Xenerosas creatividades

Hai uns días fóisenos Emilio Cao, figura imprescindible para entendermos o que aconteceu na nosa música nos últimos anos, sendo básico o seu traball na conformación do que foi o noso folk e peza clave na apertura da música galega, tamén no eido internacional, asemade de músico referenciado e gurú de moito do que despois nos aconteceu musicalmente falando dende o seu iluminante Fonte do Araño (Zafiro, 1977).

Tamén nos chegou, uns días antes, a mala nova do pasamento doutra peza icónica da nosa música rock e teatreira coa perda de Piti Sanz, furacán rockeiro dende tempos dos Contentos ou daqueles Sindicato Agrario, colaborador con xente coma Resentidos, Siniestro Total ou os mesmísimos Enemigos mentres traballou en proxectos persoais como A Naranxa Mecánica ou Di Elas, entre outros, e sen deixar nunca de lado a composición de bandas sonoras para teatro, e tv, onde acadou o éxito artístico de xeito claro. Un non pode deixar de pensar no pouco que se valora socialmente a nosa música e os nosos músicos por moi referenciados que sexan. Músicos que traballaron, e traballan, arreo e que poucas veces se ven recompensados en vida incluso polo propio universo cultural do país. Festivais que choran a súa perda pero que non os programaron cando sacaron os seus últimos discos. Prensa que agora os lembra pero que non lles concedeu nin media páxina cando o precisaron para mostrarnos o que estaban a facer. Igual son tempos de reflexión e pensar se realmente somos o país que queremos ser en canto a poñer en valor, dende a nosa propia estructura cultural, festivalera e «comercial» o traballo de quen tanto o ten merecido.