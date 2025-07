O poder do orgánico e da madeira

Hai apenas uns días, veu visitar o noso país o violinista francés Thomas Kretzschmar. Acompañado por Humberto Ríos no piano, Fred Leger no contrabaixo, Fran Gazol na batería e cos rescaldos de Stéphane Grappelli aínda ardendo e santificando moito do seu discurso.

Thomas Kretzschmar trouxo á Casa das Crechas en Compostela -tamén ao Lugar de San Roque dentro do festival Fisterra Experience e aínda ao Estudio e ao Vitruvia Café, en Vigo- toda a emoción dese xeito tan de seu de entender o jazz manouche como xénero, e linguaxe universal, e con toda a magnífica esencia, tan absolutamente gozable, do mellor swing europeo sempre alumeado dende o máis alto polo inevitable e omnipresente deus Django Reinhardt.

Levándonos, daquela, por fermosos e arrevesados, por momentos, carreiros melódicos e por doces e ásperos territorios emocionais ben propios, e persoais, e incluso comunicándose e conectándose co público nas distancias máis cómplices e curtas nun castelán a altura das circunstancias, o músico francés foi quen de ofrecernos un repertorio no que a proximidade, a aparente sinxeleza e mais a humanidade do seu directo contrastou de cheo coa calidade infinita e a intensidade instrumental dun proxecto no que o virtuosismo dos músicos protagonistas constrúe escenarios tan admirables como hipnóticos e, case sempre, altamente electrizantes.

En Compostela e en Fisterra acompañou ademais ao cuarteto o galego David Regueiro, un dos grandes referentes do gypsy jazz da península Ibérica, e amigo de Kretzschmar, despois de colaboraren xuntos nalgúns escenarios de prestixiosos festivais franceses e da participación do galo en dúas gravacións co David Regueiro Trío nunha sorte de sociedade que virou en dúas auténticas alfaias musicais en forma de cancións e baixo os títulos de «Swing de Nice» e «Gargantúa», onde a química dos músicos é tan explosiva como máxica e evidente.

Dúas pezas rexistradas en Gondomar nos estudios de Diego Bea Besada e no que tamén é ben salientable e queda claramente de manifesto o nivel técnico e mais a calidade dos novos produtores galegos acadando resultados tan sobresaíntes como este que ben podedes constatar se buscades o resultado na canle de youtube de David Regueiro.

Non foron concertos multitudinarios, non nos puxeron pulseiras á entrada e non tiñamos un photocall para decorar as nosas autofotos para pendurarmos, orgullosos, nas nosas redes sociais. Secasí, estamos máis que certos de que os de Thomas Kretzschmar foron algúns dos mellores concertos que puidemos ver e escoitar este verán no noso país.

Outro xeito de entender a música en directo, o poder do orgánico e o son da madeira como un argumento fundamental para conectarnos coa esencia da música e toda a súa dimensión máis pura, artística e humana. Oxalá que chegue axiña, máis outra vez, o momento no que a música nos volva entrar polos oídos en vez de polo ollos para gozar como nos merecemos de proxectos como este. Pouco ruído e moitas noces.

