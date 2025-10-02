Arte e megalomanía
A grandilocuencia dos pesadelos
É de supoñer que todas as persoas desexamos ser felices en lugar de desgraciadas. Sen vontade de xustificar ningunha conduta perversa ou criminal, isto da felicidade tamén inclúe a todo tipo de indesexábeis como os encantadores narcisistas, entregados á misión de namorar, como os intratábeis megalómanos, identificados co poder absoluto. Tamén consideramos na nosa reflexión os diferentes graos de perigo que supoñen para a humanidade tanto uns como outros. Pero é doado observar que todos temos a nosa cota de narcisismo ou de soberbia, a psicoloxía sempre é unha cuestión de graos e tamén é unha cuestión de graos a consciencia de que a felicidade vai en dirección contraria á traxectoria tanto narcisista como megalómana.
Claro está que a natureza do delirio grandilocuente é tamén importante, non é o mesmo xogar a ser deus pintando un cadro con pretencións de emular a natureza que construír un mausoleo persoal ou para a muller. Sen despreciar a consideración dalgunha persoa romántica que pase por aquí, que clase de marido hai detrás dun Taj Mahal? Por iso, non é o mesmo dirixir o xogo divino á construción dun mausoleo megalómano que a controlar a vida das persoas. Nestes últimos temos sobrados exemplos: Calígula, Napoleón, Stalin, Mussolini, Hitler, Franco e os que asoman a pata na realidade actual.
Os proxectos megalómanos producen, nalgúns casos, obras maxestosas; noutros, aterradores pesadelos. Pero non só do poder do estado vive o home, hai referentes megalómanos no ámbito da arte, un contexto propicio para desenvolver estas calidades porque acaso a arte non é sempre unha oportunidade para xogar a deus? Neste caso, o xogo pode que se sublime a través da creación, algo sen dúbida con poder redentor para calquera artista megalómano. Os expertos sinalan, entre moitos outros, a Leonardo e naturalmente a Dalí e aínda que estes movementos de analizar a personalidade dos personaxes históricos atopa con serias dificultades, sen estar moi clara a necesidade ou produtividade destas intencións, ante nós quedan rescatados polas súas obras. Somos tamén conscientes da imposibilidadde de descifrar se unha obra de arte se nutre dos impulsos megalómanos do seu creador ou é unha auténtica necesidade comunicativa. O que si queda claro é que a pesar de todos os seus grandes esforzos, estes artistas tampouco coñeceron a felicidade. Que sería da arte sen algunhas personalidades algo megalómanas? Porque en demasiadas oportunidades a soberbia e a excelencia parecen reencarnarse nun mesmo corpo. Seguramente por pura necesidade.
Heróstrato incendiou o templo de Artemisa en Éfeso, unha das sete marabillas do mundo antigo, co obxectivo de transcender, pero fracasou. Os animais humanos aprendemos e producimos megalómanos con mellor calidade, especialmente os que utilizaron a arte para demostrar ao mundo o seu poder. Os mausoleos son bos exemplos: o Taj Mahal, as Pirámides, o Mausoleo de Halicarnaso, o de Augusto. Máis modernos, as tumbas dos Medici, obra de Miguel Anxo; a tumba de Miguel Anxo, a de Inocencio VIII, a tumba de Pío VII… a lista é interminábel.
A infelicidade é unha condición habitual nos homes mentres que o resto dos animais conseguen estar en paz estando sans e con comida. Pode que esta insatisfacción alimente estes esforzos grandilocuentes. Hai unha ambición en cada persoa que poñemos a proba ao longo da vida a través dalgún atributo singular que impulsa ese anhelo cara a esa demasía desexada pero ás veces esquecemos que toda calidade en nós leva impresa a dose da súa destrución.
Suscríbete para seguir leyendo
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro