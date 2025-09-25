O cemiterio neolítico «cum laude» agochado no campus de Vigo
A necrópole da Chan, formada por cinco mámoas, está a ser explorada polos arqueólogos
Alberte Reboreda
No corazón do campus universitario de Vigo agóchase unha historia que se remonta a máis de cinco mil anos. Entre aulas, laboratorios e bibliotecas, atopamos unha chan natural que garda un tesouro insospeitado: unha necrópole neolítica formada por cinco mámoas, antas ou dólmenes. A maior parte pasaron desapercibidas durante décadas, agochadas baixo a vexetación, ata que a arqueoloxía decidiu volver mirar a través delas para reconstruír o noso pasado.
O conxunto coñécese hoxe como mámoas das Xunqueiras, aínda que sería máis acaído falar da necrópole da Chan, —un chamadeiro recollido polo filólogo Iván Sestay— pois foi neste terreo plano e seco onde se erixiron os túmulos. O nome oficial, tomado dun terreo lindeiro no que abundan os xuncos, non fai xustiza a un espazo que nada ten que ver cos solos encharcados onde nunca se podería levantar un dolmen.
Entre os meses de agosto e setembro últimos o túmulo número 2 da Chan converteuse no protagonista grazas á escavación dirixida polo arqueólogo Javier Chao. Antes da intervención apenas se vían a cabeza de tres grandes pedras chantadas, a da cabeceira e dúas laterais, indicios dun dolmen orientado ao leste. O traballo no terreo confirmou as sospeitas: alí había unha anta, aínda que moi danada polos espoliadores, que posiblemente no século XVIII arrincaron todos os chantos da metade sur da cámara.
O que chegou ata nós é un dolmen funerario incompleto e sen corredor, con ortóstatos ou lousas fracturadas e restos dos calzos que os suxeitaban. A pesar do seu mal estado, a escavación permitiu reconstruír parte do proceso construtivo. Primeiro escaváronse fosas no chan natural xeolóxico, logo chantáronse as lousas verticais e, para darlles firmeza, engadíronse pequenos bloques de apoio a modo de calzos. Sobre esa base de terra, que foi endurecida e compactada, verteuse terra arxilosa avermellada do volume da mámoa, quedando a cámara só parcialmente tapada (a tapa e punta dos chantos quedarían visibles). O obxectivo era garantir que a estrutura se mantivese visible na paisaxe e en pé de forma duradeira.
O conxunto completábase cun círculo de pequenas pedras que forman un anel periférico, algunhas caídas cara fóra, outras vencidas cara dentro, pero a maior parte aínda na súa posición orixinal. Máis preto da cámara aparece un grupo de pequenas pedras fincadas que podería indicar un primeiro cinto interior. Esta dobre liña de protección é frecuente noutros dolmens do noroeste peninsular.
Material
A única cultura material exhumada estivo formada por fragmentos de louza a torno, datables entre os séculos XVIII e XIX, probas inequívocas de que a mámoa fora revolta hai tempo. «A escavación foi moi valiosa na medida en que permite seguir profundando no coñecemento da arquitectura funeraria neolítica», afirma a profesora de prehistoria da Uvigo, Beatriz Comendador, que forma parte da dirección científica do proxecto.
A análise petrográfica realizada por Teresa Rivas, profesora da Escola de Enxeñaría de Minas, confirma que as roturas das lousas son ortogonais, propias dunha pedra pouco coidada. Non había intención estética, senón práctica: adaptar as laxes para que encaixasen. Pola súa banda, o especialista Fernando Carrera verificou a ausencia de restos de pintura parietal, malia que os traballos permitiron estudar 60 centímetros inéditos dos ortóstatos. Agora queda tamén o reto de interpretar os sedimentos. O xeógrafo físico Miguel A. Álvarez analizará mostras da terra tumular, que poderán achegar pistas sobre o contexto ambiental da construción. Non se atopou o chan orixinal previo á tumulación, seguramente eliminado polos construtores para asentar mellor o dolmen, como tamén se observou noutros xacementos.
O traballo contou co apoio da Universidade de Vigo e da Consellería de Cultura, que financiou a intervención cun orzamento de 30.000 euros.
As mámoas da Chan son, en definitiva, unha lección viva de historia funeraria. No medio dun campus moderno, lembran que moito antes da construción do complexo de edificios de Enric Miralles, Alfonso Penela ou Desiderio Pernas, este lugar xa era espazo de memoria sagrado para quen completara o seu ciclo vital no territorio que había de ser Galicia. Un cemiterio cum laude que hoxe, grazas á arqueoloxía, segue a desvelarnos interrogantes das prácticas de enterramento dos habitantes do neolítico.
Sen enxoval
A escavación da mámoa número 2 do campus de Vigo achegou moitas preguntas aos responsables científicos dos traballos, pero tamén confirmou a importancia desta necrópole megalítica. A cámara mortuoria estaba moi minguada e espoliada, mais conservaba ortóstatos fracturados, calzos de suxeición e un anel de pequenas pedras que delimitaba o perímetro da tumulación.
Non se atopou un enxoval funerario, só cerámica moderna, sinal de que o lugar fora revolto hai séculos. A pesar diso, a información estrutural resultou clave para entender a súa etioloxía: cinco túmulos visibles entre si construídos polos vivos para humanizar a paisaxe e monumentalizar a morte.
No medio do campus, a 483 metros de altura, unha pequena chan natural lembra que a historia de Vigo principia moito antes ca cidade: comeza cos primeiros campesiños que, hai cinco mil anos, decidiron erguer aquí unha necrópole megalítica para facer eterna a memoria dos seus devanceiros.
