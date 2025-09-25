Armani, eterno
Sprezzatura made in Italy
Román Padín Otero
O pasamento de Giorgio Armani, no pasado 4 de setembro, levou o empresario e deseñador italiano á fronte dos xornais unha nova volta. Nestes días, Milán, a cidade onde residía, rende homenaxe a un home que encarnou como ningún outro o espírito audaz dos outrora grandes descubridores, viaxeiros e comerciantes italianos.
A imaxe pública de Armani presentaba un cabaleiro sempre traballando, o cal non sorprende ao pensarmos na súa vida e na súa empresa. Logo de pasar polas aulas e facer o servzo militar, traballou como escaparatista e deseñador por conta allea. Foi en 1975 cando fundou a súa empresa co seu socio e parella Sergio Galeotti (1945-1985). Teñen pasado daquela 50 anos nos que o mundo enteiro vive con Armani, primeiro coa súa moda para home á cal se engadiu a moda para muller, os perfumes, a decoración, a restauración e mais o museo. Todo un «emporio» do estilo de vida que evolucionou con éxitos até chegar a ter 10.000 empregados, unha cifra de negocios arredor dos 3.000 millóns de euros anuais e procurar ao señor Armani unha fortuna de 12.000 millóns de euros. Cómpre dicir que a compañía nunca entrou nos mercados bursátiles, pois Giorgio Armani sempre prefiriu manter o control sobre a empresa fronte á fortuna que podería acumular de ter saído a bolsa.
O sistema da moda en Italia foi promocionado a partir de 1951 polo empresario Giovanni Battista Giorgini, quen convocaba os compradores americanos e doutras orixes na Sala Bianca do Palazzo Pitti de Florencia para uns desfiles onde se propuña o estilo innovador dos modistas e deseñadores italianos emerxentes e se admiraba o saber facer da alta costura dos creadores consagrados. Daquela vivíase na era dourada da alta costura e Italia era coñecida por ela e grazas aos desfiles florentinos foise construíndo o florecente negocio da confección. Unha moda con alicerce na adecuación da tallaxe para as clientas de Norteamérica e para vestir as estrelas do celuloide. A calidade do «made in Italy» divulgábase, ademais, con campañas de márketing como a confección do vestido de noiva da actriz Linda Christian (que casaba con Tyrone Power) polas Sorelle Fontana no 1949 e que se convereteu na voda do século. Ou a visita da actriz Audrey Hepburn ao zapateiro Salvatore Ferragamo no 1953 mentres rodaba Vacacións en Roma e deu lugar á icónica bailarina. Ou aínda a visita de Grace Kelly a Gucci no ano 1960 que deu a volta ao mundo co novo estampado «flora». Esa mestura con «sprezzatura» entre moda e márketing, entre bo produto e habilidade para vendelo é o que caracteriza até os nosos días o «made in Italy.»
Ese camiño con sprezzatura (graza despreocupada) foi polo que avanzou Giorgio Armani, creando unha moda fluída que nas liñas masculinas interpretaba cánones de beleza da Roma clásica e nas liñas femininas tomaba inspiración nas formas simples da moda dos anos vinte. Ademais, incorporou esa visión elegante do vestir á decoración de interiores e mesmo ás liñas de estilo de vida como aos restaurantes e á gastronomía. O seu idilio co cine foi fiel á tradición italiana e vestir a Richard Gere no filme American Gigolo no 1980 non fixo senón abrirlle as portas de Hollywood. Logo vestiría a Kevin Costner, a Christian Bale e a Leonardo DiCaprio en cintas de moito suceso. E entre as donas vestiu a Diane Keaton, a Julia Roberts e a Jodie Foster, entre outras moitas estrelas. O exitoso diálogo da moda e o cinema atopa en Armani un expoñente salientable que acadou por medio dos mitos pop das décadas recentes difundir o seu estilo sartorial para homes e mulleres, os seus tecidos embelecidos para eles e elas e tamén as súas chaquetas desestruturadas que foron a chave do éxito para o maior creador de moda dende Italia.
Elegancia e industria
Para Armani os desfiles eran unha cuestión moi seria pois reflectían nuns poucos minutos de pasarela o traballo de meses dos creativos e analistas de tendencias e marcarían o traballo de meses das fábricas de tecido e confección. As sesións de fotos para Armani eran tratadas co máximo coidado e daban en resultar obras de arte; a colaboración co fotógrafo Aldo Fallai foi esencial para definir o imaxinario armaniano. A semiótica deste deseñador chega á clientela grazas ás depuradas imaxes, moitas delas en branco e negro, de Fallai.
Os catálogos de cada colección e as campañas publicitarias que aparecían en revistas como L´Uomo, recollían en poucas imaxes o «luxe, calme et volupté» en «L´invitation au voyage» do señor Armani. Esta evocación ao cadro de Henri Matisse, á poesía de Charles Baudelaire e á canción de Henri Duparc do mesmo nome, non é gratuita. Giorgio Armani, co seu elegante emporio empresarial e industrial, é trascendente pola súa efectiva capacidade de converter o Zeitgeist ou espírito da época no seu nome mesmo. Armani é eterno como as obras de arte.
