As esculturas dixitais do Mestre Mateu

Achegármonos ao futuro para alumear o pasado. Así é como os avances tecnolóxicos permiten a exploración dos fragmentos perdidos do tempo. E, desde unha realidade virtual, recuperamos memorias que levaban séculos ás escuras. Nesta ocasión, unha das xoias realizadas polo taller do Mestre Mateu volve á vida baixo o amparo do proxecto KosmoTech_1200. Falamos do coro pétreo (ca. 1200) da catedral de Santiago que nos albores do século XVII desaparecía da paisaxe artística europea.

Agora, da man de novos descubrimentos, ábrense portas canto máis sorprendentes. «Estamos realizando unha reconstrución inmersiva do coro completo, na que sexa posible habitalo», sinala Francisco Prado-Vilar, profesor no Departamento de Historia da Arte da USC e Investigador Principal do proxecto. Realizado no CISPAC da universidade compostelá, en colaboración coa Fundación Catedral de Santiago e financiado pola Axencia Estatal de Investigación, cruza 800 anos de distancia para crear «experiencias cognitivas sensoriais» coas ferramentas máis avanzadas de hoxe.

As posibilidades son inmensas desde o punto de vista da conservación, a investigación e a pedagoxía. Xa no ano 2014 recuperouse a policromía orixinal dun icónico altar romano, o Ara Pacis. Porén, a experiencia en 2D é diferente da que nos presenta agora KosmoTech_1200 toda vez que estamos agora ante «modelos dixitais de última xeración, baseados na investigación histórica e arqueolóxica de vangarda».

Cal foi o punto de partida?

O certo é que, desde que apareceron novas pezas durante a restauración da cripta do Pórtico da Gloria, unha nova visión estrutural converxeu cara á inquedanza de viaxar no tempo. E aínda máis, de amosar as novas dimensións que ofreceu un descubrimento iconográfico singular: a presenza da ‘man guidoniana’, sistema mnemotécnico empregado na música medieval.

«É a primeira representación monumental deste sistema de codificación», explica o investigador en declaracións para FARO DA CULTURA. «Utilizábase a palma da man para memorizar notas musicais, aprender solfeo e axudar durante as representacións». Polo tanto, o coro convértese nunha fonte de incalculable valor para comprender as tecnoloxías da memoria, a percepción e mais a cognición que fixeron posible «a emerxencia da polifonía».

O proxecto aspira así a incorporar a acústica nunha segunda fase. «Agora é posible, cunha serie de modelos de análise ‘arqueoacústica’ de edificios, construír as reverberacións tal e como serían na catedral de Santiago do século XII». É dicir, «como soaría este coro. Que ecos produciría a estrutura arquitectónica. Como influirían o granito e mais os materiais textiles». Con todo, o equipo céntrase polo momento na reconstrución do conxunto en 3D.

En primeiro lugar, «sacamos modelos fotograméticos das pezas (réplicas exactas no mundo virtual co seu tamaño real)», explica Prado-Vilar. «A partir de aí, comeza un complexo proceso de tratamento do modelo e restauración da policromía orixinal». Realízase un estudo comparativo cos fragmentos conservados e, grazas á tecnoloxía, procédese á anastilose, unha técnica de reconstrución de elementos perdidos.

Ademais, un dos puntos máis complexos é «eliminar» dixitalmente as próteses engadidas nos anos 90 e recuperar a volumetría do fragmento orixinal.»Deixar o coro sen policromía sería totalmente anacrónico», engade aínda o investigador; «e non se apreciaría o que a pintura deixa entrever: a complexidade das túnicas, os detalles, as emocións das esculturas». Neste proceso, empréganse máis de once softwares diferentes para facer «un esculpido dixital, que require de moita precisión». O equipo técnico, Anxo Miján, o moañés Alexandre G. Rivas e Carlos Paz, encárgase de darlle vida.

A tecnoloxía estase a converter nunha ferramenta esencial para a conservación artística; especialmente, no caso do patrimonio ameazado polos conflitos bélicos. Preservar imaxes dos monumentos, catalogalos e ter a posibilidade de rematerializalos, abre camiños antes inimaxinables.