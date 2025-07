«Arredor de 2.500 galegos alistáronse na División Azul»

–Barállanse varias cifras sobre o número de galegos que formaron parte da División Azul. En calquera caso, foi unha participación porcentualmente considerable con respecto a outras áreas españolas ou máis ben anecdótica?

–A contía total é difícil de determinar, mais eu calculo que o número total de voluntarios civís está arredor dos 2.500, descontando oficiais e suboficiais do exército e soldados recrutados nos cuarteis mentres facían o servizo militar. Porcentualmente, iso supón entre o 6,5 e o 7 por cen de todo o continxente divisionario (uns 47.000 homes), inferior á porcentaxe que supuña a poboación galega a respeito do total español no 1940 (10,20 por cen). Non foi unha participación anecdótica, nin houbo que recorrer coma noutros territorios (velaí Cataluña) ao alistamento de soldados nos cuarteis ou excedentes doutras provincias. Mais non se rexistrou un entusiasmo semellante (en termos relativos) ao que se puido observar en cidades como Madrid ou Valencia nas bases de Falanxe, do sindicato estudantil SEU, etc.

–Cal era o perfil sociopolítico daqueles voluntarios galegos?

–En Galicia, o perfil social do voluntariado era urbano e periurbano, cun peso importante de Vigo e arredores, mais tamén de Ferrol, A Coruña ou Ourense, e unha presenza sobranceira de obreiros cualificados, empregados e mesmo funcionarios de rango inferior, mentres labregos e mariñeiros, e obreiros non cualificados, foron moito máis escasos (aínda que aumentaron nos reemprazos de 1942-43). Non era un perfil maioritario de falanxistas radicais, senón sobre todo de excombatentes e o que eu chamaría «franquistas de guerra», xente nova socializada nas tropas insurxentes durante a Guerra Civil e que despois se alistaron na División Azul, movidos tanto por valores (sociais, políticos e relixiosos) compartillados (anticomunismo, defensa da orde social, catolicismo) como por incentivos materiais (duplo soldo alemán e español, beneficios reservados aos excombatentes…). E sempre houbo aventureiros e xente nova con gana de ver mundo, ben como algúns que se enrolaron para tentaren pasarse ao inimigo ou saldar contas pendentes coa xustiza que, polo xeral, foron filtrados polos servizos de información de FET-JONS (de certo, moi activos, de maneira especial, no control dos voluntarios de Vigo-Lavadores).

–Máis que de Franco, a posta en marcha da División Azul foi unha iniciativa de Falanxe Española. Cal era a presenza de Falanxe en Galicia naqueles anos da posguerra?

–Falanxe tiña en Galicia unha presenza notábel, uns 40 membros (masculinos) sumando 1ª e 2ª liña e adheridos, unha porcentaxe inferior ao 8 por cen do total español.

–Xunto aos soldados, houbo oficiais galegos que participaron na DA e que logo foron moi importantes, incluso nos anos da Transición.Tratábase de falanxistas ou a súa participación debeuse á procura de prestixio militar?

–Alfonso Armada definiu nas súas memorias a súa estadía na División Azul como unha sorte de «mestrado», un curso intensivo de formación militar xunto do daquela considerado mellor exército do mundo. Gabeiras, Quintana, Lago Román, ou Mariano Gómez-Zamalloa, por citarmos varios exemplos de oficiais galegos, non eran falanxistas na altura, senón franquistas e católicos, cun ideario fondamente anticomunista. Para eles, a participación na fronte rusa era unha oportunidade de avanzar chanzos na carreira militar por méritos de guerra, como fixeran os africanistas vinte anos denantes. De aí tamén que varios deles ocupasen postos de relevo no exército durante a Transición. Porén, as súas actitudes foron diferentes: Gabeiras aliñouse coa fidelidade a Juan Carlos I e a defensa da orde constitucional o 23-F e, xa xubilado, protestou contra da reconversión industrial en Ferrol. Armada é o exemplo oposto.

–Cando regresaron da fronte, exhibíronos como triunfadores pero, anos despois, foron esquecidos polo réxime franquista ao que xa non lle interesaba mostrar, senón mais ben ocultar, o seu apoio «moral» a Hitler. Cre, como dicía Fidel Castro de si mesmo, que «a Historia os absolverá»?

–As primeiras expedicións que retornaron da fronte rusa foron obxecto de recibimentos oficiais. Pero, dende setembro de 1942 as cerimonias adoptaron un perfil baixo, ou sinxelamente desapareceron, o que tamén se aprecia en Galicia. Logo de 1945, a memoria da División Azul esváese da esfera pública, pois ao réxime non lle interesaba lembrar o pasado de achegamento ao III Reich («non belixerancia») para sobrevivir na nova orde mundial da Guerra Fría. Os divisionarios, porén, foron apoiados e moitos deles colocados grazas ás xestións do aparello falanxista: a compañía de Tranvías de Vigo, poñamos por caso, inzaba de retornados da División Azul, mesmo nalgún caso de «irredutíbeis» que combateran polo III Reich ata 1945. A partir de 1954, co retorno dos prisioneiros retidos na URSS no buque Semíramis, haberá unha fase de enverdecemento da memoria da División, publicaranse libros de memorias, etc., e iso terá continuidade dende entón. Xa nos anos sesenta bautízanse rúas en Vigo e A Coruña co nome da División Azul, ou cos nomes de caídos en Rusia (coma o cabo Ponte Anido en A Coruña, que aínda existe). Mais a historia da unidade reinterprétase: preséntase como unha empresa exclusivamente anticomunista, en defensa da civilización cristiá e occidental, en sintonía cos tempos da Guerra Fría, e agáchanse as componentes xermanófilas, fascistas e pronazis; e mesmo preséntase a División como o prezo a pagar pola España de Franco para manter a neutralidade na II Guerra Mundial fronte ás presións alemás, o que era un mito. A Historia pon a División Azul no seu lugar, e no contexto do voluntariado europeo a carón dos alemáns na guerra contra da URSS. Non se trata de absolver, obviamente, senón de comprender e interpretar: por que rapaces de vinte anos con biografías moi variadas, dende o bailarín José M. Rey Viana ata un labrego da Fonsagrada, o carpinteiro de familia republicana Alfredo Fernández ou un estudante de Dereito -que fora considerado no 1941 por FET-JONS pouco fiábel polo seu pasado republicano- como Alberto Varela, afiliado ao partido despois de voltar de Rusia, e quince anos máis tarde xefe local en Vigo, concelleiro e mesmo alcalde accidental, foron a Rusia? Que leva a unha persoa a apuntarse voluntario para unha guerra lonxana? Velaí o desafío historiográfico.