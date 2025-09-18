A memoria visíbel
Nas fotografías de Virxilio Viéitez
O espazo expositivo Galería Argonautas de Nigrán presenta unha pequena mostra de Virxilio Viéitez, que reúne traballos do fotógrafo, sobre todo en formato orixinal, nunha moi coidada escolma e presentación, con obras de finais dos cincuenta e inicios dos sesenta.
O aparecemento dun fotógrafo como Virxilio Viéitez (Soutelo de Montes, Forcarei, 1930-2008) a mediados do século pasado nunha contorna rural galega -A Terra de Montes- sitúanos fronte a un feito desde moitos puntos insólito. Viéitez non é herdeiro nin iniciador de ningún movemento fotográfico, é un modesto e honesto fotógrafo rural que vive e traballa afastado das grandes correntes que estaban a modificar o medio fotográfico naquela altura. Porén, o seu labor creativo é ao mesmo tempo fondamente tradicional e intensamente persoal e insírese na grande tradición do retrato (pictórico e fotográfico). Enxergando os seus traballos percibimos que, sendo fotografías ben concretas e utilitarias, esas mesmas imaxes acaban por nos situar no ámbito da autonomía do retrato como obxecto artístico, se callar porque manteñen o seu sentido, a súa capacidade de comunicación como memoria visíbel dunhas persoas concretas, como testemuñas da nosa presenza, da pegada na terra dos seres humanos. Sentimos o mesmo abalo que nos emociona cando estamos diante de moitas representacións da face humana ao longo da historia, como nos pode acontecer cos rostros funerarios romano-exipcios de El Faium; cun autorretrato de Durero ou Rembrandt ou cos retratos do pintor mexicano -do século XIX- Hermenegildo Bustos, porque en todos eles está a presenza da nosa condición, a tensión entre a caducidade e a memoria, entre a manifestación do efémero e a vontade de permanencia.
Esta capacidade de ollar é o que o fotógrafo proxecta sobre os usos sociais que capta coa súa cámara: o ritualismo dos labores colectivos, entre o público e o familiar, desde o bautismo ao enterro; a vida co seu ritmo e as súas innovacións, esa hierática tensión que conforma en conxunto un corpus creativo e documental de primeira magnitute.Alén diso, as fotografías de Virxilio Viéitez seguen a tradición dun modelo duplo: como proxección do ollar que nos proxecta (devolve) o noso propio ollar. Nas súas fotografías é importante a distancia que coloca entre nós e a realidade dos fenómenos captados, un xeito de mudar en arte a realidade captada, un «artealizar», de usarmos un neoloxismo creado no século XVI polo filósofo francés Michel de Montaigne, que se manifesta no plano técnico nunha fixación estrita e nun sólido vigor compositivo.
Mais a captación do mundo do fotógrafo implica tamén unha visión cultural, unha tradución dunha realidade exterior que soamente existe plenamente en relación co ser humano, que o fotógrafo concreta nunha aprehensión da mudábel paisaxe social coa que conviviu ao longo de décadas. Daquela, as fotografías son tamén probas das transformacións que se verifican na sociedade -e en concreto na sociedade galega-, un aspecto de notábel interese no período en que desenvolveu o seu labor, sobre todo as décadas que van dos cincuenta aos setenta.
No conxunto do seu traballo, Virxilio Viéitez conseguíu captar a atmosfera mesma da aldea e a personalidade dos seus moradores. Mais as súas fotografías, con seren particulares, son tamén fondamente universais, porque os retratados son modelos das realidades concretas dun tempo e dun ambiente en que as variábeis sociais se perciben con claridade.
Título: Virxilio Viéitez
Autor: Virxilio Viéitez
Local: Galería Argonautas 34, Rúa dos Argonautas, Nigrán.
Visión privilexiada
A obra do noso fotógrafo hai que situala, por tanto, nos parámetros do labor dun profesional rural anónimo, sempre a traballar desde un fondo respecto co medio en que mora, lonxe de calquera afectación mais cun extremo rigor formal, un rigor procurado que toma forma nunhas fotografías nada espontáneas. Estamos, pois, diante dun produto dunha capacidade de visión privilexiada, que acaba por conformar unha obra que, lonxe dunha utópica obxectividade, procura a maior integridade e honestidade posíbel e que nunca agacha as súas armas.
Alén diso, e isto cómpre salientalo, o gusto do fotógrafo coincidía co gusto dos seus clientes, co que asistimos a unha confluencia entre a sobranceira visión persoal e a maneira de entender o mundo do ambiente que o rodea. Este xogo de percepcións e realidades locais ten algo de máxico e permite, tendo en conta a «actitude» do fotógrafo, asistirmos a un auténtico acto creador, do cal a exposición que se pode visitar en Argonautas é unha boa proba.
