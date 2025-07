Nas «Historias do páramo»

Historias do páramo é a nova proposta gráfica do guionista Pablo José González ‘Pjota’ (Bueu, 1999) e mais o debuxante Alexandre Senande Díaz ‘Senande’ (Santiago de Compostela, 1991) na Editorial Galaxia; un cómic ambientado nun mundo devastado, postapocalíptico, con toques escuros de fantasía medieval, que centra a súa narración nos vínculos humanos que poden nacer nunha contorna inhóspita, algo co que, tristemente, podemos empatizar máis cada día que pasa.

Baixo unha coidada edición, o cómic aproveita a súa curta duración ofrecendo unha idea sinxela con gran riqueza visual.

A historia comeza con Cairo, unha candorca (unha habitante nómade do páramo sen orixes coñecidas). Cairo percorre territorios case despoboados por mor da violencia exercida por señores da guerra, bandidos e outras bestas que intentan sobrevivir nese eido distópico. Entre tanta desolación e miseria, atopa unha rapaza á que decide, dalgunha maneira, adoptar. Isto cambia o seu destino e o do resto dos habitantes para sempre.

Así, axiña descobre que a nena é máis valiosa do que cría, xa que ten un interese estratéxico para as forzas escuras e poderosas que tamén habitan o páramo. O eixo central evidente é a inesperada relación que se forxa entre elas e que supón un xiro emocional para Cairo. Con base nisto, trátanse varios temas como a supervivencia, o sacrificio e o egoísmo (as dúas caras dunha mesma moeda) ou como a vida se constrúe ao redor de vínculos espurios non sempre planificados.

Aínda que o guión é sinxelo e contido (en canto a que establece premisas que necesitarían máis espazo e profundidade para desenvolverse), hai ideas básicas que quedan moi claras no contraste que ofrecen os personaxes principais: a liberdade inicial da candorca vese contraposta á responsabilidade que nace do coidado e a inocencia inicial da nena contrasta coa súa potencialidade como arma dependendo de xunto a quen estea. A obra queda un pouco na superficie debido á súa extensión, pero consegue apoiar ben a súa forza en cronificar un vínculo inesperado pero resiliente e esperanzador dentro dun contexto brutal.

Outro dos puntos fortes desta BD é o apartado gráfico. Senande traballa ambientes moi evocadores, xogando con claroscuros que potencian a sensación de ameaza e caos. Isto, xunto a viñetas moi amplas, protagonizadas por unha natureza silvestre, ofrece un contexto que axiliza e dialoga coa narración. Con composicións expresivas logra dotar o páramo dun carácter fermoso, pero cruel, que o converte nun personaxe máis, físico e anímico. Senande xa colaborara con Galaxia noutros proxectos para o público xuvenil, como Sentinelas da Lúa Carmesí (2023).

Pjota, especializado en guión na escola de BD de O Garaxe Hermético, debuta neste cómic no que é capaz, a pesar das limitacións do espazo, de construír unhas protagonistas sólidas apoiadas no arquetipo e unha historia breve cun bo ritmo cuxa tensión vai en aumento ata un desenlace quizais predicible pero consecuente, creando unha atmosfera densa e melancólica, case poética.

Historias do páramo é o sexto volume da colección de banda deseñada da Editorial Galaxia. Como é habitual, nunha edición coidada rústica con lapelas e 56 páxinas a cor que configuran unha obra breve pero entretida e intensa que fala da importancia da esperanza e da comunidade e o coidado mutuo.

Cun guión suxestivo e ambientación envolvente, é especialmente recomendable para as e os amantes da fantasía pero, sen dúbida, unha interesante adición máis ao cómic galego contemporáneo. Unha obra que demostra unha vez máis que nos formatos curtos pódense sementar grandes ideas que constrúan unha experiencia completa.

