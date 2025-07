O influxo do mar: os muíños de Acea de Ama

É o conxunto de muíños de marea máis antigo de Galicia, construídos polo mosteiro de Sobrado no século XII. Son tamén testemuño do esplendor económico e entidade que tivo o Burgo do Faro na Idade Media, tanto como a propia cidade da Coruña por entón. Os muíños de Acea de Ama de Culleredo son hoxe un museo vivo onde se explica como funcionan estes enxeños e a súa importancia na vida cotiá das comunidades rurais.

Ademais, o recinto conta cunha sala de exposicións dedicada ao escultor local Xosé Rey Lago, o que enriquece aínda máis a súa oferta cultural. Restaurados en varias ocasións ao longo das centurias, pasaron a ser de propiedade municipal e foron recuperados definitivamente no ano 2000. O complexo actual inclúe, ademais dos muíños, varias edificacións que en tempos estiveron dedicadas a vivendas e almacéns.

Situados á beira da Ría do Burgo, mantivéronse en activo ata que as novas tecnoloxías e a corrente eléctrica se impuxeron sobre as técnicas tradicionais. Hoxe aloxan unha exposición permanente sobre a moenda no interior do edificio principal, ademais de paneis explicativos no exterior que van detallando a función da instalación. O complexo tamén dispón dunha sala de exposicións temporais.

Os muíños de marea traballaban accionados polo fluxo e refluxo do mar. O de Culleredo, igual que outros existentes en Galicia –como en Muros ou en Cambados– consta dun edificio no que se colocan os mecanismos para moer o gran, e dun gran muro de pedra con comportas de madeira. O enxeño técnico baseábase nun sistema sinxelo pero eficaz. Ao subir a corrente, a auga quedaba retida tras unha presa e mais as comportas, formando un dique artificial. Cando o abalo descendía, ese caudal canalizábase mediante condutos cara a unha roda hidráulica vertical (rodicio), que transmitía o movemento ao eixo e ás moas, dando forma ao proceso de moenda do gran.

A chegada da industrialización supuxo o cambio funcional destes muíños tradicionais. A forza motriz da auga foi substituída pola do vapor, capaz de mover tres enxeños, e en Acea de Ama instalouse unha gran cheminea no edificio principal. Xa no século XX tentouse outro proxecto que buscaba aproveitar as instalacións para reconvertelas nunha fábrica de fariña, aínda que a iniciativa non foi adiante e o conxunto foi vendido ao concello de Culleredo.

Actualmente o recinto está catalogado como parque etnográfico. Con entrada gratuíta, ofrece unha experiencia didáctica que mestura maquinaria rehabilitada, paneis explicativos, maquetas e pezas orixinais. Pódense ver as presas e canalizacións restauradas, que mostran o seu antigo funcionamento. Tamén o interior do muíño, onde se manteñen os eixos e moas, con desmontaxes parciais que permiten observar a súa engrenaxe. Ademais, os paneis e fotografías explican con claridade os principios hidráulicos e o seu impacto agrícola.

O museo propón visitas guiadas (con reserva previa) e desenvolve actividades culturais dentro dunha contorna natural privilexiada en plena ría do Burgo. Desde a súa orixe no século XII ata a súa reconversión en museo, o complexo foi testemuña de oito séculos de transformación social e tecnolóxica. Hoxe ofrece unha mirada viva ao legado hidráulico galego e son un reclamo cultural imprescindible na comarca das Mariñas.