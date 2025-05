Os tabús das guerras coloniais

Unha das constantes que podemos atopar nos casos de terras colonizadas e cadansúas metrópoles é que cando as primeiras tentaron a liberación, as segundas responderon coa violencia armada e gardaron con sete chaves os segredos desas intervencións. Un recente documental francés, Algérie, sections armes spéciales (France Télévisions, accesible en youtube), demostra que tropas que combatían o FLN empregaron armas químicas, prohibidas pola Convención de Xenebra desde 1925. Sen esquecer o uso sistemático da tortura e de execucións extraxudiciais por parte dos paracaidistas.

A primeira guerra anticolonial foi a que os trece territorios do leste de América do Norte declararon a Inglaterra. Era unha insurrección dos colonos brancos contra a fiscalidade da metrópole, sen que a poboación nativa tiverse parte (se ben algúns preferían a protección da coroa fronte á brutalidade dos colonos). Unha loita que contou co apoio de potencias rivais como Francia ou España. Un esquema (crioulos contra a metrópole) que se repetiu nas guerras de independencia americanas contra España.

Tamén tiveron o apoio, moi interesado, dos Estados Unidos os independentistas cubanos e filipinos (en menor medida en Porto Rico) a finais do século XIX, nunhas insurreccións violentamente reprimida polas tropas españolas. España sempre preferiu cultivar a nostalxia da perda (velaí Os últimos de Filipinas, de A. Román, 1945) fronte á brutalidade contra os insurrectos, incluída a execución do líder filipino José Rizal. Unha violencia que poucos anos despois o exército español exerceu contra os rebeldes do Rif, con bombardeos con gas mostaza e outros axentes tóxicos, contra poboación civil entre 1924 e 1927, malia a prohibición acordada en 1925.

Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos países colonizados encetaron rebelións independentistas. No caso da India, xa houbera insurreccións armadas contra Inglaterra se ben a maioría (liderada por Gandhi e o Partido Nacional do Congreso) optou por métodos pacíficos.

A circunstancia de que as potencias colonizadoras europeas quedasen inermes pola ocupación da Alemaña nazi deixou as colonias a mercé da expansión xaponesa. A reacción de resistencia fronte a esta callou en grupos armados que, unha vez derrotado o Xapón, seguiron a loita a prol da independencia. Foi ese, entón, o caso de Indonesia verbo dos Países Baixos e de Indochina con Francia, a cal recuperou o dominio colonial. Mais, sen pausa, as forzas nacionalistas e comunistas do Viet Minh, refuxiadas en China e lideradas por Ho Chi Minh e Vo Nguyen Giap, combateron as tropas francesas ata a estrepitosa derrota destas en Dien Bien Phu. A crise que se abriu en Francia acelerou que os territorios do norte de África (Marrocos, Túnez) gañasen a independencia e que o FLN comezase a loita en Alxeria.

Tropas francesas en Alxeria (1957). / .

A obtención da independencia da India en 1947 desintegrou o Imperio Británico, especialmente en África. No corno meridional xa tivera lugar un conflito, as Guerras Bóer, entre os colonos neerlandeses contra Inglaterra a finais do século XIX. Pero influenciados pola independencia india, en diversas colonias británicas houbo revoltas independentistas. No caso de Kenia, e xa desde 1952, os «mau mau» combateron con violencia contra os ocupantes. Anos despois, cando se desclasificou información secreta, coñeceuse a brutalidade das tropas británicas contra os insurrectos (violacións, castracións, torturas).

Os últimos episodios salientables de loitas anticoloniais foron os que afectaron a Portugal ata 1974 con graves episodios de represión (coa Revolución de Abril as colonias obtiveron a independencia) e a España co Sáhara Occidental, pendente de descolonizar e que foi deixado en secreto a Marrocos en 1975, durante a agonía de Francisco Franco.