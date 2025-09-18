Letras estríxidas
Bufos, mouchos, curuxas...
Armando Requeixo
Entre os animais da nosa fauna máis próxima poucos teñen suscitado tanta fascinación como os estríxidos ou rapaces nocturnas: bufos, mouchos, curuxas, avelaionas e outras aves desta orde aparecen xa vinculadas á mesma orixe da nosa civilización occidental e tamén son figuras destacadas noutros espazos.
Abondará con lembrar que o símbolo do bufo como emblema da sabedoría estaba perfectamente enraizado na cultura grega, pois Palas Atenea, deusa non só do saber, senón tamén das artes e das técnicas de guerra, era representada sempre cun moucho ou bufo ao carón. Xustamente por iso, a cidade de Atenas, que tiña a deusa como protectora, amosaba veneración por este animal, que figuraba acuñado nas súas moedas. Máis aínda, a propia deusa recibía decote o epíteto de Atenea Glaucopis; isto é: Atenea a de ollos brillantes ou ollos de moucho.Mais non só o moucho ou bufo de Atenea (en Roma Minerva) foi un símbolo moi querido para os helenos, que o fixeron protagonista de fábulas e escritos varios, senón que tamén no hinduísmo o bufo está sempre presente a canda Maa Lakshmi, a deusa da sabedoría, a saúde, a sorte e a prosperidade, pois esta ave representa nesa cultura a intelixencia, o enxeño e o saber e é coñecida por nunca vacilar nas súas decisións.
E outro tanto podería dicirse da Morrigan da mitoloxía celta, deusa que se asocia coa guerra, o destino e a soberanía e que é por veces representada a través dun bufo pola súa asociación coa noite e o oculto. Do Perun da mitoloxía eslava, deus do trono e da guerra, que tiña como mensaxeira esta ave. Do Huahuáng do folclore chinés, onde o bufo era símbolo da felicidade conxugal. Da Blodeuwedd galesa, deusa floral á que acompaña o bufo. Da Itzamna da mitoloxía maia, que ten no bufo o seu animal para representar o saber, a fertilidade e o alén. En fin, do Eshu da relixión ioruba, deus mentireiro que se axuda do bufo como símbolo do presaxio.
Xa que logo, non é de estrañar que en moitas literaturas teñamos testemuñas dende ben antigo da presenza dos bufos. Mais, por circunscribirnos ao noso espazo cultural e achegarnos un pouco máis no tempo, centrareime na escrita dos últimos tempos para demostrar a feracidade que aínda suscita este animal entre os creadores de ficción, polo que me limitarei a amentar apenas un texto histórico para que se entenda como este animaliño estivo dende sempre nas nosas escritas.
E velaí o está un dos poemas máis celebrados da literatura en lingua inglesa, O bufo e o reiseñor, un texto de datación imprecisa, en todo caso escrito entre os séculos XII e XIII, que desenvolve unha disputa entre estes dous paxaros sobre quen deles canta mellor ou é máis fermoso, mais que, no fondo, está a falarnos dos vicios e das virtudes dos humanos. Este longo poema é o exemplo máis antigo do que os especialistas denominan inglés medio e o máis célebre dos textos do xénero da poesía de debate ou concurso de versos, que tanto proliferou pola Europa medieval.
Pois ben, esta tradición continúa viva nos nosos días, sobre todo nos libros de fantasía épica e tamén na literatura de misterio e suspense. Exemplo do primeiro son obras como O libro do bufo (2020), de Diego Pérez Martínez, onde unha parella se traslada dende a cidade a un pequeno pobo da arredada montaña leonesa cheo de estrañas lendas, entre elas a existencia dun secreto volume que é o que lle dá título á novela e que constitúe unha sorte de gardián do coñecemento máis ancestral (novamente a sabedoría do bufo).
Misterios e aventuras
Bijørk; Jonathan C. Slaight.
A intriga e o desvelamento de misterios ocultos é a seiva que alimenta O bufo (2015) de Samuel Bijørk, mostra do mellor thriller escandinavo, onde a parella de investigadores Krüger e Munch teñen que descubrir quen é o asasino dun adolescente que aparece morto sobre un leito de plumas de bufo dentro dun pentagrama (velaquí o símbolo do bufo como paxaro e augurio de morte).
Nunha liña semellante, pero máis de aventura guerreira, sitúase un clásico do xénero como é O castelo dos bufos (1959), célebre novela xaponesa que no seu día gañara o prestixioso Premio Naoki e que foi levada ao cinema en dúas ocasións, onde os protagonistas son os guerreiros da sombra, ninjas que, pola súa natureza nocturna, aguda vista e capacidade de atacar silandeiramente, son alcumados, precisamente, bufos.
Remato xa, pero non quero facelo sen recomendar a lectura dun libro apaixonante para os amantes dos estríxidos que, se ben non se cingue estritamente aos eidos da literatura de ficción, si que atesoura indubidables valores narrativos: Bufos dos xeos do Leste (2020), obra do naturista Jonathan C. Slaight que describe a incansable procura deste investigador dun tipo de bufo en extinción, ao que busca durante meses polas neves dunha afastada rexión boscosa entre Rusia, China e Corea do Norte: Primorie.
