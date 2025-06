«Litografías» do Club de la Estampa

A Fundación Laxeiro presenta até o 21 de setembro unha mostra singular de produción gráfica relaizada na Arxentina no período en que Laxeiro residía en Buenos Aires. Trátase da carpeta Litografías editada na capital arxentina polo Club de la Estampa.

O Club de la Estampa de Buenos Aires iniciou as súas actividades en abril 1966. Trátase dunha asociación de gravadores arxentinos (na súa maioría xilógrafos) que tivo en Albino Fernández, gravador e pintor arxentino fillo de galegos, o principal impulsor e que contou con sobranceiros gravadores como Adolfo Bellocq ou Pompeyo Audivert.

O Club foi, xa que logo, unha iniciativa excepcional que reuniu os principais gravadores arxentinos para favorecer a creacion de coleccións de obra gráfica. Tratábase dunha iniciativa que era entendida polos promotores, en especial por Albino Fernández, como un paso na creación dunha conciencia en relación coa importancia do gravado na difusión da cultura plástica arxentina.

O Club de la Estampa tiña como obxectivos principais a promoción de coleccións para un público de recursos medios, xa que por medio de pagamentos mensuais, podían ser donos dunha estampa numerada e asinada polo artista, dunha tirada de cincocentos exemplares; asemade mercábaselles aos artistas o taco de impresión para formar o arquivo do Museo do Gravado. Así logrou o Club de la Estampa reunir orixinais de máis de corenta gravadores arxentinos.

Litografía de José Manuel Moraña. / Eli Regueira

Proxectaron tamén unha biblioteca especializada, roldas de conferencias, exposicións e a edición dun boletín mensual. Tratábase de abrir un amplo abano de difusión para o mundo da produción gráfica, co propósito de crear unha conciencia da importancia do gravado arxentino e do que significaba para a difusión plástica.

Os propósitos do Club de la Estampa eran os de nuclear os artistas gravadores arxentinos, espallar o desenvolvemento da estampa a través de mostras e singularizar a calidade e rigor do traballo gráfico. Tamén realizou intercambio de exposicións con outros países, así, en 1968, o Club organizou a Primeira Bienal Internacional de Gravado nas salas de Art Gallery International en Buenos Aires, coa participación de preto de cincuenta países.

Litografía de Carlos Alonso. / Eli Regueira

Neste contexto é onde se edita ese mesmo ano a carpeta Litografías que agora se pode ver en Vigo por primeira vez e na cal, entre os 25 artistas, temos a presenza de dúas das máis relevantes figuras da arte galega do século XX: Luís Seoane e Laxeiro, ambos presentes no contexto artístico arxentino desa altura.

A colección inclúe os seguintes nomes: Carlos Alonso, Eduardo Audivert, Libero Bardii, Luis Oreste Balduzzi, Luis Barragán, Adolfo Bellocq, Juan Bordalejo, Carlos Cañas, Héctor Capurro, Juan Carlos Castagnino, Leonardo Estarico, Carlos de la Mota, Alfredo de Vicenzo, Albino Fernández, Roberto González, Horacio Juárez, Naum Knop, Laxeiro, Aurelio Macchi, José Manuel Moraña, Norberto Onofrio, Antonio Pujia, José Rueda, Luís Seoane, Abel Bruno Versacci e Daniel Zelaya.

Alén diso, esta carpeta vai acompañada dun texto introdutorio de Leonardo Estarico onde se realiza unha análise filosófica da imaxe en relación coa historia do ser humano e coa propia historia do gravado.