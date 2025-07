«Feng Liu Yi Dai», de Jia Zhangke

Se ben hai algo reconfortante e místico que subxace baixo a contemplación do mudo devir, o espectador do século XXI semella non estar xa preparado para concibilo sen ruído, sen ese desenfreado parladoiro dos seres humanos.

Entón, que é o que realmente buscamos hoxe no cinema? Que a imaxe nos conte o que lle dixo o universo ou, simplemente, que nos conte contos para nos entreter? Porque a finalidade do cinema -do grande, do de directores como Jia Zhangke- asenta sobre premisas que nada, ou moi pouco, teñen que ver co mundo do show business. As súas imaxes únicas son quen de nos achegar a territorios, por veces silentes, nos que algún día fomos inmensamente felices ou inmensamente desgrazados, mesmo cando nunca antes estivésemos alí.

Feng Liu Yi Dai (2025), traducida no noso ámbito como Á deriva, constrúe a súa identidade a partir das escenas sobrantes de tres filmes anteriores do director: Ren Xiao Yao / Praceres descoñecidos (2002), Sanxia Haoren / Natureza morta (2006) e Jiang Hu Ernü / A cinza é o branco máis puro (2018). A partir delas xéstase un colosal tríptico do amor e o desamor dunha parella ao longo de vinte anos durante os cales seremos testemuñas das titánicas transformacións que sufriu o seu xigantesco país, en particular de localidades como Datong, Fengjie e Shanghai.

Asistimos a unha hábil mestura de musical, cinema de acción, drama e documentario que, conducidos pola extraordinaria presenza de Qiao Qiao (a sempre perfecta Tao Zhao), nos mergullará nas nostalxias duns tempos que ficaron sulagados pola construción da represa das Tres Gorxas, a megaplanta hidroeléctrica de maior tamaño do mundo.

Jia Zhangke (Shanxi, 1970) pertence a ese restrinxido número de realizadores adscritos á chamada Sexta Xeración do cinema chinés, como Zhang Yuan ou Wang Xiaoshuai, entre outros. Un grupo que asistiu á reformulación sucesiva do socialismo de Mao Zedong, que contemplou atónito como a súa nación evoluíu en cuestión de décadas dunha economía agraria á construción de impresionantes megalópoles e centros de alta tecnoloxía, que padeceu o desarraigo dos máis básicos valores de convivencia entre conxéneres.

Desafiando a censura gobernamental de comezos dos anos oitenta e noventa, esta reducida facción de desencantados decidiu saír á rúa, cámara en man, e revolucionar a arte cinematográfica chinesa.

Con Jia Zhangke sucédenos algo semellante ao que experimentamos cando visionamos un filme de Robert Bresson -a relación entre as dúas filmografías resulta evidente: temas como a procura da transcendencia, a graza, a loita contra a maldade ou a posibilidade de redención repítense nas dúas latitudes-, cando esperamos o evidente sempre albiscamos a epifanía.

En palabras do director: «O silencio de Qiao Qiao permite ao espectador comprender mellor todo o que sucede ao seu redor. Nada necesita explicación porque todo está mostrado, basta con obsevar os rostros, as enrugas da xente que, como mapas de territorios mitolóxicos, dan conta de todo o que viviron. Permanecer muda transfórmase neste caso nun xesto de autoprotección e mesmo de resistencia para a protagonista».

Non existen, por dicilo dalgún xeito, elementos accesorios en Feng Liu Yi Dai. Cada plano, cada travelling, cada silencio resultan significativos, está interesado en captar a esencia do inaprehensíbel, a verdade oculta do minúsculo e do desmesurado. O seu particular estilo elaborado a partir da pugna dos opostos: o masculino fronte ao feminino, o documentario fronte ao cinema narrativo, o persoal fronte ao colectivo, as metonimias, as elipses, etc. provocan que o visionado dese corpo débil e calado de Qiao Qiao provoque en nós unha confusión parangonábel á súa. O seu, como o noso, é un mundo en que xa todo flúe arredor da supervivencia. No que compartir e confiar pode significar a morte.