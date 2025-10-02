Natureza e desacougo
Unha mostra na Casa das Artes de Vigo
A mostra Pulsos e solastalxias [do monte galego], comisariada por Rosa Neutro, non pretende ser unha simple amálgama de pezas máis ou menos relevantes, senón que foi desenvolvida seguindo unha liña argumental que quere incidir na problemática da degradación do noso medio natural e demostrar a importancia e variedade de representacións que esta problemática atinxiu entre unha variedade de creadores galegos, conformándose como un dos posíbeis espellos da ollada contemporánea sobre unha problemática chave do noso presente.
Tendo en conta este punto de partida, podemos reflexionar sobre o tipo de coordenadas en que se sitúa a representación contemporánea do noso problemático territorio. En xeral, movémonos nun espectro formal e temático ben amplo, que abala entre a sedución e a crítica social e que ten como un dos elementos distintivos unha apertura narrativa, que é o que caracteriza en boa medida o proxecto. Estamos perante imaxes e obxectos fragmentados, moi representativos do mundo en que estamos instalados, coas súas fracturas ideolóxicas, un aspecto que é ben perceptíbel en moitos dos exemplos da mostra (e da arte actual), e que responde á necesidade de pór en evidencia as múltiples tensións que implica a presenza da creación artística e da imaxe e mesmo as estratexias de opresión que subxacen nestas representacións.
A sensación de conxunto de Pulsos e solastalxias é que semella optar por constatar e deixar testemuño do desequilibrio, da inestabilidade substancial da relación natureza-sociedade-pensamento, captando a modificación do ámbito referencial. Neste sentido é relevante termos en conta que a exposición funciona como un contedor de diversas formas de representación -da pintura ao audiovisual pasando por intalacións-. Alén diso, ao se presentar nunha marcada apertura semántica, a nosa lectura como espectadores pode establecer relacións cos moi diversos sentidos que as imaxes suxiren, desde a modificación de factores como os que balizan a nosa historia e o noso territorio, reais ou imaxinarios, até os ámbitos fronteirizos, ligados a percepcións máis subxectivas e individuais, pasando polas historias relacionadas con problemas de linguaxe e códigos de comunicación.
Estamos, xa que logo, perante unha realidade artística que manifesta os variados achegamentos a un tema constante na arte, practicamente desde a mesma orixe do feito artístico, porque no fondo estamos a falar de factores sociais e da súa capacidade de comunicación e a súa permanencia, porque a arte ou é nun contexto e nunha dinámica social ou simplemente non é.
Toda esta percepción artística conforma, xa que logo, unha paisaxe inquietante, mais ao memo tempo enormemente viva e creativa. Esta sensación tensa –que é reflexo do mundo no que moramos- está ben presente en Pulsos e solastalxias, na súa fragmentación, nos ecos da destrución de eólicos e celulosas que nos condenan a ser «zona de sacrificio» ao servizo da depredación máis absoluta do capital. Unha arte, pois, para un tempo alleo a certezas, xa ben afastado da utopía da modernidade que representou a vangarda histórica do pasado século e absolutamente necesaria para dotar de sentido no ámbito comunal a creación artística.
- Título: Pulsos e solastalxias [do monte galego].
- Comisaria: Rosa Neutro. Varios autores.
- Local: Casa das Artes, Vigo.
- Até o 2 de novembro de 2025
Creadores relevantes
Cómpre felicitar a comisaria pola escolla de obras e artistas: Ariadna Silva Fernández, Carla Andrade, Diego Vites, Juan Rivas, Judith Adataberna, Lito Portela, Mónica Vila Ferreirós, Pablo Orza, Sabrina Fernández Casas e Tono Arias. Todos eles, cos seus traballos, dotan de sentido ao proxecto. As súas obras fan agromar a paisaxe (as paisaxes) como explícitos territorios para a análise sobre a problemática do noso presente. Os e as artistas activan un particular ritual íntimo, un xeito de engulir e dixerir os discursos tópicos, expulsándoos, para así facer xurdir unha nova realidade, que poida ser fermento de novas formas de entender a nosa relación co medio natural e social.
