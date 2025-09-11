50 anos de «Los Trovadores»
«... En maneira de proençal»
Nos estudos universitarios de filoloxía -especialmente de literatura- que alcanzan a máis dunha lingua cómpre dispoñer de ferramentas que acheguen as obras aos estudantes en formación. Non sempre resulta doado acceder a obras completas, sobre todo se trata de xéneros que, como a poesía medieval, ten un corpus que sempre resulta excesivo. Así, e xa desde comezos do século XIX, houbo antoloxías de cancións trobadorescas en Francia, Italia e Alemaña, con mellor ou peor fortuna segundo as preferencias dos recompiladores, pero sempre limitadas ao ámbito académico e erudito.
No caso catalán, estudar a lírica provenzal tamén era facelo da propia literatura porque nese código foron feitas as primeiras composicións no nordeste peninsular. Cando estes estudos estaban menos especializados, os alumnos tiñan un abano máis amplo a consultar. Para que tivesen un acceso doado aos seus autores e textos, era habitual a elaboración de antoloxías e crestomatías que as propias universidades publicaban. Era o caso, nos anos 50 e 60, da lírica medieval provenzal en Barcelona. Estudantes de filoloxías románica, catalá e francesa, especialmente, tíñana no seu currículo, quer como obrigatoria, quer como optativa.
Quen desde 1950 exercía como catedrático de Historia de las literaturas románicas, Martín de Riquer, xa elaborara en 1948 un Resumen de literatura provenzal trovadoresca. Un traballo que, co rigor e mais a erudición que sempre exerceu Riquer, esixía unha boa fixación dos textos e a correspondente versión en castelán. Pero naquelas España e Europa de posguerra resultaba imposible acceder aos cancioneiros orixinais, moitos deles custodiados en Francia e Italia, e a congresos internacionais.
Riquer conseguiu tecer unha importante rede de contactos con medievalistas de Europa adiante, sen esquecer os seus colegas españois, como Dámaso Alonso. Unha mostra desta tarefa é a súa correspondencia con Istvan Frank, romanista húngaro residente en Francia, recentemente publicada por Isabel de Riquer. Un intercambio epistolar que fai as delicias de calquera filólogo pola súa mutua erudición e xenerosidade, nuns tempos en que os envíos internacionais de libros non eran doados.
Conforme Riquer foi profundando en máis e máis trobadores provenzais, aquel resumo foi gañando peso ata o punto que estaba chamado a pasar de simple manual para estudantes a obra de divulgación xeral a cargo dunha editorial. Así, a partir de 1975, Planeta publicou os tres volumes de Los trovadores. Historia literaria y textos. Recollía trescentas sesenta e unha composicións de cento vinte e dous autores: desde as cansos de amor aos sirventeses máis brutais, pasando polos planhs, por veces sinceros malia que o persoeiro obxecto fora antes violentamente satirizado. Porque a lírica non era soamente habelencia á hora de trobar; asemade, moitas veces, conformaba un vehículo para transmitir novas, ataques e louvanzas.
Esta obra tivo unha segunda edición no selo Ariel en 1983 (con reimpresión en 2008) e unha terceira nun único volume, recentemente, con prólogo de Pere Gimferrer. En resumo, un éxito editorial para un proxecto que excede a simple condición erudita. Porque esta obra de Riquer, á marxe do seu valor de ferramenta de estudo para tantas xeracións, é a vía para achegar ao público un dos momentos máis brillantes da literatura europea, sen a cal non podemos entender as outras líricas medievais románicas, entre elas a galego-portuguesa.
Hoxe, superados os límites universitarios, é obra de obrigada presenza en calquera biblioteca privada dunha persoa minimamente formada no campo das letras. Non só polo seu contido literario e histórico senón tamén por ser fonte de inspiración para o cultivo ou o goce da poesía. Unha obra de culto, en definitiva.
