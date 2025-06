O espírito da rocha

No alto da serra agáchase unha pequena xoia de pedra e de fe: a Ermida da Senhora de Anamão. Situada a máis de mil metros de altitude, entre as rochas do Parque Nacional Peneda-Gerês, esta igrexa rural, descoñecida para moitos, garda entre os seus muros milenarios unha das lendas máis persistentes —e poéticas— do norte do país: a da Virxe que non quería marchar.

Desde a aldea de Cainheiras, en Castro Laboreiro, accédese a ela por unha pista forestal que se vai estreitando a cada tramo. A última parte só pode facerse a pé, entre penas antigas, modeladas polo tempo. Entón aparece a silueta sobria de construción rectangular, muros graníticos e tellado a dúas augas.

Austera na súa aparencia, rotunda, como a mesma paisaxe, a ermida da Senhora de Anamão, tamén coñecida polo seu antigo nome «Numão», é probablemente de orixe prerrománica (séculos IX-X) e presenta características arquitectónicas propias da época: unha nave única e unha ábsida semicircular apenas elevada que alberga o altar. Os muros están compostos por sólidos bloques de granito local, algúns con marcas de canteiro apenas visibles.

Capela de Anamão, en Melgaço / FdV

Un elemento extraordinario é o púlpito exterior, unha pequena plataforma voladiza no muro sur, tallada na propia pedra. Poucas igrexas rurais da Península conservan unha característica semellante, o que suxire un uso comunitario: os sermóns predicábanse ao aire libre durante as romarías, cando a multitude de devotos desbordaba o interior.

Esta plataforma alicerza nunha base prismática maciza, coroada por un motivo floral hexapétalo, símbolo outrora de uso frecuente. A porta de entrada, de arco de medio punto, é sinxela pero harmoniosa. Non hai tímpano nin esculturas, a beleza aquí é a sobriedade. O interior é igual de austero, con bancos de madeira e altar presidido por unha pequena imaxe mariana de factura moderna que substitúe a orixinal, segundo din, desaparecida durante as Guerras Liberais.

Conta a lenda que a imaxe da Virxe foi achada nunha cova próxima, protexida entre matogueiras. Os habitantes do val, desexosos de venerala, trasladárona á vila. Pero ao día seguinte —e logo outra vez, e outra máis— a talla amencía de volta na súa gruta. Finalmente, os fieis comprenderon que alí era onde «Ela quería estar», e construíronlle un templo exactamente nese lugar.

Desde entón, a romaría da Senhora de Anamão celébrase cada ano o primeiro domingo de setembro. E aquí pervive aínda outro ritual: as mulleres novas lanzan pedras a un orificio natural na rocha xunto á ermida, a «pedra furada». Se a pedra entra limpa, o matrimonio chegará antes de que acabe o ano. Se non… quizais outro intento en setembro. Tamén é habitual ver pequenos montículos de rocas superpostas, probablemente ofrendas de romeiros.

Púlpito exterior da capela. / FdV

A pequena ermida, que ademais de refuxio espiritual foi tamén agocho de contrabandistas noutras épocas, aí segue, con vontade inmutable de permanencia. É difícil non sentir algo especial ao visitar a Ermida de Nossa Senhora de Anamão: un eco de séculos, unha beleza serea. E se a Virxe volveu tantas veces á súa cova talvez sexa porque soubo, antes que ninguén, que non hai mellor altar que o que se alza entre penas e ceo.

A poucos quilómetros eríxese outro emblema da zona, o castelo de Castro Laboreiro, unha fortaleza altomedieval construída por orde de Afonso Henriques no século XII sobre restos prerromanos. Desde as súas murallas obtéñense unhas magníficas vistas de España e Portugal e, en días despexados, divísanse as augas do Miño.

Ao descender, a vila é paraxe obrigada. Coas súas casas típicas de dobre planta, adaptadas ao frío da serra, os vellos espigueiros salferen a aldea como pequenas catedrais do millo. Para coñecer as tradicións da serra está o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, dedicado a preservar e divulgar a súa historia e costumes.