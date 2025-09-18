Pílulas azuis contra os estereotipos
Na BD de Frederik Peeters
Raquel López
Coa estrea de Romaría, a terceira longametraxe de Carla Simón e competidora directa de Sirat de Oliver Laxe na carreira dos Óscar, reábrese o diálogo dun episodio da historia polo que se pasou moi malamente e con pouca transparencia. Na película, a cineasta catalá reconstrúe o relato da historia sentimental dos seus pais, ambos os mortos por causa da sida.
O virus do VIH e todo o que o rodea, cun contexto estereotipado e diferenciado dependendo do país no que se viviu, segue sendo unha temática tabú, chea de estigmas e desinformación. Ante a dúbida nada razoable (para sorpresa de ninguén) de María Pombo de «se ler nos fai mellores», velaí unha outra lectura coa que achegarse ao tema que, dende logo, non nos fai peores: e é que Rinoceronte Editora publicou a comezos do verán Pílulas azuis, obra de Frederik Peeters con tradución ao galego de Estela Villar Nogueira. Como no caso de Romaría, trátase dunha historia autobiográfica; o historietista suízo conta a súa relación sentimental con Cati, unha muller seropositiva, nai dun neno de tres anos que tamén o é. Coa honestidade e sensibilidade necesarias, constrúe unha historia cotiá que foxe do melodrama pero mostra os medos e dúbidas asociados á relación. Publicada orixinalmente en 2001, Pílulas azuis, máis que un testemuño íntimo, conforma unha mostra humana dunha experiencia co VIH sen filtros nin pretensións heroicas.
Frederik coñece a Cati nunha festa. Hai atracción, hai conexión. Cando descobre que Cati e mais o seu fillo son VIH positivos, Frederik replantéxase a continuidade da relación, xa que hai varias cuestións que o preocupan: o medo ao contaxio, dilucidar se ten sentido construír un futuro xunto a alguén cunha enfermidade crónica, o descoñecemento que ten do VIH e a irresponsabilidade emocional que supoñería o «simplemente probar» sen estar seguro.
Mais unha vez tomada a decisión, Peeters acerta ao non revitimizar á súa parella. A historia céntrase máis en expoñer a súa ignorancia inicial acerca do tema e tamén en como a parella explora unha nova realidade para ambos, co proceso de adaptación, non sempre en liña recta, e a xestión da incerteza que implica. Frederik é unha persoa común nunha situación inusual na que ten que aprender. Explícanos o seu proceso, as súas dúbidas, anhelos e contradicións. Así, desde unha vulnerabilidade non agachada, reflexiona sobre cuestións complexos (paternidade, amor, sexualidade, patoloxía, morte, medo…) cunha óptica frontal e un ton confesional tenro e con moito humor, pouco adoutrinante; outro dos grandes acertos da novela.
Lonxe dos estereotipois, a obra achega unha representación non moi común pero sí moi necesaria das persoas seropositivas. Así e todo, e alén diso, o que fai interesante a novela é a reflexión sobre as complexidades das relacións adultas, a súa aproximación á narración cotiá dunha enfermidade e a súa capacidade para falar de aceptación e das eleccións conscientes. Pílulas azuis é unha historia sobre amor, enfermidade e medo, mais tamén un texto que pon a vulnerabilidade no centro, e o seu poder para xerar unha intimidade máis profunda e real entre as persoas. Gañou o Premio Töpffer de Xenebra e estivo nomeada á mellor obra no Festival de Angulema e mellor obra estranxeira no Salón do Cómic de Barcelona.
O estilo gráfico céntrase na expresividade. Con trazos orgánicos de tinta, todo en branco e negro, transmite tanto ambientes como estados de ánimo cunha economía de recursos admirable, achegando unha dimensión psicolóxica extra ao relato.
Frederik Peeters (Xenebra, 1974) vén ser un destacado autor de cómics e novelas gráficas. Estudou deseño gráfico e deuse a coñecer internacionalmente coa publicación de Pílulas azuis, pero tamén obtivo recoñecemento polas súas BD seriadas de ciencia ficción Lupus, Koma e Aâma, consolidándose no panorama do cómic europeo contemporáneo.
Tebeo el viernes
Carla Berrocal (Madrid, 1983) é unha recoñecida ilustradora e autora de cómics. Foi presidenta da Asociación Profesional de Ilustradorxs de Madrid (APIM). Na súa faceta de activista e divulgadora é colaboradora habitual do faladoiro de humoristas gráficos do programa de fin de semana A vivir que son dos días (Cadea SER) e da sección de Opinión do xornal Público.
É neste medio no que estreou un novo apartado de cultura dedicado á BD este verán: «Tebeo el viernes», espazo no que recupera e recomenda novelas gráficas que la apelan e que «non obedecen á ditadura da novidade». Un interesante exercicio de investigación, descubrimento e memoria que nos descobre autoras e autores como Cabrero Arnal, Víctor de la Fuente, Coll ou Rosa Galcerán. A sección, que esperemos non morra coa época estival, pódese consultar e ler gratuitamente de maneira dixital.
