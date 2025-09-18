Outro e o mesmo
Lograda exhuberancia
O poeta e profesor Vicente Araguas recupera o legado literario de O primo Basílio, a novela do escritor portugués Eça de Queirós publicada en 1878. O resultado é un «episodio doméstico» no que conflúen ecos da memoria persoal e unha vontade clara de dialogar coa tradición. O poeta entrégase deliberadamente á exuberancia culturalista, que acada os seus momentos máis logrados cando esa abundancia se ancora nun detalle concreto —as botiñas brancas, unha tarde de domingo, un mostrador de calzado—, pois consegue o difícil equilibrio entre a erudición e o cotián. A ironía, pola súa banda, permítelle revisar os destinos narrativos dos personaxes e trasladar aquela trama realista do século XIX á contemporaneidade.
Trátase dun traballo de longo alento, xa que Araguas xa publicara antes unha versión deste proxecto en castelán (Basilio de Brito ha vuelto a Lisboa) e en portugués (Basilio de Brito voltou a Lisboa). O primo Basilio volveu a Lisboa garda, ademais, unha reflexión sobre as relacións amorosas entendidas na súa complexidade, representada na imaxe das dúas caras de Xano, o deus romano que mira ao mesmo tempo cara ao pasado e cara ao futuro, símbolo de dúbida e duplicidade. Neste contexto, o poeta decide modificar o destino da protagonista queirosiana, Luísa: no canto de morrer vítima dunha historia de infidelidade, érguese agora como unha muller que se divorcia e reconstrúe a súa vida, traballa nun centro comercial coas súas quendas laborais e un salario que lle permite sosterse. Xa non se trata dun personaxe condenado polo melodrama, senón dun suxeito autónomo. Velaquí unha nova escritura, lúcida e fértil, que se expande sobre outra, lembrando que a literatura é a conversa infinita.
O PRIMO BASILIO VOLVEU A LISBOA (2025): Vicente Araguas, Toledo, Juglar, PVP. 15€
