Con raíces e fantasía
Un relato amable
María Navarro
Será a cor azul que evoca sensación de calma, tranquilidade e confianza a que atrapa a atención de Nuno, o rapaz de oito anos protagonista de Cando o mundo é azul, un texto asinado por Óscar Reboiras que foi merecedor do VII Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro convocado pola asociación cultural Barbantia, o Concello de A Pobra e a editorial Galaxia coa intención de promover a produción literaria e ao mesmo tempo ·ofrecer lecturas de calidade en galego ás novas xeracións».
A chegada do avó a súa casa altera a harmonía que reina no fogar e sérvelle o protagonista para coñecer as súas raíces e encher de fantasía un baleiro que consideraba inesxistente pero que está disposto a arregoar escoitando, xogando e reflexionando. Co seu avó dáse conta de que o seu mundo azul ten outras tonalidades que convén explorar con inocencia e profundidade para aprehender ao xeito a verdadeira esencia da realidade.
Trátase dun relato amable que destaca pola calidez da súa prosa na que non faltan as elipses que invitan ao lectorado a ir máis alá do que din as palabras e que ofrece a posibilidade de alimentar o ánimo con lembranzas e soños. O pasado, o presente e mesmo o futuro danse a man para completar un ciclo, o da vida, estreitando lazos afectivos, actualizando sentimentos e soltando aquilo que non paga a pena, sexan estes prexuízos ou estereotipos desfasados carentes de orixinalidade e de significación.
CANDO O MUNDO É AZUL (2025): Óscar Reboiras (Ils. Carolina Nickelle), Vigo, Galaxia, PVP. 13,50€
