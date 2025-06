150 anos de Sotomayor

Por mor do 150 aniversario do seu nacemento, a Fundación Barrié prepara para o vindeiro outono unha mostra antolóxica de Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960), un artista galego que tivo un papel central na nosa arte nas primeiras décadas do pasado século.

Nesa altura era un pintor de prestixio recoñecido que practicaba un naturalismo historicista, apoiado na tradición realista española, con referencias italianas e inglesas. Sotomayor interesábase, seguindo o ambiente intelectual noventaiochista español, pola captación de temas con valores etnográficos, sen renunciar á idealización.

Na súa obra abundaban tamén os retratos decorativos e mundanos na liña da gran retratística europea e americana desta altura (Whistler, Sargent, Tissot, Boldini...) captando ambientes refinados, elegantes, cosmopolitas e sofisticados, que nos fan lembrar os de Gainsborough, xogando cos contrastes lumínicos. No pintor ferrolán tamén se percibe o influxo do enfoque fotográfico e a débeda coa pintura do dezanove.

Imos, brevemente, a achegarnos á imaxe de Galicia que proxecta a súa obra, en concreto as composicións de temática popular galega. Estamos perante pinturas que se sitúan nun contexto que corresponde coa Galicia da crise agraria, co mundo labrego en plena loita antiforal -décadas dos dez e vinte-. Fronte a iso, Sotomayor somete os temas, convencionalmente galegos, aos moldes da tradición realista española, con escenas de personaxes populares que semellan saír dunha representación teatral, adobiados con pormenores ideais de tradición romántica. A resposta de Sotomayor á crise é, pois, antagónica coa que vai desenvolver Castelao no álbum Nós e ten certas semellanzas coa dada por un escritor como Antonio Noriega Varela no plano literario. O poeta do poemario O Ermo situaba o mundo galego nun marco ideal, nun locus amoenus, contraposto á dura realidade que se vivía, chea de carencias, emigración e conflitos, un contexto en que se comezaba a manifestar con claridade a ruptura do mundo agrario e mariñeiro tradicional, un mundo que principiaba o seu proceso xeral de desarraigamento, típico da modernidade. É evidente que a pintura de Sotomayor responde a este ambiente xeral cun ollar estetizante. Participa a súa postura dun enxebrismo que admira o modelo de vida tradicional e que responde contra a modernidade en termos estéticos tirados da tradición barroca que reflicten con claridade a súa postura ideolóxica claramente conservadora.

«Procesión en Sergude», ca. 1936. / Arquivo

Alén diso, na contraposición rural-urbano, tradición–modernidade, Sotomayor actúa dun xeito semellante a escritores como Noriega Varela, o que o afasta das posturas progresistas. O pintor opta polo rural e tradicional fronte ao urbano e moderno, acentuando a súa opción polas composicións de temática labrega e mariñeira, que chega ao seu apoxeo en obras de grande formato e barroquismo como Comida de voda en Bergantiños. Esta obra permite achegármonos ás chaves do seu constructo plástico e ideolóxico. Unha escena festiva nun interior popular e unha composición teatral, de carácter coral, na que se salienta o colorido das vestimentas tradicionais e en xeral os elementos costumistas: festa, valores populares...