Libros destacados da semana

«Cando por fin ía soa, facíao sobre todo polo remorso que a picaba por dentro cando a Esther lle daba por dicir que ela cando morrese prefería que a queimasen: «Porque así non me tedes que vir ver, que é un atraso e unha perda de tempo para todos: ou que?».

En ocasións —e entendamos en ocasións coma un nas máis das veces— acontece nas sombras da literatura algo semellante ao que ocorre nas redes sociais: unha sorte de algoritmo —poñámoslle o nome, ou os nomes, que creades conveniente—, determina os autores e mais as obras que se han de converter, como pasa nos feeds de Instagram, no centro de interese de calquera conversa que se atreva a denominarse literaria. Por cousa deste algoritmo, que por non falar del non deixa de traballar arreo para que os escaparates das librarías se engalanen todos coas mesmas cores, unha boa cantidade de títulos que gozan das calidades adecuadas para ter un espazo de seu entre os máis vendidos acaban desaparecendo, case no mesmo momento en que se publican, coma o fume. Pásame pola cabeza, por exemplo, para non irmos moi lonxe no tempo, As Jermaine, a primeira novela da tradutora María Alonso Seisdedos, da que entre pouco e nada se oíu falar o pasado 2024.

Se cadra, non debería eu deixar caer toda a culpa no algoritmo e si asumir que, ás veces, cómpre remexer no fondo do bocoi para dar cuns pousos de viño que aínda estean para beber neles. De así o facer, xa que logo, chegaría á obra de Eva Moreda (A Veiga, 1981), que conta xa cun bo monllo de novelas, con moita máis antelación. De todos modos, a pesar da demora, máis vale tarde que nunca.

Coma síntese da novela, Teresa, a protagonista, regresa de adolescente á aldea en que naceu, canda seu pai, a muller con quen casou en segundas nupcias e a filla que acaban de ter. Axiña se converte nunha máis das rapazas do coro do conservatorio e desa simbiose, tanto co coro coma coa propia aldea, medran os alicerces sobre os que fará por construír a súa identidade.

Descubro felizmente, con este Hortensias, camelias, palmeiras, unha voz capaz de diferenciarse da meirande parte das obras publicadas hoxe en día. Moreda fai unha proposta que, se ben sintacticamente é máis complexa ca as que adoitamos atopar, enriquece e dá feitura a un estilo propio que con certeza ha de agradecer un lectorado esixente. Sería un triunfo ben grande que esta pequena achega consiga facer entolecer un pouco o algoritmo.

"HORTENSIAS, CAMELIAS, PALMEIRAS" (2025) Autor: Eva Moreda, Allariz Editorial: Aira Precio: 18,00 euros

Rinoceronte Editora, sempre en acertada elección, acaba de publicar O parlamento dos paxaros e O libro da duquesa, traducido por Jorge L. Bueno Alonso, con moi boas introdución e notas, de Geoffrey Chaucer (Londres, 1342-1400).

Trátase de dous longos poemas moi singulares. No primeiro, O parlamento dos paxaros, posiblemente a primeira celebración escrita do día de San Valentín (segundo os ingleses, este poema é a orixe), enxálzase o amor, e convértese en festa, nunha data, contraditoriamente, invernal e pouco propicia para iso, semellando máis apropiado un dos primeiros días da primavera. Con todo, como se ve, o costume callou, nunha manifestación literaria moi oportuna, e certamente óptima para o caso. O amor é considerado desde moitas perspectivas -filosófica, social, poética, erótica, reprodutiva...-, indo desde o soño de Escipión («neste mundo o noso transitar / non é máis ca un xeito de finar»), tradicional e solemne, ata chegar á comicidade da rifa entre paxaros, que se reuniron ese día para buscar parella para a época,e que remata de forma abrupta sen descubrirse antes a elección da aguia femia. No segundo poema, O libro da duquesa, que foi o primeiro dos seus grandes poemas, acada o autor o pleno dominio da lingua e dos convencionalismos da poesía amorosa, que chego a converterse nunha das súas principais preocupacións.A lectura é unha viaxe á Idade Media digna de gozar.

