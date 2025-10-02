Entrevista | Armando Requeixo Escritor e crítico literario
«Tamén en Galicia abondan obras e escritores insólitos»
Armando Requeixo vén de publicar Literatura insólita (Galaxia), un volume no que reúne unha ampla selección de artigos dedicados a explorar o lado máis curioso, sorprendente e misterioso da creación literaria
–Concretemos adxectivos. A que lle chama Vde. «insólito» no marco da historia da literatura?
–A definición do dicionario explícao moi ben: a todo aquilo que sorprende pola súa rareza, que é inhabitual ou inusitado como enfoque de achegamento ao feito literario.
–Cal foi o criterio que aplicou na escolla destes artigos que inclúe no libro?
–Escollín apenas un terzo dos que levo escrito na sección «Literatura insólita», aqueles que me pareceron máis amenos e curiosos, que trataban asuntos menos usuais ou máis singulares. Teño a esperanza de que ao lectorado tamén lle semelle unha proposta entretida, que cumpra co «aprender deleitando» dos preceptistas clásicos.
–Obviamente, non toda literatura insólita é boa literatura. Que lle chama máis a atención: os autores (as súas peculiares vidas) ou os textos que escribiron?
–Certamente, non toda a literatura insólita é alta literatura. Agora ben; o carácter insólito non implica a excelencia, mais tampouco a exclúe. Son consideracións diferentes.Canto á pregunta: interésanme tanto as vidas literarias extraordinarias coma os libros abraiantes.
–Daquela, se tivese Vde. que escoller, que autor diría que é o mais insólito co que foi atopar e cales foron as súas rarezas?
–Hai moitos. Depende das épocas das literaturas. Mais, por poñer un exemplo ben paradigmático, coido que Alexandre Dumas pai constitúe unha boa mostra do que podemos considerar extravagancia bioliteraria. Un autor que escribía axudado por un pequeno exército de colaboradores (aos que hoxe chamamos negros literarios xustamente por el, porque Dumas era mulato por ser neto dunha exescrava das colonias) e que para inspirarse andaba pola casa cunha túnica longa e vermella e calzaba sandalias. Este portento da natureza asinou ducias e ducias de libros de todo tipo: novela histórica, de aventuras, de terror, fantástica, libros de gastronomía, textos sobre os templarios, sobre a licantropía... Era unha enciclopedia literaria andante.
–E na mesma liña, cales son as tres ou catro obras que lle pareceron máis insólitas?
–Podería multiplicar os exemplos, mais indicarei un só como mostra: o Manuscrito Voynich, un códice de principios do XIV do que se ten dito de todo: que era unha obra criptografada, que en realidade se trataba dun texto escrito nun idioma precolombiano xa perdido, que era unha obra que mesturaba linguas asiáticas, que respondía a un idioma políglota ou, directamente, unha lingua inventada. O certo é que aínda hoxe non se sabe en que lingua foi escrito nin de que trata en concreto. Nalgunhas partes parece un herbario, noutras un tratado astrolóxico, por veces un volume de alquimia, en ocasións un grimorio e noutros momentos unha obra confesional herética. Incluso cabe a posibilidade de que se trate dunha fascinante broma histórica, un escrito sen sentido.
–Hai moito autor insólito e moita obra insólita dentro da historia da literatura galega? Podería poñerme algúns exemplos de autores e obras insólitas entre nós?
–Hai, xaora que si. A min paréceme abraiante que aínda non foramos capaces de saber, sen lugar a dúbidas, o que significa a expresión «edoi lelia doura» dunha cantiga medieval de Pedro Eanes Solaz; que Pondal escribise os seus barís poemas de pé, amosando así un carácter tan rexo coma o dos famosos guerreiros celtas que imaxinou; que Valentín Lamas Carvajal fose quen de ditar o Catecismo do labrego xa cego; ou que Avilés de Taramancos publicase en revistas literarias con 14 anos e Miguel Anxo Murado gañase o Premio Café Gijón con 17.
–No libro tamén inclúe Vde. temas como illas e reinos fabulados, o xadrez, os cemiterios, os trens, o humor, a medicina, as invasións, os naufraxios, as matemáticas, o deporte, os templarios, os cabalos, os paraugas ou a intelixencia artificial. Tamén lle parecen a Vde. temas insólitos?
–O insólito non está só na temática, senón no tratamento, alcance e simbolismo deses motivos literarios, pois en non poucas ocasións esoutras esferas da realidade definen unha visión ben singular, propiamente insólita, da escrita.
–É a literatura o territorio onde máis abunda o insólito, o raro, o misterioso… ou este tamén podería escribirse sobre o cine, as artes plásticas, a arquitectura..?
–Sen dúbida, non só a literatura, senón tamén outras artes teñen sido espello de creacións, feitos e vivencias ben insólitas. Hai estupendos libros deses ámbitos que así o demostran. Oxalá esta Literatura insólita sexa vista como unha irmá desas escritas.
–Pregúntolle como crítico (ou autocrítico) literario. Este libro que agora publica tamén podería considerarse insólito?
–Respondo con outra pregunta: coñece vostede un libro de semellantes características publicado con anterioridade na literatura galega? Insólito e único.
–Para rematar: parece que a súa Literatura insólita garda unha estreita relación con este FARO DA CULTURA, estou no certo?
–Abofé que si. Esta Literatura insólita medrou nas páxinas do “Faro da Cultura” de FARO DE VIGO, pois as entregas que se recollen no libro apareceron nas súas primeiras versións neste suplemento, onde veñen publicándose dende 2016 ata a actualidade. Eses artigos foron revisados e actualizados para o presente volume, pero naceron ao abeiro destas páxinas que con tanto ben coordina o profesor Xosé Ramón Pena.
