Hilda en Galicia

A famosa saga infantil de Hilda chega a Galicia co apropiado volume (aínda que estamos xa ás portas do verán) Hilda e Twig resgárdanse da chuvia, publicado pola editorial Sushi Books e coa tradución de Clara Barcia. Hilda e Twig resgárdanse da chuvia non é unha entrega máis da serie principal, senón máis ben unha sorte de relato derivado (spin off) que se sitúa antes do inicio da propia serie e que está destinado para lectoras e lectores de menor idade.

Digamos agora que a serie gráfica de Hilda, que conta tamén cunha versión animada de tres temporadas polo de agora, é unha creación de Luke Pearson, un ilustrador, debuxante e guionista británico que tamén traballou como guionista noutra famosa serie de animación: Hora de aventuras. Da súa parte, Hilda é unha BD encantadora e imaxinativa, situada nun mundo inventado inspirado no folclore escandinavo no que se mestura a vida cotiá coas aventuras fantásticas.

Está protagonizada por Hilda, unha nena «cabeliazul» de espírito intrépido que vive nunha cabana no bosque xunto á súa nai Johanna e á súa mascota Twig, un cervo-raposo branco. En cada volume preséntase un conflito no que Hilda ten que enfrontar novos desafíos que a levan a explorar outras realidades e, por conseguinte, a madurar. Con esta fórmula, Pearson trata temas como o medo ao descoñecido, a perda, a adaptación ao cambio ou o valor da empatía cun ton máxico que apela tanto ao público infantil e ao non tan infantil.

Ao longo das 56 páxinas de Hilda e Twig resgárdanse da chuvia desenvólvese unha historia sinxela pero entrañable na que a carismática protagonista e mais o seu inseparable Twig quedan atrapados por unha treborada mentres pasean polos bosques que rodean Trolberg. Atopan refuxio nunha especie de outeiro oco ao que o asustadizo Twig ten medo de entrar. Faino empuxado por Hilda e a canda doutros animais que tamén buscaron refuxio. Empézase a xerar unha ilusión colectiva que os leva a crer que o outeiro está enmeigado e Twig, temendo que a súa mellor amiga estea en perigo, ten que atopar o valor onde non sabía que o tiña.

O estilo visual de Pearson alicerza na expresividade dos seus personaxes, composicións moi limpas e unha paleta de cores brillante e suave. Cada viñeta está debuxada con detalle para dar peso á paisaxe e xerar unha atmosfera de conto. Mais o que fai realmente especial a serie, é o seu ton. Aínda que destinado á infancia, Pearson non infantiliza o seu público e deixa espazo á reflexión. Un cómic que esperta a imaxinación e lémbranos a importancia da curiosidade e de mirarmos o mundo con ollos novos.

A serie conta cun amplio palmarés: nominada aos Premios Eisner e no Festival Internacional de Angulema; e gañadora dos premios British Comic Awards, Dwayne McDuffie, Gran Guinigui e Max & Moritz e unha gran lista de traducións (francés, alemán, italiano, polaco, sueco, noruego…) e agora podemos desfurtala tamén en galego grazas a Sushi Books, selo de Rinoceronte Editora que naceu en 2013 cun catálogo que abarca desde álbums ilustrados para primeiros lectores ata novelas para adolescentes, organizado en tres coleccións: «Álbum», «Intermedio» e «Avanzado». Nas súas publicacións, combina calidade literaria e estética, sempre cun gran compromiso coa lingua galega. Na súa colección pódense atopar obras como Gnomos, A abella Maia, Stuart little, As aventuras de Huckleberry Finn, edicións adaptadas de Jane Austen ou relatos de Enid Blyton.