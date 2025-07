Libros destacados da semana

Prosas concisas e intelixentes

Se cadra, ao escoitar o nome de Xosé Cermeño (A Coruña, 1959) unha boa parte de vós pensará na celebradísima serie de televisión Pratos combinados ou en programas da TVG como Larpeiros, pois ambos os dous, ademais doutra enchente deles, foron cousa da súa creatividade. Así e todo, entre toda unha manchea de producións audiovisuais, xa nos anos 90 comezou a facer os seus pereiriños no ámbito literario. Desta volta é Vantaxes e inconvenientes de case todo, unha singular mestura de textos breves, tipoloxía da cal o autor admite ser consumidor, o libro que acaba de saír do prelo.

Para todos aqueles cobizosos das etiquetas e das clasificacións, é tarefa difícil escollerlle un apelido á obra. Nun dos fragmentos, afirma Cermeño que as librarías non morren, senón que mudan. Ben: se as librarías do país mudasen ata o punto de eliminar definitivamente as seccións de «Galego», onde sen dúbida acabará este título, e con moita probabilidade entre as obras de ficción, xa que poucos libreiros se molestarán tan sequera en abrilo —e dígoo coa seguridade de quen exerceu o oficio durante catro anos—, habería que meditar con acougo en que andel situalo. Mesmo, xa que o autor fala deste tipo de libros como un xénero literario de seu, poderiamos crear unha nova sección para el e para moitas das obras coas que interpela.

Porque entre os moitos temas dos que se fala —Cermeño non deixa facho aceso— é a literatura un dos focos recorrentes. Nas máis das veces aparece de xeito explícito: citas doutros autores para concluír os textos, mencións case que coma apuntamentos bibliográficos, a influencia das lecturas da infancia no seu porvir etc. Pero tamén resulta doado descubrir literatura onde a priori non a debería haber: produciume satisfacción, por exemplo, detectar que o texto que chamou «Anguías» sintetizaba, talvez inconscientemente, nunha poucas liñas os misterios sobre os peixes para os que Patrik Svensson necesitou un par de centos de páxinas no seu ensaio, publicado en castelán por Libros del Asteroide, El evangelio de las anguilas.

Pero Vantaxes e inconvenientes de case todo non se detén só no literario. Ás veces con humor, outras con xenreira e incluso cun aquel de saña, Cermeño debulla do cotián todo aquilo que pasa desapercibido, navega o mar na busca de bacallau e —tal como volo conto— convídanos a pensar nos irmáns Lumière cada vez que encetemos unha pataca.

Vantaxes e inconvenientes de case todo (2025) Autor: Xosé Cermeño Editorial: Galaxia Precio: 15,20 euros

Do cancioneiro de noso

Máis atento a Antonio Machado e a Gramsci que a Menéndez Pelayo, escribe Xesús Alonso Montero o libro Poesía e sociedade no cancioneiro popular galego, no que aparecen datos eruditos, curiosos, mesmo inéditos. A través de dezaseis leccións, cunha prosa precisa, intelixente e amena, contribúe ao coñecemento dos textos anónimos transmitidos e recreados polas clases subalternas desde unha dobre perspectiva: a da súa dimensión estética e a do seu carácter socio-histórico.

Destaca ademais o papel das mulleres nesta transmisión e creación colectiva -na que a crítica é fundamental-, e ilumina esa ponte que une a literatura popular e a poesía escrita, para facernos conscientes do forte impacto que tivo na construción da literatura galega, tal como acontece con Rosalía de Castro, que na raíz de importantes poemas se serve das cántigas dos iletrados para denunciar con frecuencia as inxustizas que padecían os seus coetáneos.

Cómpre sinalar que Alonso Montero, que leva estudando a literatura popular desde hai décadas, que é un grande especialista na materia, que recoñece a Rosalía como esencial escritora que dignifica a literatura popular, e que recoñece tamén a enorme aportación das fistoras a ese patrimonio, votou a favor de que o Día das Letras Galegas de 2025 se lle adicase a Antón Tovar para sacar do esquecemento ao outrora recoñecido poeta ourensán. Tovar, igual que Camilo Gonsar ou Ramiro Fonte, ben merece esa homenaxe.

Poesía e sociedade no cancioneiro popular galego (2025) Autor: Xesús Alonso Montero Editorial: Galaxia Precio: 16,50 euros

Valores intemporais

A natureza presenta o seu esplendor ao longo de todo o ano, cada mes ten o seu encanto e cada época amosa os seus fenómenos e exhibe as súas cores. Así é a vida no campo: neve, choiva, vento, gromos, flores, follas, calor, lume, froita, ocaso e volta a empezar. Isto é o que conta Leo Leonni no volume que Kalandraka Editora vén de publicar na colección Tras os montes, Un ano enteiro. Nel, a cativada irá percibindo os cambios que experimentan animais e prantas e os atrancos que han de superar, sobre todo, aqueles que producen as persoas inconscientes do maltrato que inflixen no medio natural.

O tempo segue o seu curso e cada unha das aventuras que ten lugar na natureza dura uns meses, por iso, é importante favorecer que cada peza funcione para que todo siga o seu ritmo e para que as futuras xeracións poidan gozar o mesmo ca nós do planeta.

O escritor e ilustrador italiano coñecido por títulos como Paso a Paso, Frederick, A súa propia cor, Álex e o rato de corda ou Cornelio manexa sempre valores universais e intemporais, de modo que seguen sendo igual de frescos no presente, tanto o texto como as imaxes creadas coa técnica da colaxe invitan a disfrutar do sinxelo e ofrecen un diálogo tenro e doce co lectorado mozo, cada vez máis sensibilizado con determinados temas e nunhas idades nas que a palabra feita literatura pode e debe contribuír a espallar conceptos que conviría ter claros e presentes.

Un ano enteiro (2025) Autor: Leo Leonni (Trad.: Xosé Manuel González) Editorial: Kalandraka Precio: 15,20 euros

Divertimento literario

Aínda que non é o único tema, o principal de Askja, a nova novela de Antonio Manuel Fraga, é a diversidade sexoxenérica. Non en van estamos diante da obra gañadora do premio literario Pinto e Maragota do Concello de Pontevedra coa editorial Xerais, un galardón que pretende visibilizar e dignificar a diversidade sexual e que este ano chega á súa IV edición.

Askja é un volcán islandés que entra en erupción xusto no cuarto día de vacacións de Ana e Xurxo por Islandia; isto obrigaraos a permanecer nun hoteliño de dous andares retidos durante nove días na compañía de tres hóspedes e esta é a historia do transcurso desas xornadas contada por Ana en primeira persoa.

A protagonista vai alternando no seu relato o presente nese hotel onde xorde a atracción entre ela e Karen, unha dinamarquesa miúda de ascendencia africana, coas diferentes relacións sentimentais que tivo ao longo da súa vida onde inclúe tamén as de amizade centradas no seu amigo Nico e as de familia.

O volume tamén é un divertimento onde a literatura está por todas partes, Fraga así xoga co propio significado do nome do volcán «caixa» para asocialo á obra en xeral en canto contedora de multitude de historias e a unha parte do contido en particular pois unhas caixiñas de música darán lugar a creacións literarias da propia protagonista que á súa vez é poeta.

O autor ofrécenos un repertorio de relacións sentimentais perfectamente recoñecibles grazas á súa grande habilidade na recreación realista e nelas imos atopar asemade moitas clases de sexo, o casual, o líquido, o monótono, o precipitado e, por suposto o sexo basáltico capaz de se instalar no corazón do volcán. Sen dúbida, Askja é bonus track literario que merece o teu verán.