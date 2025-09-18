Quen teme a Maurice Pialat?
Centésimo aniversario dun autor incómodo
Avelina R. Gil
Dous días antes do nacemento de Maurice Pialat en Cunlhat, Auvernia, o 31 de agosto de 1925, o diario La Zarpa, diario de los agrarios gallegos, dirixido por Basilio Álvarez, publicaba o seguinte: «Ao momento de extraordinaria dificultade para a vida económica de Francia agrégase agora a necesidade urxente de atopar unha solución que poña fin ás continuas reclamacións de débeda desde Washington». Aquela dupla crise á que aquel periódico ourensán facía referencia era para o sindicato francés CGT, consecuencia directa dos ávidos cálculos de todos os demagogos que traballaban ao servizo da plutocracia. Todo isto sucedía hai cen anos.
No medio dese espazo corrompido e fragmentario medraría o futuro cineasta, Maurice Roland Pialat. Arredor da súa ollada de mozo revoaría desde moi cedo a melancolía dun ser extraviado nun mundo putrefacto que pretendeu captar primeiramente, e sen éxito, a través da pintura e, moito máis tarde con notábel éxito, mediante o cinema. Haberá que esperar até o ano 1960 -despois de que unha nova grande guerra logre arrasar por segunda vez a incauta Europa- para que Maurice Pialat saque á luz a súa primeira curtametraxe. L´Amour existe mantén aparentemente o formato dun documentario sobre a cidade de París e os seus suburbios. Non obstante o espectador é consciente, desde o seu inicio, que o modo de asociación das súas imaxes colide cos principios básicos do xénero. Á beleza (tremenda) das imaxes adhíreselle o dramatismo (cruel e inxusto) duns datos que, como balas dunha arma inclemente, atravesan sen dar tregua o corazón do espectador: «Fillos de obreiros que van á universidade 3%», «Fillos de obreiros que van á universidade en París 1´5%», «Fillos de obreiros que estudan medicina 0´9 %», «Teatros nas aforas de París 0%», «Salas de concertos nas aforas de París 0%».
A aspiración de Pialat ciméntase, ante todo, na súa obstinada vontade de servir a arte, e non o público. É precisamente por iso que o realizador escolle como materia fílmica primordial (mais non exclusiva) a aspereza e negrura da vida en xeral, e da súa en particular. E farao desde un enfoque destemperado, implacábel e directo que non vai deixar indiferente a ninguén. Con L´enfance nue (1968) o director senta algunhas das bases do que serán as súas producións futuras. A figura de François (Michel Terrazon), o neno de dez anos ao que a cámara acompaña durante todo o seu periplo polas diferentes familias de acollida, emerxe insegura e fráxil, mais tamén ameazadora, no medio dun ambiente de embotamento moral e de abulia colectiva. Á tempestade máis terríbel da Historia de Europa sucédelle agora a tempestade persoal dun cativo -nada que ver coa vida de Antoine Doinel en Les quatre cents coups- cuxo espírito agoniza nas profundidades da existencia. A Francia ben intencionada que se lle ofrece nese momento a François crea monstros. E el é o seu resultado.
En 1972 Maurice Pialat presenta Nous ne vieillirons pas ensemble, un filme potente e volcánico cuxo impacto fará enmudecer a maior parte do público e da crítica especializada. O desagrado que emana do seu protagonista, Jean (Jean Yanne), e a conduta profundamente vexatoria que mantén co súa compañeira Catherine (Marlène Jobert) producen nos espectadores un rexeitamento furibundo contra o director, cuxa biografía constitúe a base deste relato. A vida, sentencian, non debería ser representada con semellante crueza. Sen escapatoria.
Cada novo filme: LouLou (1980), À nos amours (1983) ou Police (1985), suscitaría sempre unha feroz polémica. A irritabilidade do realizador durante as rodaxes acrecentaba, se cabe, a súa mala reputación. Soamente aqueles que eran quen de distinguir o seu xenio a través das brumas percibían o irrespectuoso milagre dese ser extraordinario. O 11 de xaneiro de 2003 Pialat falecía en París.
A dinamita cheira a incenso
Alzando o seu desafiante puño, Pialat le Terrible subía ao escenario do Palaise Croisette para recibir -no medio de protestas e asubíos- a Palma de ouro ao mellor filme do Festival de Cannes por Sous le soleil de Satan (1987). No seu discurso de agradecemento respondía aos insurxentes subliñando o seguinte: «Para desgusto dos meus detractores e xúbilo meu, teño que dicir que estou particularmente satisfeito pola vosa apupada desta noite. Se eu non vos gusto, vós tampouco me gustades a min».
O argumento de Sous le soleil de Satan (Baixo o sol de Satán), baseado na novela homónima de Georges Bernanos, está cheo dese angustioso vacío que existe entre as zonas máis elevadas e as rexións máis baixas do espirito humano.
A covardía e mais afrouxidade do seu protagonista -o abade Donissan (Gérard Depardieu)-, a súa imaxinaria loita contra o diaño semellan un despropósito para os lectores do xornal ourensán La Zarpa, cuxo director, por certo, outro cura fillo de ferreiro -sobre o que por desgraza non hai filme ningún-, arengaba con puño firme os seus fregueses con: «A dinamita cheira a incenso!».
