Entrevista | José Carlos Bermejo Historiador
«A guerra actual xa non consiste en invadir e tomar un país»
En As guerras. Entre a retórica e a violencia (Laiovento), José Carlos Bermejo analiza como se “racionaliza” a guerra, defendendo a existencia dunha vinculación íntima entre a estratexia militar, a democracia, a economía e o desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía.
–Algunhas interpretacións do marxismo sustentan que, detrás de todas as guerras, no fondo sempre hai una motivación económica. Está de acordo?
–Depende do marxismo que apliquemos e do momento en que o aplicamos. Segundo Engels, no marxismo hai un principio que di que a Economía é o determinante en última instancia, pero non que a principal motivación da guerra sexa a económica, e menos na maioría das guerras antigas.
–E no momento actual?
–Pois claro que os motivos destas guerras son principalmente económicos, porque as guerras actuais son industriais, e velaí que o sustento fundamental da Economía dos Estados Unidos é o seu complexo industrial armamentístico. A guerra ten, evidentemente, un compoñente económico, pero a Economía de seu non explica a guerra. Os nazis, sen ir mais lonxe, decidiron matar millóns de xudeus, pero non tiñan ningunha razón económica (máis ben todo o contrario), tampouco ningunha razón política, nin militar. Que nos queda logo? Pois unha razón ideolóxica. É dicir, que as guerras, en conxunto, integran todo tipo de razóns, as que xa citei e, ás que hoxe quizais máis que nunca, hai que engadir as científicas e as tecnolóxicas, que se reflicten no tremendo poder destrutivo das armas.
–En que medida as guerras explican a configuración xeopolítica actual do mundo?
–Actualmente, a configuración xeopolítica do mundo é moi complexa. A economía, a política, a ideoloxía, a tecnoloxía…forman parte dun mesmo todo, porque a guerra xa non consiste en invadir e tomar un país, iso non ten ningún sentido xa. Do que se trata, como fai China, é de controlar e expandir o seu poder económico, iso si.
–Existe ou existiu o concepto de guerra xusta?
–O de guerra xusta é un concepto xurídico, pero o seu problema atingue, básicamente, a dicir que hai un agresor e un agredido, e suponse que o agresor é o inxusto, e o agredido que se defende, o xusto.Iso, evidentemente, plantexa moitas dúbidas. Para empezar, se un país sabe que vai ser agredido por outro e se adianta a esa agresión: iso é xusto ou inxusto? Quero dicir que cando empeza a guerra, xa non vale de nada dicir o que é xusto e o que é inxusto porque a guerra é sempre unha ruptura, e a partir de aí…todo se converte en subxectivo. Hai causas xustas e causas inxustas, pero iso non quere dicir que os bos sexan os que gañen; como a Historia demostra, os que gañan son sempre os mais fortes.
–Cando se pode denominar guerra un conflicto político ou social? Por exemplo: poderíaseconsiderar unha guerra un golpe militar que deriva en ditadura? Foron actos de guerra os atentados cometidos por ETA ou o IRA ou a chamada Yihad Islámica?
–Vaiamos por partes. No que se refire á Guerra Civil española, o primeiro que hai que dicir é que existía un Goberno lexítimo, iso é induscutíbel; e logo que uns militares chapuceiros dan un golpe de Estado, pero eses militares autoconsidéranse lexítimos o eles declaran o Estado de Guerra ao ver que o golpe como tal fracasa, no verán de 1936. Mentres, pola súa banda, o Goberno da República non declarou o Estado de Guerra ata febreiro de 1939, e ese foi un dos seus principais erros.
–En conclusion?
–Que por suposto que a Guerra Civil foi unha guerra, malia que quen tiveron a culpa foron os que deron o golpe de Estado. A guerra defínese como a acción violenta dun Estado contra outro. No caso da Guerra Civil hai unha parte que é o Estado lexítimo, e outra que se autodeclara un Estado.
–E nos outros casos?
–O terrorismo de ETA non foi unha guerra porque non foi un coflicto entre dous Estados e, por outra banda, un terrorista que mata pola costas non está en guerra, estamos diante dun asasinato; os terroristas adoitan considerar que eles teñen dereito a matar e os demais non teñen dereito a defenderse.
–E no que se refire á Yihad?
–Iso é mais complicado. A Yihad é un concepto relixioso exactamente igual que o concepto cristián de Cruzada. A Yihad parte de que o Islam é, a súa vez, unha relixión, unha comunidade política e unha civilización. Entre eles, o concepto de nación non é compatible co Islam, pero os musulmáns teñen a obriga de difundir a súa relixión e, dentro desa obriga, séntense no dereito de difundir a súa relixión por varias vías, entre elas a da conquista de terras “non musulmás” en nome de Alá ou dos seus representantes relixiosos. Daquela, para eles, esa guerra é xusta ao igual que na nosa civilización se consideraba xusta a Cruzada, por violenta que fose. O malo é que esa concepción violenta da Yihad pervive en organizaciós como Hamás. Dito isto, conste que eu condeno todo que está a facer, e desfacer, Israel en Gaza e, ao mesmo tempo, teño claro que non hai que caer na tentación de demonizar o Islam polo que están a facer uns cantos fanáticos-
-E aquí chegamos a Gaza. Cando e por que a unha guerra se lle pode denominar xenocidio?
-O concepto de xenocido está perfectamente definido xurídica, política e moralmente, e consiste no desexo dun Estado de aniquilar total ou parcialmente ungrupo étnico o relixioso, ou a un país. Os xenocidios máis recoñecidos mundialmente son o dos armenios por Turquía e o dos xudeus pola Alemaña de Hitler. Se non hai un intento sistemático de aniquilar, non é xenocidio, pero si pode ser unha masacre, unha salvaxada, unha barbaridade, como o foi a bomba atómica sobre Hiroshima.O que está a ocurrer en Gaza non é xurídicamente un xenocidio, malia que non me cheguen as palabras para condenalo.
– «Se queres a paz, prepárate para guerra», disque...
–Esa é unha frase romana, mais o feito é que desde que no século XX xurdiu ese concepto de autoarmarse, acabouse nunha guerra. Unha cousa é que se teña un exécirto e outra, como a que se está a facer agora, que inicies unha carreira armamentística
–Qué pode facer a democracia (ou dende as democracias) para evitar as guerras?
–En primeiro lugar, antepoñer a razón ao fanatismo. Despois é fundamental a información, saber buscala ben e ter logo a capacidade crítica para distinguir a verdade da mentira. Se hai unha esfera pública na que se pode acceder a unha información veraz que posibilite criticar racionalmente, sen deixarse levar pola paixón, evitaranse moitas guerras. E a todo isto engado: se os soldados non queren, non hai guerra.
