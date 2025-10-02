Ecos do pasado
Arredor do fascismo (I)
Alfredo Iglesias Diéguez
A tese clásica da historiografía sostén que o «fascismo foi a estratexia política despregada polas burguesías nacionais para faceren fronte á crecente mobilización política do proletariado na Europa do período 1918-1923, polo que se trataría dun réxime político que tiña por obxectivo favorecer os intereses da clase dominante e reprimir a clase traballadora, o inimigo interno». Esa é a tese que resume Atilio Borón no seu ensaio Estado, capitalismo y democracia en América Latina (1991), cando sostén que o fascismo «nace en Saraievo (1914) e morre en Stalingrado (1943)». Ora ben, o certo é que a tradición antifascista occidental vén designando como fascistas a todos os réximes, gobernos e partidos xurdidos na «idade de ouro» do fascismo de entreguerras e mais os seus herdeiros, incluíndo tamén como expresións do fascismo as políticas penitenciarias de países como EEUU e as expresións do autoritarismo libertario actual. Neste sentido, resulta obvio que nos atopamos ante un debate no que semella que existe unha contradición entre a historiografía e o activismo político.
O fascismo do período de entre dúas guerras
Unha vez rematada a I Guerra Mundial (1914-1918), que foi a estratexia que a burguesía europea adoptou para frear o avance dos partidos políticos socialdemócratas, da mobilización obreira nas fábricas e nas rúas, do feminismo socialista -representado entre outras por Clara Zetkin en Alemaña- ou do feminismo sufraxista, cada vez máis potente no Reino Unido, as burguesías nacionais tiveron que afrontar a reconstrución dunha Europa que viña de superar unha profunda crise a todos os niveis. Neste sentido, na inmediata posguerra a primeira opción das burguesías foi a de consolidar réximes políticos liberal-democráticos, como foi o caso do Reino Unido, de Francia (até o seu colapso en 1940), a alemá República de Weimar (até o seu colapso en 1933) e algúns poucos estados europeos máis; non obstante, naqueles países nos que a mobilización social foi percibida polas burguesías nacionais como un perigo que non se podía neutralizar no seo dun réxime democrático excesivamente feble, a segunda opción da burguesía foi o fascismo. Velaí están as ditaduras de Horthy (1920) na Hungría posterior á revolución húngara (1919); de Mussolini (1922) na Italia posterior ao Bienio Rosso (1919-1920); ou de Primo de Rivera (1923) na España posterior ao Trienio Bolxevique (1919-1921) en Andalucía e á polarización entre a patronal e a clase traballadora en Cataluña, por mencionar só as tres primeiras ditaduras fascistas, ás que seguiron as de Salazar en Portugal e Pilsudski en Polonia e, xa na década dos 1930, as de Hitler en Alemaña ou Metaxas en Grecia.
No seu conxunto todas estas ditaduras fascistas compartían unhas mesmas características, entre as que se atopaban as seguintes: a defensa dun estado totalitario que exercía un control absoluto sobre o conxunto da poboación, mediante a existencia dun único movemento político que administraba a ideoloxía oficial e penetraba en todas os aspectos da vida pública e privada, a eliminación e ou represión de toda a oposición política e a eliminación das liberdades individuais e de dereitos políticos fundamentais, o principio xerárquico/autoritario, o culto á personalidade do líder (duce, jefe, führer…), un certo intervencionismo económico -sempre beneficiando as clases dominantes, pero combinado cun certo paternalismo patronal-, a vinculación coa Igrexa -que terá un papel central nas relacións co Estado-, a exaltación patriótica e da raza, a reivindicación da feminidade da muller… Velaí a razón pola que todas as manifestacións da extrema dereita actual (dende Meloni e Orban ou Abascal e Le Pen até Trump ou Milei, pasando por Erdogan e Modi, por só citar algúns exemplos) non poderían ser caracterizadas como fascistas.
Sempre estivo aí
Nos últimos anos son cada vez máis abundantes os autores que están a revisar as características do fascismo clásico para incorporar como expresión do fascismo non só as ditaduras que «sobreviviron a Stalingrado» en Europa, como o franquismo e o salazarismo que, cando menos nos seus momentos iniciais, compartían moitas características co fascismo de entre dúas guerras, senón tamén as ditaduras militares de décadas pasadas, entre elas as do cono sur americano, como a de Pinochet en Chile, e os gobernos e partidos de extrema dereita actuais que se caracterizan como autoritarismo libertario.
Entre eses autores está Canfora, para quen «o fascismo nunca morre» (bauplan, 2024), xa que é a estratexia que a burguesía usa para perpetuarse no poder co apoio das maiorías, para o que teñen que apoiar en discursos irracionais, como o son o negacionismo científico e os discursos identitarios, racistas ou xenófobos que se asentan na supremacía dun grupo sobre outro, que ten que ser minorizado, excluído e discriminado para que a maioría perciba o seu privilexio.
