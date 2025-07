Dous aniversarios

Neste ano que andamos, cabe lembrar que hai cen que a George Bernard Shaw lle concederon o Premio Nobel de Literatura, ou setenta e cinco do seu pasamento. Nado en Dublín en 1856, con vinte anos trasládase a Londres coa intención de converterse en escritor, iniciando una longa carreira como crítico teatral e musical, se ben nun primeiro momento escribía crónicas musicais que asinaba John Lee, amante da súa nai.

Malia que as súas primeiras probas literarias foron no eido da narración, por mor da amizade con William Archer, reputado crítico teatral, comeza a dirixir os seus intereses á dramática, xénero no que fixera algunha tentativa. Formou parte da Fabian Society, creada en 1884 coa finalidade de impulsar a transformación da sociedade, mais refugando os procesos revolucionarios, e toma contacto coa obra de John Ruskin e William Morris, promotores do movemento socialista británico, artistas notables que destacaron por unha investigación permanente da forma camiño dunha innovación que non renunciase ás achegas da tradición, potenciando a función social da arte, como ferramenta para a educación e o debate de ideas.

Entre 1895 e 1898 exerce a crítica teatral no semanario Saturday Review, o que lle permite non só confrontarse coas tendencias dominantes ou emerxentes na escena británica ou europea, senón conformar o seu propio ideario dramático e teatral, no que vai ter un rol fundamental o noruegués Henrik Ibsen. A el dedica un dos seus traballos teóricos máis relevantes, The Quintessence of Ibsenism (1891, 1913), no que amais de comentar a importancia do autor de Casa de bonecas ou Un inimigo do pobo, tamén vai desenvolvendo ideas para un modelo propio de composición e na escolla dunha materia dramática pertinente.

Jorge Luis Borges, que sempre valorou a escrita de Wilde ou Shaw pola maneira en que a lingua inglesa se transformaba en arte, destacou deste último, na «Nota sobre (hacia) Bernard Shaw» (1951), a dimensión ética e filosófica das súas pezas, que outros autores vinculan co drama de ideas e co drama filosófico, pero tamén co que en inglés se denomina problem play, partindo do principio, como dirá Borges, de que «un libro é un diálogo».

E para construílo, Shaw recolle temáticas relevantes do seu aquí e agora (a guerra, a usura, o matrimonio, os roles sociais...) que presenta mediante unha variante do vello esquema de presentación, desenvolvemento e desenlace, que converte en presentación, situación e discusión, ao entender que toda obra que queira suscitar interese e pensamento na súa lectura debe finalizar con interrogantes. Así o facía Ibsen nos dous textos citados, un principio que Shaw aplicará en moitos textos, especialmente nos primeiros, como no titulado Mrs Warren’s Profession (1893), que demanda tomar posición diante dun exercicio profesional consciente da prostitución.

Posta en escena de «A profesión da Sra. Warren», de George Bernard Shaw. / .

Shaw sempre se opuxo á corrente da arte pola arte, tan vibrante como estendida nos seus anos mozos, pois pensaba que debería ter unha función transformadora, especialmente nas mentalidades da maioría. En consecuencia, na escolma titulada Plays: Plesant and Unpleasant (1898), explica que a súa función como dramaturgo consistía en molestar ao espectador, sacalo do que hoxe se denomina zona de confort, e negar calquera posibilidade de identificación con este ou aquel personaxe, en tanto non os construía desde unha mirada binaria, senón na escala de grises.

Autor de máis dun cento de obras, as primeiras estreadas polo Independent Theatre de Jacob Grein ou no Royal Court Theatre, da man de Harley Granville-Barker, a súa proxección pública aumenta cando Pigmalión (1913), estreada en Madrid en 1920, se traslada ao cine en 1938, recibindo un Oscar ó mellor guión adaptado. En 1964 chegará My Fair Lady, con Audrey Hepburn.