"O PARLAMENTO DOS PAXAROS/O LIBRO DA DUQUESA" (2025) Autor: Geoffrey Chaucer, Cangas Editorial: Rinoceronte Precio: 15,20 euros

Son as mans da avoa as que inspiran o conto, son as lembranzas as que levan aautora a tomar a pluma e plasmar a sabiduría popular, son as mans o símbolo da creación e da expresión emocional, tamén da orientación axeitada, do apoio para mellorar e medrar.

A tenrura preside a historia creando un ambiente cálido e seguro e dende esta posición Inês Cardoso escribe un texto que nos leva aos labores cotiáns como facer queixo, a manter o monte limpo, a sementar ou a remendar roupa porque é na cotianidade dos feitos onde se amosa o coñecemento, é no día a día onde a rapaza percibe que está ao lado dunha persoa sabia como a súa avoa que aprendeu traballando, ollando a natureza, con esforzo, con tempo e poñendo corazón en todo o que facía.

As ilustracións de Susana Matos baseadas no trazo amable, no detalle e na presenza destacada de elementos clave acompañan o relato e enriquecen aínda máis un texto de por si atractivo ao incluír a paciencia, o respecto, a honestidade e mais o amor como valores que han de rexentar as actuacións, intervencións e pensamentos das persoas. A conexión especial que se crea cando escoitamos e valoramos o que os nosos maiores contan é un tesouro que debemos coidar e transmitir. A cativada ha de saber que o proceso de aprendizaxe é longo e require dedicación e esforzo. A vida é tamén iso, unha fermosa viaxe chea de experiencias, aprendizaxes, emocións e relacións que permiten medrar e descubrir quen somos, é unha invitación a explorar e a deixar pegada no mundo e nas persoas que nos rodean e cada día se presenta como unha oportunidade de manifestalo.

"AS MANS DA MIÑA AVOA" (2025) Autor: Inês Cardoso (Ils. Susana Matos), Pontevedra Editorial: Kalandraka Precio: 16,00 euros

Vén de publicar Samuel L. París o seu quinto poemario. E reitero isto porque se percibe un oficio que beneficia o libro en gran parte do seu contido. Estruturado en tres partes: «A tona», «A carne» e «O óso», vai facendo unha viaxe introspectiva nalgúns momentos, fondamente social noutros, que se relacionan coa actitude que marca cada un destes títulos.

Dende o meu punto de vista, o poemario faise máis interesante e vai mellorando a medida que avanza. Coido que a primeira parte ten momentos un tanto redundantes (que non paralelísticos) que dificultan ou directamente estropean poemas iniciados cun ton sobrio e ben mantido. Non sei cal é a intención do poeta máis alá de sobrancear un determinado contido, mais quedan un tanto artificial eses anti-cumios fronte a un desenvolvemento bastante notable que queda ferido.

Avanzando máis nete extenso poemario, a calidade vai medrando a medida que o poeta se desenvolve con máis naturalidade, con máis fluídez e deixando de lado artificios innecesarios –isto non quita que os recursos empregados sexan absolutamernte pertinentes- . Coido que París está máis solto, máis natural e auténtico cando nos seus versos aparecen a ironía e o humor. Esa mirada poética, ensaiada por el en libros anteriores, fai que pague a pena este O tenro é o salvaxe. Afortunadamente este posicionamento poético cruza gran parte do libro. Unha peneira previa a un poemario con tantos poemas, da orde de corenta, axudaría a que o resultado fose máis redondo. Case que é inevitable a irregularidade. Non se pode ser excelso todo o tempo.

Con todo, o groso deste traballo é satisfactorio e recomendable tanto polo que o poeta evoca ou enuncia directisimamente, como polo seu xeito de facer poesía dende un punto de vista máis formal. Hai poemas que rezuman ritmo, mesmo musicalidade e agradécese.