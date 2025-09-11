Recuperar a Francisco Miguel
Na xeira do maxicismo
O pintor Francisco Miguel (A Coruña, 1897 - Bértoa, Carballo, 1936) foi unha figura central na arte galega das primeiras dácadas do século XX. Detido tras o golpe de xullo de 1936, foi asasinado polos sublevados fascistas, aparecendo o seu corpo o 28 de setembro de 1936 en Bértoa (Carballo). Semellante, terríbel, acontecer determinou que a vida e obra de Francisco Miguel devise practicamente descoñecida. Porén, hai ben pouco —en concreto o 23 de setembro de 2003 e xunto cos de Juan Boedo Pardo, Pedro Pinilla Calvete e andrés Pinilla Fraga, vítimas da barbarie o mesmo día— o seu corpo foi exhumado pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Xa o vindeiro 29 de setembro os seus restos serán entregados aos seus familiares e á súa cidade nun acto público no Concello da Coruña para despois unha comitiva cívica acompañar o coche fúnebre até o cemiterio de Santo Amaro.
O traballo artístico de Francisco Miguel desenvólvese entre os anos finais da década dos dez e 1936, ano do seu asasinato. Ligado ao nucleo coruñés que dará orixe á revista Alfar, a evolución da súa plástica vai levalo desde uns efémeros e xuvenís influxos modernistas até o mundo da figuración do ambiente da volta á orde da arte europea de entreguerras.
Nos primeiros anos vinte desenvolve unha linguaxe afín á modernidade que se espalla polas revistas ultraístas, moi achegada ao traballo de artistas como Luís Huíci, interesado por captar o ritmo e o dinamismo, de influxo futurista, e polas tendencias formais planimétricas. Os deseños de capas para a revista Alfar responden á perfección a estes presupostos, o mesmo que os deseños do sumario e as capitulares da revista. Xa a partir de 1923, e da estadía en París, acentúanse os aspectos decorativos na súa obra, coa aprendizaxe da técnica do batik, e cunha tendencia cara a unha arte ligada á volta á orde, con debuxos de corte clasicista, frecuentemente coa súa esposa como modelo.
Francisco Miguel, que vivirá en México entre 1926 e 1933, na súa procura estilística, acode claramente ás fontes clasicas, aspecto fundamental para entender a construción e o equilibrio dos seus retratos e naturezas mortas. Esta actitude é coincidente co contexto europeo de entreguerras. Após o exemplo da obra de Giorgio de Chirico e da Metafisica italiana, distintos movementos en Europa e América retornan ao obxecto e ao pasado, fascinados pola Antigüidade, aspectos perceptíbeis nos diferentes números da revista Alfar, que segue este camiño, documentando a volta á orde. Como sinala Jean Clair, a pesar da influencia das tradicións nacionais, o que «parece ser o fundamento das diversas estéticas será o renacemento dun pasado cultural común, o da Grecia antiga». Velaí unha obra de Francisco Miguel como A esposa do pintor (1926), dun estilizado clasicismo como proba deste camiño estético. O noso pintor interpreta os trazos clasicistas —nel máis renacentistas que gregos— como unha procura de racionalidade, obxectividade e intelixencia, como unha forma de aprehender valores esenciais. Niso coincide concepetualmente, por exemplo, co purismo parisiense da revista Esprit Nouveau de Ozenfant e Le Corbusier.
Nos seus óleos vai situarse nos presupostos da figuración europea de entreguerras, con un ar maxicista, de empregramos a terminoloxía do famoso libro de Franz Roh Realismo mágico, post expresionismo (1925).
Rigor e claridade
Esta ligazón co maxicismo, e con Franz Roh, xa foi sinalada en 1959 por Luís Seoane na audición radial «Galicia Emigrante» en Buenos Aires. Alén diso, Seoane sempre ligou a figura de Francisco Miguel ao esforzo xeracional de renovación da arte galega, así nunha carta a Francisco Fernández del Riego o 22 de decembro de 1952, Seoane faise eco do proxecto da editorial Galaxia de publicar monografías da artistas galegos e di:
«Suxírovos que non vos esquezades neses Cadernos de dúas figuras galegas das que ninguén fala aí e que contribuíron á renovación da arte galega. Refírome a Fernández Mazas cunha obra de debuxante, pintor e crítico estimable, e a Francisco Miguel, da Coruña, cuxa tráxica fin parece que fixo que a súa obra quedase esquecida, e que é moi interesante. Eu debo ter, para quen a fixese, copia das críticas da mellor xente de México e de Cuba, onde viviu algúns anos, sobre esa obra. Francisco Miguel tivo unha vida difícil e torturada, pero a súa pintura é limpa, clara, rigorosa, a así son tamén os seus temas últimos de rochas, caracolas e mar.»
Esa pintura «limpa, clara e rigorosa», con vontade de reter, de fixar, o expresivo compendía a concepción estética da pintura de Francisco Miguel, un pintor demasiado brillante e intelixente —como dixera o seu amigo, o escritor mexicano Rodolfo Usigli— para sobrevivir aos escuros tempos que impuxeron en Galicia as hordas de Atila.
