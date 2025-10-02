O shoegaze de «Brutalismo»
Dogo: alternativos e contundentes
V. Neira
Os Dogo conforman unha banda que naceu en Compostela hai agora un par de anos e que propón vehementemente un rock do que colga a etiqueta de alternativo e cargado ata a bandeira dunha altísima intensidade sonora. Agora veñen de publicar o seu último traballo que leva o, suficientemente explícito, título de Brutalismo e nel imos atopar de vez todos os sinais de identidade dunha formación que aposta pola distorsión e polas atmosferas shoegaze nun xogo de arranxos e de estilo que, para que nos situemos un pouco, nos levan inevitablemente de paseo e da man por mundos tan lembrados e fascinantes coma o Loveless (Creation Records, 1991) dos imprescindibles dublineses My Bloody Valentine ou incluso do tremendísimo e sobresaínte Disintegration (Elektra Records, 1989) dos mellores The Cure de Robert Smith.
Por aí transitan, daquela, os Dogo aínda que seguro que abofé tamén baixo toda unha difusa pero evidente influencia do rock, do post rock, do post punk e, por suposto que, do noise pero con toda a personalidade, suficientemente propia e marcada, dunha banda que nos mete no seu mundo sen demasiadas ansias de poñérnolo cómodo e, sobre todo, coa determinación precisa para convencernos cunha proposta asentada nunha base rítmica de baixo e batería que conforman o cemento máis sólido no que, despois, se espetan unhas voces e uns arranxos de guitarra absolutamente inmersivos e que todo o pintan de etéreo, denso e certamente envolvente e ben abrasivo.
Dogo son Carlos Beiró (guitarra e voz), Xoán Escudero (baixo e voz) e Ángel Refojo (batería) e este Brutalismo fórono gravar nos Estudios Mans da Coruña cunha produción que defende á perfección temas tan contundentes como «Sangue» -co que abren o traballo-, as hipnóticas «Aí vén ela» e «Voltar» ou a nosa preferida e evocadora «C.I.O», nos cales o ruído e mais a escuridade deixan entrar a luz eléctrica por fendas subliminais nas que todo probablemente o marque a situación que rodea a nosa existencia, o escenario social, humano e político, os estímulos que nos marcan a ferro e todo este mundo que nos pon tan do revés cada día que nos erguemos pola mañá. Nós escoitamos as cancións de Dogo e o que aprezamos é un exercicio de xogo de sombras e reflexos en cristais e espellos nos que se deixan ver como unha formación que supura honestidade e ideas moi claras. Directos e desmarcados totalmente do que apuntan as liñas estéticas da moda, estamos moi certos de que este traballo é a antesala perfecta para meternos as ganas no corpo de ir velos a un directo no que a conexión orgánica e mais a emoción que sempre provoca o contacto epidérmico duns músicos coa súa audiencia fará que aínda medren considerablemente máis unhas cancións que, xa enlatadas, convencen a cada escoita un pouco máis.
Falamos, xa que logo e outra vez, dunha sobresaínte escena galega en puro estado de ebulición e que non para de presentarnos novos proxectos nos que o risco artístico e mais a calidade das propostas semellan que nunca vai deixar de sorprendernos.
Delinqüentes
Veñen os Delinqüentes de volta, cóntame un coñecido con grande emoción e a pesar da distancia xeográfica, da cultural e incluso da temporal co grupo de Xerez. A conto da efeméride do 25 aniversario do seu primeiro disco El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, e todo cunha data marcada no horizonte para o 24 de abril de 2026 nun Movistar Arena de Madrid onde seguro que non quedará sitio para un alfinete.
E non é cousa pequena celebrar os 25 anos da formación e socialización musical daquela auténtica marabilla de grupo que dende os escalóns da pescadería «vieja» da súa vila foron quen de universalizarse e converterse nunha lenda tan querida e tan musicalmente venerada. Con aquel Migue (Miguel Ángel Benítez) que nos deixaba tan cedo, e tan novo, e con tanta pegada marcada a ferro nun cancioneiro épico, humano e sempre fluorescente. Con Marcos del Ojo «Er Canijo de Jeré», socio imprescindible e, finalmente, alma vocal e total na ausencia do amigo mentres na guitarra, no terceiro pé da certeira ecuación, e facendo maxia coas seis cordas, aí estaba e está Diego Pozo «Er Ratón», mito e estrela. Eles foron un deses grupos tan cercanos, luminosos e diferentes, tan atinados en cada verso e en cada arranxo, e tan xeniais que así se fai de natural que a tanta xente, e incluso a tantos kilómetros, tamén lles emocione a idea. Garrapateros dun mundo que viraron verde, regaron e solearon. Vaian vostedes a saber se aínda pasan por un estudio de gravación e reparten máis talento xuntos, que sobrados seguro que aínda van.
