Memoria da cidade
Vigo, con moita historia
Alfredo Iglesias Diéguez
O pasado 25 de agosto, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciaba a creación dun Museo da Historia da cidade que estará situado no edificio do Verbum, lugar no que nos próximos meses se instalarán diferentes exposicións e ao que se trasladarán, alén diso, materiais procedentes do Pazo Museo Quiñoñes de León, o outro museo de historia da urbe ao que se suman os centros de interpretación da Vila de Toralla, o Castro de Vigo e mais as Salinas. Sen ánimo de substituír o ditame da necesaria «comisión de profesionais» creada pola alcaldía, dende aquí pretendemos animar o debate público sobre cales deberían ser os contidos mínimos de semellante edificio.
Cal debería ser a principal misión do Museo? Rematar con ese tópico que insiste en que «Vigo non ten historia», xa que a cidade olívica pola contra, conforma un espazo cunha rica traxectoria que cómpre coñecer e difundir. Neste sentido, o museo debería facer o obrigado percorrido polo devir da nosa cidade, que nos faría retroceder ao tempo dos megaliteiros, os habitantes que nos legaron construcións como a Casa dos Mouros (Candeán), e aos tempos dos poboadores que nos deixaron entre outras pegadas do seu paso por estas terras os petróglifos das Millaradas (Matamá) ou da Moura (Coruxo). Para logo facer un alto no tempo do Ferro, un momento histórico no que a comunidade galaica que vivía na contorna da ría habitaba nun gran poboado no actual monte de Castro a exercer un notable control sobre o conxunto dos castros dispersos polo val do Fragoso, e logo da romanización, que ten que ser posta en valor: Vigo é unha das cidades galegas con máis restos romanos (vilas, salinas, necrópoles...). Alí tería que ter o seu lugar Búrbida. Por suposto a vila que foi habitada por Martín Codax, a vila que xurdiu con forza na volta do ano 1100, da que quedan importantes pegadas no noso rueiro (Cesteiros, Poboadores...), na igrexa gótica -da que se conserva o tímpano- que substituíu á románica -un momento do que se conservan numerosas cabeceiras- e nas casas nobres que se instalaron na cidade, que xa non volveu perder o seu pulo, sempre da man dunha importante actividade económica..., que xa coa chega do capitalismo estivo vencellada ao mar, ao metal, á construción, ás finanzas...
Ora ben, un museo non só debería recoller os feitos históricos, o urbanismo -Vigo ten urbanismo e foi pensado por urbanistas, velaí está o Ensanche ou a obra de Palacios- e a obra da súa emprendedora burguesía (Barreras, Alfageme, Sanjurjo, Fadrique, Álvarez...) e dos políticos que a representaron (Elduayen, Urzaiz, Eduardo Iglesias...), que tamén, senón que ten que ser memoria do seu pobo: un pobo que se expresou en loitas, algunhas ben coñecidas, como a que protagonizou na guerra contra o francés, outras menos lembradas.
Esas memorias esquecidas son as que ten que visibilizar o Museo. En primeiro lugar, a historia do movemento obreiro, da prensa obreira, das figuras senlleiras, como Ricardo Mella, das loitas protagonizadas polas traballadoras e os traballadores do mar dos primeiros anos do século XX... Logo a memoria de quen loitou pola República... e de quen foi asasinado por defender a lexitimidade republicana na porta do Sol, no campo de Barreiro, no paredón do Niza ou no bou Eva. Pero tamén ten que rescatar a memoria de quen loitaron contra o franquismo, unha loita protagonizada por unha clase obreira que no ano 1972 puxo en xaque un franquismo que rematou asasinando a Humberto Baena e a Moncho Reboiras. Pero tamén ten que ser memoria de tempos recentes, das loitas contra o Estatuto da aldraxe, a reconversión industrial, os vertidos radioactivos na fosa atlántica, as tarifas do VITRASA -protagonizadas polo estudantado non universitario-, a OTAN e a mili... en fin, todas as loitas pola construción da democracia e a conquista dos nosos dereitos.
