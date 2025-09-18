Mares de noso
Talasófico e curioso
Lucía Seoane
«Este libro é o resultado do amor ao mar e da curiosidade por coñecelo mellor». Velaí a explicación, o relato de Javier García Caldo arredor do por que do volume -Un mar de preguntas, editado po Galaxia- que hoxe traemos ás páxinas de FARO DA CULTURA.
Sinalemos que García Caldo -ferrolán, nacido en 1973 e residente, desde 1990 en Santiago de Compostela- é biólogo mariño e, ademais e de acordo coas súas propias palabras, «apaixonado divulgador mariño». Com ampla experiencia docente pero así mesmo nos eidos da xestión pesqueira, mergullador e auditor, imaxe submarina e iniciativas de senbilización sobre o mar, desde hai cinco anos colabora semanalmente no programa de radio «Mar de ardora»: o director do mesmo, Xusto López Carril vén ser o autor do «Limiar» do volume.
Por que o mar é azul? Velaí a primeira das preguntas ás que responde García Caldo na súa entrega. Unha cuestión que, a primeira vista, pode semellar obvia mais para que nin sempre temos resposta axeitada. Como tampouco para esoutras que a seguir se nos propoñen: «por que a auga do mar é salgada?»; «cales son as diferenzas dos océanos?»; «que é o mar de ardora?»; «en que sentido xiran as correntes do mar?» ou «como se orientan os animaos no océano?», entre outras moitas que conforman o texto que estamos a recensionar. Cuestións, xa que logo, ás que Javier García Caldo dá resposta desde unha prosa sinxela, directa e que, de certo, ha de chegar non só aos interesados no eido mariño senón aínda a todo aquel público que sinta unha mínima curiosidade polo mundo que nos rodea. Parabéns.
UN MAR DE PREGUNTAS (2025): Javier García Galdo, Vigo, Galaxia, PVP. 16€
