Alfombras vermellas 2025
Simulacro e simulación nos festivais de cinema
Avelina R. Gil
A inquietude é sempre o primeiro síntoma. Ese sutil calafrío que percorre a espiña dorsal do espectador cando se decata de que hai algo no discurso que non funciona. Como se quen está a falar non fose unha persoa de verdade, senón un dispositivo cargado de confeti. A actriz Juliette Binoche, presidenta do xurado da 78ª edición do Festival de Cannes, comezaba a súa comedida exposición recordando de maneira especial a ausencia da fotoxornalista palestina Fatima Hassouna, morta polo impacto dun mísil. «Fatima debería estar hoxe connosco», manifestaba con ton seguro e candorosa mirada. Era tal o feitizo do seu relato que case consegue que nos esquezamos dun dato curioso, pois en ningún momento -nin durante a roda de prensa previa nin durante a súa alocución- nomeou os autores daquel vil asasinato, claramente selectivo. Vinte e catro horas antes de que o filme «Put Your Soul on Your Hand and Walk» (2025, Sepideh Farsi) fose aceptado na sección ACID do Festival, un mísil israelí mataba a súa protagonista de 25 anos de idade, Fatima Hassouna, a súa irmá embarazada de cinco meses, Alaa Hassouna, e os seus catro irmáns, Walaa Hassouna, Yazan Hassouna, Muhannad Hassouna e Mohammed Hassouna. O seu pai, Mohammed, morrería horas máis tarde por causa das feridas deixando a nai, Lubna, como única sobrevivente.
«A voz de Hind Rajab» («Sawt al-Hind Rajab»), da directora tunecina Kaouther Ben Hania, logrou na 82ª Mostra Internazionale d´Arte Cinematografica di Venezia o que ningún outro filme lograra en toda a historia dos festivais de cinema: a ovación sincera dun público enfebrecido que permaneceu en pé aplaudindo durante 24 longos e conmovedores minutos. Hai miles de imaxes apropriadas para representar a bondade e a beleza da vida, pero nada máis auroral que presenciar a risa espontánea dun cativo. É por iso que escoitar a voz aterrada dunha neniña de seis anos pedindo axuda, desde un automóbil en que xace toda a súa familia asasinada, se transforma en algo que non ten que ver xa coa razón, nin tan sequera coa vida, senón coa sinistra melodía dunha apocalipse. O xurado do festival, presidido por Alexander Payne (cuxo amigo e patrón resulta ser David Lonner, director do Oasis Media Group, empresa encargada de defender, por riba de todo e de todos, os valores de Israel no cinema, a televisión e as Redes) decidiu outorgar un premio secundario, o León de prata, a «Sawt al-Hind Rajab».
A gala inaugural da 73ª edición do Donostia Zinemaldia estivo marcada nesta ocasión por dous conceptos que, semellando ser espaciais, resultaron ser morais, a saber: as nocións de «dentro de» e «fóra de». No exterior do Kursaal os manifestantes berrando «Palestina askatu!», ondeando valorosos as súas bandeiras sobre as limusinas, golpeando olas, transfigurando o noso mundo nun lugar mellor. Un espectáculo de bravura que desautorizaba moralmente a algúns dos privilexiados que nese momento accedían ao Auditorio. No interior, a presidenta da European Film Academy, Juliette Binoche, remataba o seu discurso inaugural manifestando o seguinte: «Quero apoiar a todos os que soñan con pór fin aos masacres en Palestina... (pausa, aplausos e unha lágrima titubeante que non acabou de caer), á dor e á crueldade. E tamén quero expresar a miña esperanza pola liberación dos reféns israelitas que se atopan retidos en condicións terríbeis. Necesitamos un cambio. Non somos criaturas. Somos creadores, así que espertemos».
E mentres os que predican sobre soños e esperanzas se despoxan das súas incómodas roupaxes para descansar no Hotel María Cristina de Donostia, na cidade de Gaza xa ninguén dorme. Os seus soños xacen nalgún lugar do camiño, entre a terra que os viu nacer e o Averno en que se atopan. Pois si, querida Binoche, hai que espertar ou dentro de nada non ficará ningún neno en Palestina polo que loitar!
A voltas coa Vuelta
Entre os medios de comunicación, as Redes e a xente hai correntes que flúen, conexións que xorden en silencio, desde a espontaneidade; enerxías que se transforman en tsunamis. Como o que aconteceu durante a 80ª edición da Vuelta a España e que deixou para a posteridade un monllo de imaxes levitando sobre nós.
A fotografía, que apareceu no diario El País o pasado 9 de setembro, mostra un grupo de mozas e mozos encarapuchados. Atópanse no Alto do Castro de Herville, tal e como figura na información ao pé da imaxe. «Vintemil crianzas asasinadas, cero ciclistas afectados» reza a pancarta da figura central, a única de entre todos que mira fixamente a cámara. O que vemos conmóvenos e intimídanos ao mesmo tempo. Dalgún xeito lémbranos a potencia daquela pintura de Giuseppe Pellizza da Volpedo que hoxe preside o Museo do Novecento en Milán.
Mentres o cinema ou a televisión iluminan as nosas conciencias durante un brevísimo espazo de tempo, a fotografía comparece ante nós eternamente viva, como unha condena aprehendida á nosa retina da que non poderemos escapar. Se está dentro ou se está afora.
