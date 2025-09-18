Cavorcos
Fact & Fiction
Iago Fernández
Nestas datas, os docentes galegos enfrontamos unha das problemáticas que se expoñen no limiar deste libro: a dificultade de transferir un certo coñecemento ás novas xeracións, aquelas que, segundo Franco «Bifo» Berardi, «aprenden máis palabras dunha máquina que dos seus propios pais». Condicionadas pola tónica dos tempos, acostuman a ler pouco e mal, cústalles soster a atención e apenas interactúan en galego. Malia todo, Xavier Queipo, biólogo e escritor, presenta esta miscelánea de textos coma unha sorte de facho co que o seu neto/sobriño poderá achegarse aos imaxinarios culturais e políticos do seu avó/tío. O título, 66, remite ao número de textos que integran o volume e ao número de anos que Xavier Queipo leva con nós, número suficiente, supón el, para dar conta da súa intercesión no mundo e saudar o seu neto/sobriño dende a outra banda dun cavorco.
O libro divídese en tres partes, un conxunto de contos, unha amalgama de prosas breves e unha escolla de fragmentos diarísticos que, en boa lóxica, comprenden o transo do século XX, o de Queipo, ao XXI, o das xeracións post-alfa(béticas). O conxunto de contos iníciase cunha ollada ao fondo do cavorco, remitindo a unha serie de experiencias históricas que, efectivamente, semellan difíciles de transferir con garantías ás mentes máis novas: a guerra civil, a diáspora galega ou, entre outras, a contracultura dos sesenta. Ao mesmo tempo, atopamos contos que viran cara o fantástico e/ou adiantan os imaxinarios antropolóxicos e científico-naturais das prosas breves. Dando por feito que a meirande parte dos contos pagan a pena, o máis rechamante de 66 é, precisamente, a convivencia da invención literaria coa exposición científica.
Lonxe de se aceptar doadamente, esta convivencia apunta cara un segundo cavorco, o da escisión entre o Reino das Ciencias e o Reino das Humanidades. Moito máis fondo ca o anterior, aféctanos a todos os que chegamos ao mundo despois do Romanticismo alemán e, en termos históricos, podería ser unhas das causas principais de que as novas xeracións «aprendan máis palabras dunha máquina que dos seus propios pais». Así as cousas, descoñezo se o neto/sobriño de Queipo e os seus compañeiros e compañeiras poderán desencriptar este 66, pero, en calquera caso, sabemos que a literatura segue a ser un espazo privilexiado para interrogar as problemáticas de hoxe en día.
66 (2025): Xavier Queipo, Vigo, Xerais, PVP. 21,50€
