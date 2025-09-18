Camisolas de gato no peito
Rock canda A Banda do Elías
V. Neira
Coa escusa do amor aos Suaves, recoñecido por todos os seus membros, e por suposto que ao rock cru, cañeiro e sen demasiadas contemplacións, nace A Banda do Elías. Trátase dnha xuntanza de músicos da nosa escena rock que xa eran, e son, ben coñecidos polos palcos da contorna ao longo dos últimos anos, incluso de décadas.
O Elías, relatan os achegados, viña ser o can gardián dun vello local de ensaio, famoso polo seu mal carácter, aínda que nobre, canalla e raposeiro, e igual esa condición se torna en denominador común nesta xeira de músicos tan capaces de tocaren rock co encanto rasgado e afumeado e que tanto outorga ese malditismo innato e tan imprescindible, e ben acaído, para devir nunha boa estrela de rock, aínda que sen ínfulas nin ganas ningunhas de parecelo. Xa que logo, a Banda do Elías son deses grupos de guitarras roñando cos potes do Marshall ao dez, levantándolle a voaxa ao chan do local de ensaio e poñendo a proba a calidade e resistencia dos tímpanos dos alí presentes. Pantalóns vaqueiros axustados, unhas J’hayber brancas coas raias azuis, unha camisola cun gato no peito e unha banda coa parvada xusta e mais os egos pechados na canceira. Así levan subindo ao torreiro da festa dende que se xuntaron hai un par de anos atrás pero, iso si, co respaldo de moitas horas pilotando avións de combate galegos con siglas como Icewind, Medomedá ou os eternos e imbatibles Astarot entre outras formacións.
A ver: digamos ainda que con moita táboa pisada e con moito coñecendo de como funciona o negocio, comezaron andaina gravando algunha versión dos Suaves como ese «O Afiador» que podedes atopar na plataforma youtube e no que a produción de Iago Pico e mais a solvencia musical do conxunto levan a canción a ese olimpo que abofé namorará os propios Suaves e con certeza que a todos os seus miles de fieis fans. Contan que teñen gravadas cancións que axiña verán a luz en vindeiras publicacións mais todo coa idea de darlle valor a composicións propias que, pouco a pouco, irán compensando ese repertorio de momento aínda netamente Suave.
Arturo Igrexas na batería, Nano Vikendi na guitarra solista, Manu Díaz no baixo, David Varela na guitarra rítmica e Piedra na voz , na guitarra acústica e poñendose ao xugo do carro, contan que a súa idea non é a de facer un grupo tributo á mítica formación de Ourense senón facerlles unha homenaxe moi humilde, sincera e respectuosa como a referencia absoluta que foron e son para eles.
De momento xa miramos o seu nome no cartaz dalgúns dos festivais galegos que aínda apostan polo rock e as músicas feitas con guitarras eléctricas nos seus palcos e ademais cunha resposta do público e da crítica que está incluso sorprendendo o propio grupo. Calidade hai a eito e os Suaves dende logo que son unha boa carta de presentación mentres xa teñen pechadas datas e proxectos para os vindeiros meses.
20 anos de El jardín de las delicias
Aseguran os fans máis entendidos nos Suaves que hai agora exactamente vinte anos os de Ourense sacaban El Jardín de las delicias e que ese é o seu disco máis íntimo e diferente. Tamén que era un momento complicado do grupo e de Yosi, en particular, o seu compositor e vocalista. Un traballo que presentaba uns Suaves paseando polo inferno, escuros, doentes e abertos en canal e desangrándose ao longo de once cancións cargadas de desilusión, de medo implícito e de moita amargura ao contemplar un mundo onde todo se vía aos pés da destrucción, da morte e dos soños rotos en millóns de pedazos.
Polo medio, temazos como o que dá título ao traballo, como «Vísperas de destrucción, a desgarrada «No me pesa, es mi amigo» ou a brillantísima e marabillosa «Noches Del Long Play». A introspección, a divina poética dos perdedores coa profundidade inmensa e abismal de cada verso xunto a riffs ben certeiros e os arranxos melódicos dun Cereijo collendo o touro suave polos cornos mentres a contundencia do grupo fai de toma de terra nun disco que agora, dúas décadas despois, mantén o tipo e sobe de nota en cada escoita.
Igual non é o seu disco máis popular pero si un dos traballos máis persoais e acoitelantes da historia do rock estatal. Cos Thin Lizzy, tan amados polo Charli, deixando claro que os Suaves sabían ben en que liga xogaban e sobre todo apostando por facer un camiño único e tremendamente persoal e irrepetible. Vinte anos non son nada. Mágoa de non termos os Suaves outra vez entrando pola porta dun estudio para deixarnos máis cancións como estas.
