Fotografía invitada

A Fundación Marta Ortega Pérez (The MOP Foundation) en A Coruña, vén de inaugurar a mostra número 5 na súa traxectoria adicada aos universos de fotógrafos. Nunha antiga zona industrial recuperada pola arquitecta Elsa Urquijo, situada no Molle da Batería do porto, danse cita cada ano millares de visitantes para coñeceren ou revisitaren os que até a data veñen sendo grandes mestres da fotografía.

David Bailey Changing Fashion pode visitarse durante os meses de verán e permanecerá aberta até o 14 de septembro deste ano. O enorme interese da fotografía de Bailey radica na súa capacidade de captar o instante. É o primeiro narrador visual do que se chamou os Swinging Sixties ou a década na que o optimismo, alegría de vivir e as novas formas musicais e da moda enchían as vidas da sociedade. Primeiro en Londres e o Reino Unido e logo no resto de Europa, ese xeito festivo de vivir a mocidade foi o que subliñou a década.

Nesa época aparecen as grandes bandas de rock como The Beatles e The Rolling Stones. Aparece tamén a minisaia de Mary Quant e moitas outras novidades culturais que haberían de dar forma a eses anos e abriren a porta a outros cambios meirandes nas décadas seguintes. A cámara de Bailey retratou todos eses persoeiros cun estilo baseado no diálogo entre artista e modelo e creando así imaxes que serían icónicas e constitutivas de feito das visións que conforman as personalidades de moitas celebridades no imaxinario colectivo.

Canto ás fotografías de moda de Bailey, hai que destacar que son en moitas ocasións colaboracións con amigos. Dos anos setenta hai varias sesións que cumpren esta premisa e nunha en especial aparece o célebre deseñador de zapatos español Manolo Blahnik coa actriz Anjelica Huston que marcan unha novidade na narrativa da moda, incorporando a indución da mirada dunha fotonovela, un xénero moi popular naqueles anos.

E, ademais, incorpora outra das premisas de Bailey: a de aportar unha mirada foránea ou de turista que olla por vez primeira unha paisaxe e logo ten a capacidade de sorpresa coas cousas máis evidentes que para o purista local serían irrelevantes. A procura da viaxe e do exótico é algo que se fai un novum con Bailey e cando Vdes. visiten a mostra poderán desfrutar con moitas imaxes de modelos de moda con paisaxe, na que o propio exterior ten unha relevancia tan notable como a das roupas que se mostran.

Hai asemade una presenza de persoeiros, retratos e proxectos de décadas posteriores no que poderíamos chamar a historia que segue. Esta parte do traballo de Bailey non é posible visitala para os mitómanos sen levaren receita pois recibirán unha sobredose de facianas dos seus maiores ídolos da moda, da música, do cinema, da fotografía, da pintura, do teatro e mesmo da monarquía.

A colección de retratos máis recentes remata cunha imaxe de Isabel II de Inglaterra. Nela atopamos unha expresiva raiña sorrindo e mesmo facéndolle unha chiscadela á cámara de Bailey. Parece que o día da visita ao palacio de Buckingham para facer a sesión de fotos, Bailey foi na compañía do seu fillo quen conta como anécdota que, logo de levaren algunhas fotos feitas, Bailey lle preguntou á raiña se todas as xoias que levaba eran auténticas. Xenio e figura dun artista realmente único.

Neste Olimpo da celebridade podemos ver tamén a John Galliano, a Johnny Depp, a Francis Bacon, a Bob Dylan, entre outros. E tamén ás facianas máis relevantes de épocas anteriores pero esenciais no traballo de Bailey como Jean Shrimpton, Penelope Tree e Catherine Deneuve, un trío de belezas inspiradoras para o artista fotógrafo.

