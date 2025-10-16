Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galiza vital

O proxecto de Castelao e Risco

Debuxo de Castelao para a revista «Nós» (1920), presentes na exposición.

Debuxo de Castelao para a revista «Nós» (1920), presentes na exposición.

Ver galería

Debuxos de Castelao para a revista «Nós» (1920), presentes na exposición / Arquivo

Carlos L. Bernárdez

A Fundación Vicente Risco, na súa sede de Allariz, presenta desde o pasado sábado a mostra Vicente Risco e Daniel Castelao. Galiza como proxecto vital centrada na relación entre dúas figuras como Castelao e Risco, fundamentais no cultural e político na historia do noso país.

A magnífica mostra documenta con rigor, por medio de debuxos, manuscritos e correspondencia, esta relación, tocando temas moi variados de carácter histórico, político, literario e artístico. Imos centrar estas notas no ámbito artístico, que na exposición é de relevancia notábel ao ter a fundación importantes fondos de debuxos e publicacións ilustradas en que participaron ambos creadores.

É ben coñecido que Vicente Risco e Castelao son figuras centrais da cultura galega e que tiveron o principal ámbito de encontro na revista Nós (1920-1936). O primeiro, director literario da mesma; e o segundo, director artístico. Ambos evidencian un fondo interese pola actualización dos discursos estéticos e plásticos do contexto cultural galego.

Castelao, coa creación do Álbum Nós na segunda metade da década dos dez, é o primeiro artista galego que de xeito manifesto rompe co costumismo e coa tópica dominante na arte galega desde finais do século XIX, afastándose dun ambiente que, aínda que se fora anovando en termos formalmente modernistas e simbolistas, evidenciaba unha notoria compracencia no temático.

A súa obra delata unha constante preocupación pola linealidade cunha notoria evolución estética que parte das formas modernistas para chegar a un expresionismo singular. Arte popular, primitivismo e expresionismo son algunhas das constantes da súa obra, que se poden enxergar no conxunto do seu labor. A recepción de influxos posimpresionistas e expresionistas percíbese nos seus debuxos do Diario 1921, sen que desapareza a linealidade e o tratamento de superficies de influxo modernista e referentes simbolistas.

Alén diso, cos seus textos sobre estética, moitos publicados na revista Nós e/ou divulgados en palestras como «Arte e galeguismo», foi un axente central no debate estético na Galicia dos anos anteriores á Guerra Civil.

Noticias relacionadas y más

  • «Vicente Risco e Daniel Castelao. Galiza como proxecto vital»

    Produción: Fundación Vicente Risco Local: Fundación Vicente Risco, Rúa san Lourenzo, 3, Allariz (Ourense) Desde o 11 de outubro de 2025

De por parte, Risco non foi propiamente un artista plástico e a súa actividade como debuxante non supuxo unha dedicación fundamental dentro da súa polifacética personalidade intelectual. O noso escritor utilizaba o debuxo de xeito instrumental, moitas veces como auxiliar da escrita, ao tempo que delataba, nos seus escritos e debuxos, unha enorme atracción pola actividade artística, que manifesta xa desde a década dos dez divulgando entre nós os correntes estéticas de vangarda.

Divulgación estética e visualidade

Sen pretender ser un artista plástico, Risco si debuxa constantemente -nas súas viaxes e visitas a exposicións e como complemento aos seus traballos de investigación etnográfica-, reflectindo con este labor non só unha actitude de curiosidade estética, senón unha clara liña de preferencias culturais e mesmo unha determinada maneira de ollar, que se pode pór en clara relación coa súa formación intelectual.

Estes debuxos adquiren, non obstante, unha poderosa significación de termos en conta o importante número deles que se conservan e o enorme valor que teñen para comprendermos aspectos importantes do seu traballo de creación literaria e de reflexión intelectual.

É significativo que unha importante cantidade de debuxos procedan de viaxes porque para Risco, na tradición ilustrada, a observación visual é un medio privilexiado de coñecemento, testemuñando o debuxo esas inquedanzas do autor que ve o mundo natural e cultural como un esculcador que se desmarca das máis vulgares actitudes contemporáneas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents