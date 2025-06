«Resulta moi fácil enganar cando se di a verdade»

–A principios dos noventa, publicou Vde. Ciencia de facer as camas (Xerais), que garda certa relación con esta nova entrega…

–Si, os dous son libros de prosas breves. E os dous teñen que ver cos gabinetes de curiosidades que estiveron de moda nos séculos XVI e XVII. Naquel tempo, moitas persoas con cartos dedicaban nas súas mansións unha sala a expoñer obxectos singulares que compraban polo mundo adiante. Xuntaban armas de tribus amazónicas, plumas de paxaros, vestidos de sedas orientais, fósiles, mapas, cerámicas, esqueletos de animais… Eran coleccións heteroxéneas con todo o que lles chamaba a atención. Vantaxes e inconvenientes de case todo é un gabinete de curiosidades literario, unha colección de textos sobre asuntos que me resultan atractivos. Nuns casos porque son curiosos ou divertidos de seu e, noutros, porque me suscitan algunha reflexión.

–O libro ten 142 páxinas de textos curtiños. O bo, se breve, dúas veces bo?

–Eu fun sempre moi lector de escritores como Julio Ramón Ribeiro, Bioy Casares, Monterroso, Jules Renar, Lichtemberg… que dominaban a arte de ser breves e luminosos. Gústame, por exemplo, a autora portuguesa Agustina Bessa-Luís porque me atrae a súa elegancia e tamén gozo con Somerset Maugham polo contrario: é dicir, porque case non teño nada en común con el. Neste libro procuro seguir os pasos de escritores que conseguiron moito con poucas liñas.

–Cales son os temas do libro?

–A observación do mundo e dos detalles que con frecuencia nos pasan desapercibidos é o tema principal. Por iso falo dos mosquitos, dos corvos, dos dicionarios, das estafas, dos insultos… O outro gran tema é a propia literatura, porque son moitos os autores que me gustan e sobre os que fago algún comentario: Pardo Bazán, Camus, Cunqueiro, Borges, Verne, Rubem Fonseca… e o mesmo podería dicir dos cineastas, como Billy Wilder ou Azcona. Certas afeccións persoais, como o mar, os barcos e a cociña teñen tamén o seu espazo.

–O da cociña está moi claro. Fai referencia aos lumbrigantes, os bacallaus, a empanada, a tortilla, o café… Mais fala tamén Vde. de personaxes sorprendentes, case inverosímiles.

–Conto pequenas historias sobre persoas extraordinarias como Alan Villiers, un gran mariño australiano, que participou na II Guerra mundial, estivo en películas com Moby Dick e escribiu un libro moi emocionante sobre a pesca do bacallau. Ou Faustino Cordón, un biólogo evolucionista que fabricou dinamita para o bando republicano durante a Guerra Civil e acabou traballando para a fábrica Zeltia no Porriño. Unha das miñas figuras favoritas é Olaus Magnus, un eclesiástico sueco do s.XVI que tamén fascinaba a Cunqueiro; Magnus foi etnógrafo, cartógrafo e un gran propagandista da zooloxía fantástica –dragóns, sereas, serpes xigantescas… que, segundo el pensaba, habitaban nos océanos.

–Dalgún xeito, pode recordar Cousas, de Castelao. Hai algún tipo de influxo?

–A influencia principal en Vantaxes e Inconvenientes de case todo é o francés Michel de Montaigne e os seus Ensaios. O renacentista Montaigne foi quen lle deu a súa forma actual a este tipo de libros onde se alternan a observación, o pensamento e os intereses persoais. Eu son un devoto das súas páxinas. De Montaigne recibimos leccións marabillosas sobre o valor da curiosidade, sobre a escritura mesma e sobre a humildade necesaria para enfrontar todo o que non entendemos. Podemos dicir que Montaigne non ofrece modelos nin grandes verdades, senón unha actitude. Pero as influencias do meu libro son moitas, de Elias Canetti a Gerald Brenan, e Castelao tamén está entre elas, como ti dicías.

–Nun libro coma este de apuntamentos, de observacións e de reflexións, trata de reivindicar a literatura no seu estado máis puro e espido, que adoita ser o momento en que ao autor se lle ocorre unha idea e avai apuntala no seu caderno?

–Hai algo diso. Eu deixo que o tempo me axude a depurar os cadernos e decantar os textos mais atractivos. Os apuntamentos empezan a ser literatura cando volves sobre eles para pensalos, limpalos e corrixilos. O escritor traballa para interesar os lectores, para que eles sintan o desexo de que lles sigas contando cousas. Iso é o fundamental. O invento de Sherezade segue a ser a razón da literatura.

–Acerto se digo que asinaría que os lectores o pasasen tan ben lendo este libro como o pasou Vde. escribíndoo?

–Acertas, paseino ben. O conxunto ofrece unha lectura variada, divertida unhas veces e sorprendente outras. Procurei que resultase sempre estimulante. Os escritores reclamamos aos demais o máis valioso que teñen –o tempo- e estamos obrigados a darlles a cambio algo que pague a pena.

–A que lector/lectora vai dirixido Vantaxes e Inconvenientes…?

–O mundo actual é un puzzle nervioso e caótico. Nun escenario tan cambiante -a sociedade líquida da que falaba un sociólogo- non somos poucas as persoas que nos sentimos desconcertadas, escépticas e algo perplexas. O libro é a porta de entrada a un club de xentes perplexas. O lema deste club podería ser: «É fácil enganar cando se di a verdade».

Por último, respóndame seriamente: pode haber boa literatura sen sentido do humor?

Respondo preguntando: É posible entender o mundo sen sentido do humor? Pode haber política ou cultura saudables sen un pouco de sentido do humor? Existen realmente as relacións persoais interesantes se é que non hai sentido do humor? Coido que o humor nos axuda a pensar, a vivir e tamén a escribir, non hai dúbida.