Con cor e luz

Darío Basso (Caracas, 1966) presenta no Espazo SVT-Sirvent, co título de Claros del Bosque, un conxunto de pinturas de paisaxe de intensa densidade matérica e modulado luminismo. A súa proposta, moi coherente no conxunto de pinturas escolmadas, conforma unha auténtica serie, coa natureza como marco referencial, algo que a cita de María Zambrano que dá título ao proxecto traslada a un ámbito de ecos románticos, e penso nos poemas de Friedrich Hölderlin ou na filosofía de Martin Heidegger.

Aínda que a nova obra de Darío Basso parte dunha actitude case «impresionista» na maneira de concibir o traballo pictórico, o resultado comparte intensas semellanzas, na intención e nos procesos de creación, con traballos anteriores do mesmo artista, como os realizados en 1999 na selva venezolana, inspirados no traballo do botánico Humboldt ou o Algoritmi dixit, presentado no ano 2007 na Fundación Luís Seoane da Coruña, xa que nos tres casos fai referencia ao espazo físico e cultural, mais tamén os tres teñen moito en común no tratamento da cor, no sentido envolvente e na vontade de mergullarse nunha realidade de intensa suxestión.

Outra perspectiva da mostra. / Eli Regueira

Este novo proxecto incide nalgunhas das preocupacións constantes do artista galego, que propende a concentrarse en contextos xeográficos -neste caso galego- para captar deles aspectos vitais e culturais nucleares e proxectalos plasticamente por medio dunha pintura en que o lumínico e o matérico teñen un papel fundamental.

Lembremos que a paisaxe, desde a época romántica, é entendida como un xénero propicio á revelación dunha ligazón intensa co mundo. Neste sentido, se cadra agora sabemos, con máis intensidade que nunca, que unha árbore nunca é apenas unha árbore e que a natureza non é algo anterior á cultura e independente da historia de cada pobo; en cada árbore, cada río, cada pedra, están depositados séculos de memoria.

Claros del bosque ⚬ Artista: Darío Basso ⚬ Local: Espazo SVT, Sirvent, Gran Vía 129, Vigo ⚬ Até o 20 de setembro de 2025

Megullámonos pois nunha relación íntima coa natureza que, no caso de Darío Basso, se caracteriza polo rigor extremo á hora de achegarse a ela e por conformar un camiño que leva a unha concepción esencialmente lumínica do cadro. Nel a representación dos referentes exteriores convértese na construción dun roteiro persoal, onde se perciben algúns dos problemas que marcan a discusión da pintura do noso presente.