Lembranza de Manuel Lourenzo
Polígrafo e mestre
Manuel F. Vieites
Na historia do teatro galego, entendendo o substantivo na súa máis ampla polisemia, poucas persoas hai que conten cunha traxectoria tan poliédrica, ao punto de que se lle poida outorgar, con toda xustiza, o apelativo de polígrafo, ao ser moitos os ámbitos nos que deixou a súa pegada, fonda e duradeira, pois os traballos que se ocupan da escena no deixan de ser unha forma máis de escribir, mesmo que os elementos de expresión e significación sexan ben diversos.
En 1997 Paulo Rodríguez publicaba con Uvegá Teatro un interesante volume que contiña unha cronoloxía dos traballos e dos días de Manuel Lourenzo, que logo ampliaría Isaac Ferreira en 2006 no número 112 da revista ADE/Teatro, no marco dun monográfico sobre o teatro galego que incluía a versión en castelán de Magnetismo, na opinión deste cronista unha das súas pezas máis destacables. Nese mesmo ano, a editorial Tris-Tram publicaba unha colectánea de ensaios sobre a súa obra e traxectoria, titulada Palabra e acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego, con edición de Roberto Pascual. Paulo Rodríguez conformaba o título da súa achega coa frase «Vivir para o teatro», que expresa moi ben unha traxectoria complexa, rica e sumamente produtiva para a cultura do país.
Lourenzo situou, en efecto, o teatro, como eixe do seu quefacer diario, para alén da súa formación como mestre, profesión que exerceu aquí e acolá, máis especialmente no eido da formación de actores e actrices, na que se mergullou de forma permanente, nos últimos anos desde o estudio Casahamlet, creado en 1998 con Santiago Fernández, desde o que se publica unha revista homónima entre 1999 e 2012, dirixida nos primeiros números por Francisco Pillado. Con Manuel iniciaron andaina na escena unha boa parte das actrices e dos actores máis notables deste país, sen esquecer o campo do deseño escénico ou da dirección de escena, cabo de persoas que se achegaban aos palcos como maneira de pular por un mundo mellor, como Xan María Castro, dirixente sindical.
Amais de actor desde os primeiros anos, ou promotor de múltiples iniciativas culturais, na traxectoria de Lourenzo destacan dous ámbitos: a dirección escénica e a escrita dramática. Comeza os traballos como director en 1965 coa creación do Grupo Independente Galego, logo Grupo Teatral o Facho, e no ano seguinte no Grupo de Teatro de Maxisterio ou na Asociación Teatral Tespis, iniciando unha longa xeira de espectáculos que destacaban pola súa feitura e rigor. En 1967 funda Teatro Circo, o máis importante colectivo do teatro independente galego, co que presenta espectáculos memorables como Entremés famoso sobre a pesca do Río Miño (1973), Macbeth (1975) ou Os vellos non deben de namorarse (1977), neste caso cunha lectura do texto moi persoal e centrada na mirada que Castelao constrúe sobre a figura da morte na cultura galega. En 1980 participa na creación da Compañía Luís Seoane, coa que nese ano dirixe un dos seus espectáculos máis sobresaíntes, As criadas, a partir do texto de Genet. Anos despois, con Uvegá Teatro, dirixe outras montaxes igualmente salientables, como Electra, segundo Eurípides (1994) ou Copenhague (1995), sobre un texto de Xosé Cid Cabido e Andrés A. Vila. Polo medio, antes e despois, traballos coa Escola Dramática Galega, Centro Dramático Galego, Clube Teatral Elsinor ou Casahamlet.
Como autor deixa unha obra recentemente recollida pola Federación Galiza Cultura en sete volumes cun total de 300 pezas, moitas delas descoñecidas mesmo para as xentes da escena ou da academia. No conxunto, títulos ben coñecidos, como Defensa de Helena (1985), mostra do seu incesante diálogo cos clásicos gregos, e outros que agardan presentacións no palco, e a maioría inmensa estudos primeiros. Moitos traballos por facer para calibrar adecuadamente as súas achegas. Grazas, mestre.
Recuperar a memoria
No ano 2000 Casahamlet publicaba o primeiro dos seus manuais, un breve ensaio, Pensar co corpo, que o seu autor, Manuel Lourenzo, dedicaba a Pepe Estruch, mestre en interpretación e colaborador ocasional con Teatro Circo que contaba cunha longa traxectoria en Montevideo a onde chega procedente de Londres, principio dun longo exilio que remata en 1967 cando regresa a Madrid, para impartir docencia na actual Real Escola Superior de Arte Dramática. Unha maneira de recoñecer o traballo alleo que será unha constante na súa peripecia vital.
Así, co seu querido amigo Pancho Pillado, publica tres volumes esenciais no emerxer da historiografía da creación teatral e dramática en lingua galega. O teatro galego (Ediciós do Castro, 1979), é un estudo fundacional ao conter o primeiro relato estruturado e razoado do acontecer teatral no país, que se complementa con Antoloxía do teatro galego (Ediciós do Castro, 1982) e Dicionário do teatro galego. 1671-1985 (Sotelo Blanco, 1987), puntos de partida da investigación teatral propia. Un campo que os dous aboaron desde a Escola Dramática Galega, coa serie dos Cadernos da EDG.
