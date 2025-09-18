«A conciliación é un grave problema para as mulleres xornalistas»
Eliana Martíns - xornalista
–Cal foi a motivación fundamental, o motor que os levou a poñer en marcha este proxecto que xerminou no libro As mulleres no xornalismo galego: A crónica revelada?
–O proxecto nace no marco dos traballos de visibilización das mulleres. No Colexio de Xornalistas, a perspectiva de xénero é unha liña de traballo prioritaria, aínda que ata agora se enfocara máis no tratamento informativo. Decidimos presentar esta iniciativa aos Premios Luísa Villalta a proxectos pola igualdade, convocados pola Deputación da Coruña, co obxectivo de comezar a escribir a propia historia das xornalistas en Galicia.
–Ademais das entrevistas a veteranas xornalistas, o libro fai un percorrido histórico pola presenza da muller no xornalismo en Galicia. Quen foron as pioneiras e en que condicións traballaron?
–A finais do século XIX e ata ben avanzado o XX, as maioría das mulleres eran analfabetas, estaban expulsadas da cultura escrita. As pioneiras procedían de clases acomodadas, que tiñan acceso a unha educación, pero con notables obstáculos para exerceren en igualdade cos homes. Moitas adaptábanse a escribir sobre temas considerados «femininos», como moda ou sociedade, aínda que abriron camiño noutros ámbitos, como Sofía Casanova, que foi correspondente de guerra, ou Concepción Arenal, aínda que lle supuxese asinar co nome do seu home para poder publicar.
–Supoño que as entrevistadas contarían anécdotas curiosísimas. Cal ou cales destas anécdotas a sorprenderon ou impresionaron máis?
–Lembro o caso de Rita Alonso, xornalista de TVE, que escandalizou unha cobertura electoral porque nun directo entrou en plano a súa barriga con seis meses de embarazo. Non volveu saír en cámara ata despois do parto. Ou Pilar Fariña, que cubría deportes e despois dos partidos era a última en marchar, porque tiña que agardar a que a atendese o adestrador, mentres os seus compañeiros entraban nos vestiarios e xa falaban cos xogadores, adiantando as súas crónicas. Tamén a María Rey seguindo unha rolda de prensa por teléfono desde a consulta de pediatría, grazas a algunha compañeira cómplice que a axudaba. Son pequenas anécdotas cotiás, ás que se suman outras formas de discriminación máis graves, como humillacións ou agresións directas, que tamén se recollen nestas entrevistas.
–En Pontevedra, dende hai uns anos, celébrase un Foro titulado «As Mulleres Opinan». De feito, ata hai moi pouco, eran escasísimas as articulistas galegas. Como se puido tardar tanto tempo en que houbese articulistas de noso?
–Vimos dunha sociedade que dubidaba incluso da capacidade intelectual das mulleres. O rol tradicional era o do «anxo do fogar», restrinxido á casa, á crianza e aos coidados. O espazo público, no que se sitúa a opinión, era un lugar vedado e a aquelas que se atreveron a opinar, custoulles caro. Unha articulista tan importante como Pardo Bazán, sabemos o denostada que foi a súa figura, ou Concepción Arenal que tiña que escribir os editoriais para o xornal La Iberia asinándoos co seu marido, ata que descubriron que falecera e que ela seguía a empregar o seu nome. Estivo (e está) mellor aceptada a opinión en ámbitos como o cultural ou a crónica social, que na política ou na economía. O xornalismo responde aos mesmos parámetros que operan na sociedade, así que temos que entender que namentres non se tomou conciencia da xustiza, do valor e da necesidade de que as mulleres opinasen, non se contemplou tal cousa. Aínda hoxe, vemos medios nos que as voces femininas son aínda escasas, ou xornalistas que abandonan as redes sociais polo acoso recibido.
–Hai problemas en asuntos que afectan, en xeral, a todas as mulleres que traballan pero, cales serían os problemas máis concretos que afectan especificamente as xornalistas galegas?
–As entrevistas evidencian a dificultade de conciliación nun traballo tan esixente como é o periodismo, pero tamén recoñecen que os últimos avances lexislativos deixan un panorama mellor. As xornalistas, como as demais mulleres, tiñan que soster en moitos casos unha dobre xornada, a laboral e a doméstica, e trataban de facer acrobacias para que non afectase unha á outra. O paternalismo, especialmente por parte das fontes, que non as recoñecen en igualdade que os seus compañeiros, é outro patrón recorrente. Ou os teitos de cristal, que lles dificultan acceder a postos directivos, por non ser tidas en conta ou por non crerse en condicións de asumilos.
–Malia que houbo un par de casos de directoras de xornais galegos, segue sendo moi difícil que na prensa de noso se escolla a mulleres para cargos de alta responsabilidade ou, como diría o outro, as cousas van mellorando?
–Si, van mellorando, pero a un ritmo lento. A medida que escalamos nas redaccións, as xefaturas son ocupadas maioritariamente por homes. Tres de cada catro persoas graduadas en Xornalismo son mulleres, pero esa proporción non se traslada equitativamente ás estruturas dos medios. En calquera caso, xa é máis frecuente atopar xefas de informativos ou xefas de sección.
–Na actualidade, segundo me informan nas Facultades de Xornalismo, as mulleres superan en número aos homes nas aulas pero, como están as cousas nos xornais, nas emisoras de radio ou nas canles de televisión?
–Un informe do Colexio de Xornalistas de 2011 sobre a situación laboral dos e das xornalistas galegos recollía que o 77% das persoas tituladas na USC en Xornalismo eran mulleres, mentres que o exercicio baixaba a un 59%. A colexiación está hoxe practicamente igualada (un 53,4% son homes), e cada vez as mulleres acceden con máis normalidade nas redaccións. En 25 anos de historia do Colexio, por primeira vez temos unha decana, Belén Regueira, que ten un papel clave para impulsar este tipo de accións. Neste libro escoitamos unha xeración de mulleres que contribuíron a normalizar o seu traballo nas redaccións, coincidindo coa democracia. Oxalá poidamos abrir este proxecto ás seguintes xeracións e comprobar como evoluciona a incorporación aos medios, aos postos de responsabilidade e como enfrontan os novos retos que debuxa a sociedade actual.
