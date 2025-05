A enerxía de 'White Fire'

Veñen os Samesugas de estrear o seu novo disco, que leva por rótulo White Fire. Vinte e cinco anos despois da súa estrea con Pocket Monsters (Lixo Urbano, 2000) e tras de entregarnos, polo medio, traballos tan notables como Machine In Your Brain (Lixo Urbano, 2004), Alá vai! (H-Records, 2007) ou They are Out There (Lixo urbano, 2011), entre outras publicacións e colaboracións, ao longo da súa historia musical e asinando de tal xeito unha carreira que os coloca como unha das referencias máis celebradas e respectadas da nosa escena «non maistream». Porque, en efecto, son os Samesugas un grupo de rock que navega con rumbo fixo, pausado e seguro, nunha sorte de historia na que o amor ao rock xunto a unha tremenda fidelidade a eles mesmos marca cada nova entrega e cada posta en directo.

Armados cunha enerxía electrizante, e sen ningunha mostra de desgaste sónico ou de enerxía persoal perdida polo camiño, velaí que continúan a facer de cada concerto unha cerimonia cativadora e de magnetismo excelso. Os Samesugans conforman, pois, un deses grupos que nacen no subsolo dunha escena á que non lle renden contas, arredados de calquera concesión a modas e sen ningunha aparente dúbida de non saberen exactamente o que queren facer.

Eles din que aquí, neste novo traballo, a cousa vai de invocación, de rito e de labaradas, de chamada a filas a unha parroquia rockeira que nos últimos anos vive reclusa dun refacho musical que ameaza con extinguilo ou, polo menos, deixalo abandoado, aínda que probablemente ben a gusto, nas marxes. Samesugas tiran de talento e coñecemento do código. Son como uns mecánicos especialistas que chegan coas fundas e mais a súa ferramenta para arranxaren a turbina dun avión de combate avariado. Acoden e saben o que hai que facer; mánchanse de graxa; beben un grolo e poñen a ruxir o motor que outra vez funciona perfecto e atronador.

Punk, garaxe, hardcore, powerpop… o caso é que eles son eles outra vez, apretando a fondo o ferro do acelerador cando é preciso pero tamén sabendo manter o relantí nese equilibrio no que a explosión dos cilindros amenaza entre a intensidade e a mística de cancións tan perfectas e evocadoras como «It´s over», «Last Night on Earth» ou a magnífica e alfaia total «Meet again».

Así celebran o seu cuarto de século bourando, deixándonos ás claras que a supervivencia sonora non se reclama nos likes dunha plataforma senón creando artefactos sólidos que estean a altura do conflicto e estoupen nos baixos de quen afirme que os tempos son outros. Sen manuais de estilo, sen poses nin maquillaxes superfluas e cos potenciómetros dos amplificadores retorcidos até os topes.

Gravado, mesturado e masterizado por José Martínez nos estudios Bonham da Corunha e co deseño gráfico de Guillotina Estudio, White Fire que, por certo, se presenta en directo este vindeiro sábado na Sala Capitol en Compostela, é un disco para a reafirmación dos que cremos vehementemente que neste país temos algúns grupos que son pedazos de ouro. Un disco, xa que logo, para redimirnos e admitir que aínda non todo está feito nin perdido e que nos quedan moitas alegrías por recibir tamén dentro dunha etiqueta na que o talento non se vai esgotar xamais. Samesugas son unha das nosas bandas de referencia e o seu novo disco é un dos mellores da súa carreira e da nosa escena.

