O epicentro do cine en Super 8 está na Coruña do 3 ao 8 de xuño

Mircea Eliade explicaba que os mitos, na maioría dos casos, son historias de proezas levadas a cabo por heroes cuxo propósito principal consiste en atopar a resposta a unha única cuestión: que motivou que algo ou mesmo alguén existisen? No caso particular que nos ocupa, sabemos que os seus protagonistas, Ana Domínguez e Ángel Rueda, proveñen dos ingratos e complicados territorios do audiovisual e que son os causantes de que esta semana poidamos desfrutar da recoñecida e respectada (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico, un espazo onde aínda hai cabida para que a utopía e a memoria fraternicen coas imaxes. Hai agora dezaseis anos que comezou a escribirse a historia desta nova fazaña que esperamos perdure no tempo para xúbilo de todos os que amamos a sétima Arte.

A (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico nace no ano 2010 das mans destes dous emprendedores con tres propósitos claros: protexer o espírito vangardista e experimental que supuxeron todas as obras pioneiras rodadas en Super 8, difundir as daqueles cineastas que, a día de hoxe, aínda seguen a empregar este pequeno formato e promover unha revisión histórica do cinema recente para a recuperación da memoria (a histórica e a persoal).

Este ano a programación do (S8) articúlase en torno a tres eixos fundamentais. Por unha banda, temos o apartado «Sinais 1» que inclúe traballos elaborados a partir da idea de territorio, con propostas de Carlos M. Peñalver, Laura Moreno Bueno ou Cristina Souto Pita, entre outros. Por outra banda, en «Sinais 2», a posta en escena transfórmase na protagonista dunha serie de filmes que pretenden demostrar a súa potencialidade, máis aló do estritamente narrativo, con producións de Iago Lourido, FLESH.WEBM, Pere Ginard ou Natalia Rabaneda. O concepto que organiza o terceiro dos programas, «Sinais 3», é desenterrar sociedades pretéritas/ Unha certa idea da arqueoloxía. Proxectos como os de Pablo Useros, Blanca García, Berio Molina ou Olmo Cuña estarán nesta sección para todos os interesados no tema. E finalmente, no epígrafe Sinais Latinoamérica, un xardín de películas sen fronteiras, inaugurado no ano 2024, teremos a oportunidade de visionar sete filmes de autoras e autores de América Latina que xiran en torno á temática de a chamada da terra.

E, por se todo o anterior non fose o suficientemente estimulante, o festival ofrécenos tamén a posibilidade de asistir á execución, en vivo e en directo, de «A beleza nos raios de luz fracturados» do colectivo vasco Tekno Fantasy, composto por Laura Ibáñez, Camila Reyes e Iker González. Unha experiencia cinematográfica única onde, mediante a intervención de estímulos sonoros extraídos da natureza, de artiluxios ópticos e outro tipo de tecnoloxías, conseguen transformar a realidade a través de imaxes e sons que establecen conexións e sincronías nunca antes experimentadas.

Serge Daney aseguraba que o cinema, antes de ser unha lembraza foi unha promesa. Unha promesa que ten o poder de transformar o que a rodea, non só os espectadores, senón tamén o propio espazo en que se proxecta. O festival (S8), capitaneado polo seu magnífico equipo, logra que ese pracer que experimentamos diante da pantalla sexa como unha carta caligrafiada, vacilante, á espera de que alguén de nós a descifre.

Resulta obvio que para aquela parte do público que pensa que os filmes rodados en formato Super 8 son cousa do pasado, este festival probabelmente lle resulte incómodo. Manter a ficción de que existen máis dun único punto de vista resulta agora mesmo perigoso e inútil. A polémica está servida: soñemos con que o destino non sempre descansa nas mans dos poderosos.

Na Coruña, desde o 3 até o 8 de xuño, o cinema convértese nunha heroicidade. Asistir ao (S8) supón un deber moral e un deleite para a intelixencia. Se aínda segue viva.