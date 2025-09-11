Santa Clara-a-Velha, o mosteiro de Coímbra no que as monxas andaban en barca
Fundado en 1314 por Isabel de Aragón en Coímbra, o mosteiro naceu con vocación de eternidade, mais parecía que as augas en cada inverno reclamaban o edificio para si
De estilo gótico «experimental», foi recuperado e aberto ó público en 2009
Á beira do Mondego, en Coímbra, ergue as súas pedras húmidas e nobres o mosteiro de Santa Clara-a-Velha, unha construción de longa historia, unida desde sempre co río. Fundado en 1314 por Isabel de Aragón, raíña santa e viúva do rei Don Dinís, o mosteiro naceu con vocación de eternidade, mais parecía que as augas en cada inverno reclamaban o edificio para si.
Santa Isabel, coñecida pola súa capacidade de mediación entre monarcas e pola caridade exercida cos pobres, soñou cun convento para as clarisas que reflectise a espiritualidade franciscana: sobriedade, luz filtrada e pedra espida. A obra, dirixida polo mestre Domingos Domingues, adoptaba as formas do gótico mendicante cunha igrexa de nave única e ventás esveltas que buscaban a altura máis que o ornamento. Pero a elección do emprazamento, na chaira inzada polas enchentes do Mondego, converteu aquel soño nunha loita constante contra a humidade e mais as augas.
As monxas clarisas, entregadas ás súas rutinas de silencio, conviviron con esa ameaza durante máis de tres séculos. Din as crónicas que ás veces as augas chegaban a cubrir o coro, obrigando ás relixiosas a desprazárense en barca polo propio claustro. A primeira inundación ocorreu en 1331, poucos anos despois da consagración do mosteiro. A solución que se atopou durante varias centurias consistiu no alzado sucesivo da planta baixa do cenobio, o que sucedeu de igual forma en todas as dependencias do inmoble.
No século XVII, o rei Dom João IV dispuxo a construción nun punto alto da cidade do novo convento que pasou a ser coñecido como de Santa Clara-a-Nova, ao que se trasladaron as monxas en 1677. O primitivo mosteiro comezou a ser designado Santa Clara-a-Velha, e tivo desde entón distintos usos, especialmente como explotación agrícola, ata alcanzar un estado casi ruinoso.
A vella casa foi sendo esquecida entre lama e silveiras. Santa Clara-a-Velha permanecía adormecida ata que no século XX arqueólogos e historiadores comezaron a rescatar esta xoia do gótico «experimental». A principios da centuria o mosteiro foi inscrito como Monumento Nacional por decreto de 16 de xuño de 1910, e desde a década de 1930 foi testemuña dun amplo labor de restauración por iniciativa da Dirección Xeral dos Edificios e Monumentos Nacionais. Con todo, non foi ata finais dos anos noventa cando se puxo en marcha unha ambiciosa campaña de recuperación: drenouse o terreo, consolidáronse muros e abriuse ao público un espazo que hoxe transmite historia e memoria. Os traballos arqueolóxicos previos contemplaron a contención e escavación do perímetro, de forma que quedou ao descuberto a parte inferior da igrexa e o primeiro e segundo claustro, os dormitorios e dependencias anexas. O proxecto de valorización do antigo mosteiro, iniciado en 2004, comprendeu a construción dun edificio destinado a albergar o centro de interpretación. Rematado en 2008, foi aberto ao público o 18 de abril de 2009.
O novo centro ocupa un edificio de mil metros cadrados con funcións museolóxicas, dotado de auditorio, salas de exposicións e tenda. No museo exhíbese unha importante colección de porcelanas, aneis, rosarios e pezas litúrxicas que narran o día a día das monxas clarisas. Durante as escavacións incluso se atoparon restos de embarcacións usadas polas relixiosas cando o claustro quedaba asulagado.
Santa Isabel de Aragón, a «Rainha Santa», canonizada en 1625, repousa en Santa Clara-a-Nova, mais ou seu espírito segue ligado a esta primeira fundación, onde quixo deixar testemuño da súa fe. Dedicouse tamén á mediación política, incluso entre o seu home, Don Dinís, e o fillo de ambos, o futuro Afonso IV. Morreu cando viaxaba camiño de Estremoz e o seu corpo incorrupto foi trasladado a Coímbra. Hoxe repousa nun magnífico sartego barroco de prata repuxada.
A «rainha santa»
Isabel de Portugal (Zaragoza, 1271-Estremoz, 1336), ou Isabel de Aragón e Sicilia, foi raíña consorte do país luso entre 1282 e 1325, declarada santa pola Igrexa católica. Durante o seu mandato ordenou construír hospitais, escolas e refuxios para orfos. Tamén a edificación dun bo número de conventos e nun deles, Santa Clara-a-Velha, ingresou tras viúvar. Tomou os hábitos das clarisas pero sen facer os votos da orde, o que lle permitiu manter a administración da súa fortuna, que dedicou a obras de caridade.
Un dos seus milagres máis coñecidos é o das rosas que conta a transformación do pan -outras versións din que esmolas- durante un día de inverno en que a raíña saía de palacio para asistir aos pobres. Cando Don Dinís preguntou que levaba consigo, ela respondeu que eran flores. Entón o monarca viu que do seu vestido caían rosas. Atribúenselle sanacións e como recompensa á súa devoción e bo facer, contan que a Virxe se lle apareceu pouco antes de morrer, feito que tivo lugar o 4 de xullo de 1336.
