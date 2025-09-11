«Romería»: esencias da memoria
Na epifanía da mirada
Héctor Paz Otero
Existe un termo moi utilizado en neurociencia que define con precisión a esencia da memoria: VUCA, acrónimo en inglés de volatilidade, incerteza, complexidade e ambigüidade. Cando un autor de calquera disciplina artística procura construír un relato a partir de retallos da memoria, asume o reto de organizar un material máis próximo ao concepto «lacaniano» do real que dunha realidade perfectamente adaptable a unha narración determinista.
O cinema de Carla Simón, perdón, o extraordinario cinema de Carla Simón, pasa por artellar un discurso arredor da memoria (recordos) respectando a súa natureza volátil, incerta, complexa e ambigua. No seu último filme, Romería, a cineasta catalá relata, a partir dunha enunciación principalmente autobiográfica —como xa realizase nos seus anteriores traballos: Estiu 1993 (2017) e Alcarrás (2022)—, a experiencia dunha moza catalá (Marina) que viaxa a Vigo para indagar na historia de amor dos seus pais biolóxicos, vítimas dos estragos da heroína nos anos oitenta e que faleceron moi novos de SIDA cando ela era aínda unha nena. O filme dá inicio con Marina no rexistro civil de Vigo, solicitando a súa partida de nacemento, a fin de poder optar a unha bolsa para estudar cine. Porén, na documentación dispoñible non consta que o seu pai, Alfonso Piñeiro, tivera descendencia, polo que precisa dunha declaración firmada dos seus avós paternos para solucionar o asunto.
Romeria é a historia da busca dunha identidade, máis ben dunha dobre identidade: a de Marina que como persoa busca un lugar no mundo —en Estiu 1993 a protagonista tamén padecía ese síndrome de non pertenza a ningún lugar no seo da súa familia adoptiva—, pero tamén a de Carla Simón como cineasta, de aí a vertente «metacinematográfica» da película. Non esquezamos, en primeiro lugar, que o obxectivo final e pragmático de Marina é conseguir un documento firmado no rexisto que lle permita solicitar unha bolsa para ser cineasta. En segundo lugar, e máis importante, a forma que a protagonista emprega para construír o relato dos seus pais coincide coa forma de facer cine de Carla Simón; «Para min facer cine é unha forma de estar no mundo», afirmou a directora no número de setembro da revista Caimán. Alter ego da realizadora, Marina, cámara de vídeo en man e a partir de fotografías, cartas, diarios, gravacións de vídeo e testemuñas da familia paterna, intenta recompilar as teselas que conforman o mosaico dos seus proxenitores e, á vez, a súa propia identidade. A mirada próxima, o que está arredor noso, as experiencias propias, as imaxes narrativamente inertes que cobran vida como cousas sen causa supoñen a «sección áurea» do cinema de Carla Simón. Nós mesmos, seres normais que tamén edificamos relatos, cando pretendemos rememorar uns recordos afastados, salteamos a narración de imaxes, visuais ou auditivas, supostamente antinarrativas: «Recordo o vello reloxo da casa da miña avoa...», «Recordo o son da máquina de coser...». Como unha Pandora contemporánea ou unha Eva bíblica, a fin de contas, ambos personaxes son practicamente análogos —de feito as imaxes nas Illas Cíes semellan recrear o paraíso previo á mordedura da mazá— Marina vai na procura dunha verdade que permanecía oculta e cuxa revelación supón unha sacudida na artificiosa harmonía da familia paterna.
Romería é unha especie de epifanía que nace da mirada. Son as imaxes as que provocan sentimentos e non ao revés, como a concepción impresionista da arte. Movementos como o expresionismo ou o surrealismo parten dunha emoción interna que se plasma cara fóra: mentres que o impresionismo acudía ao mundo externo para atopar esa imaxe cotiá e espontánea que estimulase o ser interior. A través dese ollar impresionista, Carla Simón pretende atopar o seu lugar no mundo, pero no só como cineasta, senón tamén como ser humano.
Carla Simón
Como expresara o filósofo francés Henri Bergson, a memoria non está en nós, somos nós os que nos movemos pola memoria, e, precisamente, o cine de Carla Simón —con ese tríptico autiobiográfico: Estiu 1993, Alcarrás e Romería— implica unha viaxe polo mundo dos recordos grazas á representación de imaxes e sons que pertencen a un pasado afincado nun universo próximo e cotián. É precisamente en Romería onde a concepción de viaxe pola memoria resulta máis explícita. A protagonista, Marina, percorre literalmente os espazos que no seu día habitaron os seus pais, para atrapar os seus recordos e restituír tanto a súa propia memoria-identidade, como a deles.
No fabuloso libro do escritor e poeta búlgaro Gueorgui Gospodinov O xardineiro e a morte, o pai do escritor, que está plenamente consciente do seu estado terminal, exclama un profundo laio mentres sostén o seu neto en brazos: «Só me da pena unha cousa. Quería vivir un pouco máis, para que o bebé me recorde, non pido máis».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película