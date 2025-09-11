Contar Galicia desde a arte
O tesouro patrimonial do Instituto Padre Sarmiento
Lois Alcayde Dans
A institución, con máis de 80 anos de traxectoria, abre as súas portas a FARO DA CULTURA para contemplar unha selección das numerosas pezas e obras de arte que ben merecerían ter no futuro dun lugar propio para a súa exposición ao gran público. Rosario Valdés vai explicando, no segundo andar do antigo Hospital de San Roque, cada elemento do tesouro como se fora unha doa delicada dun traballado e fermoso gabinete de curiosidades. Para o visitante en Santiago de Compostela, o edificio ao carón da capela do mesmo santo, aquel que se retrata co can, pasa moitas das veces desapercibido agás no verán, cando o persoal de seguridade ten que avisar amablemente aos súbditos ingleses, cidadáns franceses e despistados alemáns que aquel lugar é un edificio oficial. No segundo andar do pazo, enriba do Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades, o visitante pode atopar as dependencias doutro dos centros de maior prestixio científico e intelectual de Galicia: o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS). Cos seus 80 anos cumpridos, continúa a dar esplendor a unha colección que bebe do antigo Seminario de Estudos Galegos, fundado en 1923 e pioneiro en investigacións arqueolóxicas e patrimoniais. Coa creación do novo Instituto en 1944, ao abeiro do CSIC e da Xunta, os traballos prolongáronse até hoxe.
Como un proxecto sempre en construción, Galicia forxou, xa dende o século XIX, un interese pola súa orixe, patrimonio, beleza e das formas da terra que segundo Valdés, responsable de bens históricos do IEGPS, axiña deberían gozar dun lugar de exposición propio, aberto ao público, para que o visitante, nun futuro, poida aprender do rico legado reunido. Neste fardel explicase Galicia. Entran, nesta viaxe concedida a FARO DA CULTURA, as pezas arqueolóxicas achadas polos pioneiros López Cuevillas ou Bouza Brey, nas que se atopa unha de grandes dimensións que porta un petroglifo que semella unha face ou unha figura antropomorfa. Un sinal? Un antigo guerreiro? Poboador? Mercader? Cómpre precisar, porén, que non se trata dunha pedra, senón dun vaciado en escaiola realizado en 1935 por Ramón Sobrino Lorenzo —fillo de Sobrino Buhigas, membro do SEG e autor do Corpus de petroglifos de Galicia— a partir dunha parte do petroglifo de Conxo. A suposta figura antropomorfa é discutible: uns cren ver un estandarte, outros un escudo feito con materiais perecedoiros. Máis relevante para nós resulta a presenza de diversas espadas de lingueta do Bronce Inicial, que permitiron establecer unha cronoloxía concreta para a arte rupestre galega.
Podemos intentar entender esoutra re-descuberta do mundo nos anos XX do modernismo galego e tamén da revolución patrimonial e historiográfica. Valdés, mentres nos descobre as dependencias administrativas do Instituto, tamén nos ensina os óleos de artistas como Suárez Couto, coa súa Noite de San Xoán e as cores do lume, case de luz propia a albiscar noutro misterio. Aquel misterio que parece meditar un magnífico Santo André, da escola de José de Ribera. Que grande misterio de folklore, cousa mística e historia desexada non ten tamén a Ara Gael de Camilo Díaz Baliño? Hai unha terra experta en dar a hora, en tecnoloxía con selo do XVIII e un «En Galicia, Josefus Furial fecit», escrito: un reloxo impecable feito en Galicia, autómatas incluídos, asinados por aquel Furial.
Valdés lévanos tamén polas figuras imaxinadas polo escultor Asorey, coa súa evocación do que semella un seminarista do século XX, aquel artista influenciado polo simbolismo francés. Logo, a marabilla de figura que é A leiteira, de Xosé Eiroa, que na anonimidade da figura acolle a todo un oficio con formas delicadas á vangarda europea de comezos do XX. Pero Galicia, que aparece no trasfondo de todas as cores, tamén ten algo de seu na evocación clara e escura, ao mesmo tempo, da Ofelia morta, que non se entende, sendo Galicia, sen o contraste que arrima a ironía á boca, ao sorriso, cos Xigantes e cabezudos, de Maside. Así vive o país do contraste, que se deixa ensoñar no seu rueiro como a Pintura de Compostela de Villafinez, co seu skyline barroco, que en tanto se diferenza da excelente Vista de Santiago de Juan Luís. O país do San Xoán que tamén é o da modernidade plena e o garçonne ao cabelo daquel futurismo imaxinado dos anos 1920, como o que porta a rapaza pintada por María Corredoyra en 1928, na obra Cabeza.
Un novo lugar de exposición
O rico patrimonio material, fornecedor dese patrimonio inmaterial que é a historia común, ben podería ter un novo lugar de exposición. O CSIC contempla nestes momentos trasladar a sede do IEGPS á santiaguesa rúa da Acibechería, enfronte do mosteiro de San Martiño Pinario e a escasos pasos da praza da Quintana, ese fenómeno de pedra e espazo aberto ao ceo compostelán.
Esta nova ubicación suporía unha oportunidade para recolocar, aberto ao público, a colección de fondos, pinturas, achegas arqueolóxicas e demais materiais de interese para Galicia e o seu contexto que agora se atopan nas dependencias de San Roque, nun proceso de limpeza e restauración levado a cabo en sucesivas etapas grazas ás axudas económicas do CSIC.
