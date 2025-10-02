Libros destacados da semana
VV. AA.
Escoller o silencio e a soidade
Galicia-Madrid-Nova York
Fabio Rivas
«O tempo que estivo alí comigo chegoume para corroborar que si, que eu non estaba ben, pero que tampouco quería non estar así, pois desde ese estado era capaz de ver a verdade nos meus escritos, de ver a falta de honestidade na miña propia obra.»
Nunha entrevista que lle fixo Gayoso a Lois Pereiro antes de tan sequera ter o poeta ningunha obra de seu publicada, Pereiro recoñecía que para el a soidade era unha opción, unha forma de ser el mesmo, mais tamén un xeito de captar a vida a través da observación. Non é de estrañar que pareza existir certa simbiose entre esta resposta e Fóra de foco, pois e ao cabo, non deixa de ser esta unha novela onde o ambiente está asolagado por unha soidade hermética.
Nestta segunda obra da gaiteira retirada Cristina Pato (Ourense, 1980), a xornalista Marieta Carracedo coñece o traballo de Basil Cancela, unha fotógrafa de orixe galega afincada en Nova York, durante unha feira de arte nos Estados Unidos. Ao descubrir a súa historia —a retirada prematura, no cumio da súa xeira artística; a intención de atopar e mercar todas as súas fotografías espalladas para destruílas; o devezo por regresar ao anonimato—, a xornalista interésase pola fotógrafa e, sobre todo, polos motivos que a levaron a tal situación.
A novela transcorre entre Madrid, Galicia e o West Village neoiorquino, espazos que funcionan ben como escenarios físicos ben como metáforas do tránsito vital das protagonistas. A investigación de Carracedo convértese nunha especie de diálogo con Cancela. Que significa realmente eliminar o legado propio? É un acto desesperado por desaparecer ou unha reivindicación da liberdade? Ata que punto a vida pública condena ou condiciona unha artista? Así e todo, o peso da novela non cae sobre as respostas, senón sobre as preguntas; durante o proceso, a propia Carracedo, que vai obtendo certa reputación como xornalista, comeza a cuestionarse a súa traxectoria e as respostas parecen chegar por si mesmas.
O estilo da autora tende á contención. Non existe un ritmo frenético nin xiros inesperados. En realidade, todo avanza pausadamente, case que como se se lle ofrecese ao lectorado un tempo para ir rumiando as dúbidas éticas e morais que propón. A prosa é limpa e sinxela, se cadra sobria, pero efectiva; non precisa ningún tipo de enfeite lingüístico para funcionar.
«Mázate meu leite»
Os sabores da tradición
Lucía Seoane
A etnomusicóloga suíza Dorothé Schubarth (1944-2023) e mais o catedrático universitario e membro da RAG, Antón Santamarina (1942), percorreron Galicia a fins dos anos 70 e comezos dos 80 do pasado século. O seu obxectivo, recolleren textos e cantigas do cancioneiro popular de noso: isto é, levar a termo un senlleiro labor na procura da preservacón da tradición literaria-musical oral galega que se veu reunir nos sete volumes que compoñen o Cancioneiro popular galego, editado entre 1984-1995 pola Fundación Barrié.
Non obstante, considerando o non doado acceso do públixo xeral a dita obra, velaí que xa en 1982 os dous autores citados deron a coñecer unha primeira escolma -Cancioneiro galego de tradición oral- e, agora en 1991, unha segunda Escolma de cántigas do cancioneiro popular galego.A ambas cómpre sumar aínda Cántigas populares (1983), editada por Galaxia. Pois ben; velaí que a histórica editorial vén de reeditar felizmente esta última entrega nun volume incluído na colección «Letras Galegas. Clásicos». Sen dúbida, algo moi de agradecer por parte non só dos amantes da musa popular senón do conxunto de todos aqueles e aquelas que participan no propósito de conservar e divulgar as tradicións do país que habitamos.
Contando cunha axeitada presentación, cántigas infantís, cantos de labor, romances vellos, cantos de Nadal e de Reis... xorden ao longo das páxinas do texto que comentamos. Cometarios, biografía, íncip melódico, nómina de informantes e índice de localidades completan un volume que non debe faltar nos nosos andeis.
A diferenza é riqueza
Con desenfado e humor
María Navarro
Eva Mejuto dálle voz a dous personaxes ben singulares que, de forma alternativa, van relatando que sucede no fogar de Sara e Lara ou, mellor dito, de Queco e Kika quen dende a súa condición de cans amosan a humanidade da que, a miúdo, carecen as persoas.
Xogar no parque, enredar na casa, meter un barullo do demo ou ouvear son algunas das actividades que os protagonistas do VIII Premio Agustín Fernández Paz pola Igualdade realizan para disfrute de uns e pesar de outros, porque non a todos lles gustan os mecos e biocos, non todos están dispostos a aceptar a diversidade sexa esta de xénero, funcional, xeneracional ou mesmo de pensamento -alén doutras-. A tendencia a impoñer o criterio de algún leva a rexeitar formas de vida e preferencias como as que se presentan na novela que vén de publicar Edicións Xerais de Galicia na colección Merlín, porque se consideran que alteran os parámetros da normalidade cando é xusto o contrario, a variedade, desemellanza ou diferenza é riqueza como se demostra cara ao final do relato; cando cada un acepta a súa condición, a vida é máis pracenteira.
A novela escrita cun ton desenfadado e cunha boa dose de humor fálalle á cativada á cabeza e ao corazón, por iso atrapa a atención dende as primeiras liñas, logo as ilustracións de Paula Cheshire co trazo estilo cómic aderezan o texto establecendo unha atmosfera lixeira e humorística ben acaída ao público ao cal van dirixidas.
Procura/fuxida da identidade
O valor do auténtico
Héitor Mera
Samuel Merino saca o seu terceiro poemario en galego. Posuidor dunha traxectoria non tan longa, certo é que o recoñecemento tanto da crítica como dos lectores de poesía é evidente. Xa o seu Claustro corda comensal foi unha obra na que reparamos moitos malia, por circunstancias que descoñezo, non contar con moita promoción. Porén, este Manual de camuflaxe merece máis atención xa que Merino co seu labor estase reivindicando paseniñamente como unha das voces poéticas máis interesantes destas últimas xeracións.
O libro comeza cun prólogo rigoroso e iluminador de Oriana Méndez. É ela quen lle facilita unha serie de claves ao lector que, por un lado, facilitan a lectura, por outro lado, a determinan en certa medida. Esas claves ás que me refiro, e coas que concordo, son esa procura/fuxida da identidade, desexo ou necesidade de supervivencia. A partir de aquí os versos de Manual… entran nunha ambivalencia non impostada pola retórica lírica pertinente. En verdade, esta manifestación na que o eu lírico procura e non atopa, avanza, pero non chega soa fondamente auténtica.
Xa que logo, destapados algúns dos aspectos interpretativos máis interesantes do poemario por parte da prologuista, se cadra é ela mesma nese papel de guía a que me lanza a falar dunha poesía á beira do abismo. E enténdase que esta imaxe está lonxe de calquera pensamento negativo. É a procura constante, as sensacións e experiencias variadas; o perigo ou determinación de salvarse ou deixarse levar. É o lugar da filosofía, da poesía para un sentimento complexo. É, polo tanto, a expresión dunha obra completa, certeira. A intencionalidade lírica vese beneficiada polo talento do poeta. Este Camuflaxe.. xa é un poemario para ter moi en conta como futuro clásico das nosas letras. De momento gocemos dun presente, espero, exitoso.
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro