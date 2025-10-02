Colectivizar o medo
50 anos de Tiburón
Héctor Paz Otero
Steven Spielberg convidou a Martin Scorsese e a George Lucas a un hangar de North Hollywood onde se estaba a construír un enorme tiburón de polietileno para a película que proxectaba rodar. Lucas, impresionado polo que estaba a ver, botoulle unha ollada ao storyboard e ceiboulle a Spielberg: «Se es capaz de poñer en película a metade deste guión, vas lograr o maior éxito de todos os tempos». Tiburón (Jaws) estreouse o 20 de xuño de 1975 en 409 salas. Posta en pé cun orzamento de 10 millóns de dólares, antes de ser retirada da carteleira recadou 129 millóns de dólares. Para poñer en contexto, éxitos precedentes como O padriño e O exorcista obtiveron 86 e 89 millóns respectivamente. O filme de Spielberg atesorou o récord durante dous anos, ata a chegada de Star Wars.
Con este filme cambiou a industria de Hollywood, principalmente por dúas razóns: os estudios comezaron a dar valor ás posibilidades de exhibición —o número de salas aumentou a máis de dúas mil— e, se cabe máis importante, á publicidade en televisión, por aquelas datas aínda considerada un ente inimigo. Universal gastou máis de 700.000 de dólares —unha suma exaxerada naqueles tempos— nun spot de medio minuto que sería emitido en programas de máxima audiencia.
Baseada no best seller de Peter Benchley, Tiburón presenta unha das numerosas constantes de Spielberg que en parte explica a capacidade que o cineasta ten de conectar con gran público. Estamos a referirnos a historias que colectivizan o medo. A vítima é a comunidade, non un protagonista individual, e así acontece en longametraxes como A lista de Schindler (1993) ou A guerra dos mundos (2005), portadoras de escenas onde o terror e mais o medo xeran unha atmosfera inclusiva na que o espectador non é que se identifique con algún dos personaxes afectados, senón que se lle fai partícipe desa colectividade atemorizada. «Captar o pulso dos estadounidenses», era o seu lema. Tiburón retrata toda unha comunidade ameazada por un depredadador. Poucas secuencias da historia do cine son tan «retinianas» como a do xentío introducíndose temeroso nas augas da praia de Amity Island. Nenos, adolescentes, adultos e anciáns achéganse á beira baixo a mirada cargada de angustia do xefe da policía (Roy Scheider), que, por se fose pouco, padece fobia ao mar. A mestura de zoom e travelling inversos que capta a faciana de Scheider recostado nunha cadeira de praia, cunha pose análoga á do espectador sentado na butaca do cine, ademais de individualizar o sentimento de pavor en pos do proceso de identificación, sintetiza a forza antagónica que as historias de medo exercen sobre o público cinematográfico: por un lado, atracción; por outro, aversión; pracer e rexeitamento. Spielberg consideraba que un actor-estrela aportaba co seu físico un pasado alleo á historia representada e que, polo menos nos dez primeiros minutos, podían sacar o espectador do universo representado. Por esta razón optou moitas veces por actores máis ou menos anónimos, con escasa individualidade e que, en palabras do director, «nunca foran portada da revista Rolling Stone».
Na década dos setenta Hollywood estaba instalado na batalla por consolidar un cine que contrarrestase o poder das grandes compañías en favor dos autores, un pouco a imitación dos novos cinemas europeos. Porén, Tiburón, fillo dese círculo de directores dos setenta, acabou por reafirmar a hexemonía dos produtores. Grazas a este éxito, as grandes produtoras déronse conta de que podían percibir inxentes cantidades de beneficios en moi pouco tempo. O suposto cine de autor acababa de recibir unha estocada mortal por parte dun dos seus. Peter Bogdanovich manifestou que este filme supuxo un punto de inflexión na industria cinematográfica, xa que a partir desta estrea as compañías comezaron a dar prioridade a éxitos potencias en taquilla, antes que as historias de autor.
Post-Watergate
En agosto de 1974, Richard Nixon anunciaba ante as cámaras de televisión a súa dimisión como 37º Presidente dos Estados Unidos a causa do escándalo do Watergate. Foi a primeira, e ata á data, a única vez, que os estadounidenses eran testemuñas de algo semellante. Dalgún xeito, Tiburón é froito dese impacto; unha mirada post-Watergate na que os poderes públicos actúan baixo o manto da corrupción. Ademais do monstruo marino, o filme retrata outro «malo», encarnado no alcalde, desprovisto dun mínimo sentido de responsabilidade, unicamente interesado en salvar a campaña turística de Amity Island.
Como contrapunto, a ciencia, personificada no personaxe do biólogo mariño (Richard Dreyfuss), e a integridade moral, o xefe da policía (Roy Scheider). Acompañando a ambos, unha figura fóra do tempo, nostálxica: a do pescador bravo, unha expresión próxima aos personaxes solitarios dos westerns, que procuran solucións reaccionarias e que, non por casualidade, acaba falecendo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro