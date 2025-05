Papas para a pantalla

O día da súa misa inaugural en San Pedro, o novo papa de Roma, León XIV, deixou para as cámaras un xesto ben humano. Robert Francis Prevost ollou uns segundos reflexivo o seu anel de ouro, o anel do Pescador. Mirouno como quen se decata do grande peso que vai levar nas costas. É iso que chaman en prensa, de xeito algo reiterado, «a cruz sobre os ombreiros». Trátase do ser humano que, dalgún xeito, está algo máis preto do divino e é dende o momento do seu nomeamento responsable de moitas decisións e moitas palabras que afectarán a millóns de católicos en todo o orbe.

No histórico das salas de cine atopamos papas que se deixaron levar algo máis pola impresión. Un deles é o protagonista da estupenda e leda cinta de Nani Moretti, un dos grandes do cinema italiano contemporáneo. Moretti coloca de protagonista en Habemus Papam! (2011) un novo bispo de Roma abrumado pola súa encomenda. Incapaz de sentirse digno para o cargo, escapa do Vaticano e atopa refuxio nas rúas de Roma, nas cales intentará dar sentido á súa traxectoria vital e a súa fe.

Interpretado por Michel Piccoli —brillante actor que traballou para directores como Godard, Hitchcock, Agnès Vardá, Luis Buñuel, Berlanga ou Jacques Demy—, este papa non deixa de ser o que é o cinema de Moretti, unha apelación ás nosas feblezas e ás nosas contradicións para abrollar delas o drama e mais a comedia. Ademais da histeria do prelado de Cristo, podemos observar os cardenais descargando tensión cunha partida de fútbol ou o propio director facendo un cameo como psiquiatra dentro dos muros dun cónclave do cal non lle permiten saír.

A trama do «papa á fuga» tamén foi explorada por Robert M. Young no filme Saving Grace (1986), criticado pola súa falta de peso pero que amosa unha trama con partes que se deviron proféticas. Na cinta, un Santo Pai algo máis mozo do acostumado, León XIV, considera que perdeu o contacto co mundo real, coa xente, e escapa do Vaticano para ser párroco nunha vila que carece del e que está a reconstruír un acueduto.

Se ben a trama pode deixar demasiado visibles as costuras, foi un intento de «humanizar» a institución do papado que contrasta con representacións anteriores. Cabe lembrar que, ao igual que a Igrexa cambiou o seu xeito de presentarse despois do Concilio Vaticano II, tamén evolucionaron as formas de narrala.

Outra película «visionaria» foi The shoes of the fisherman (en galego, As sandalias do pescador), unha peza do ano 1968, dirixida por Michael Anderson, que forma parte desta familia de películas da Guerra Fría nas que se mestura a xeopolítica, a moral e mais a decisión última antes do desastre nuclear. O filme, digo, anticipou unha figura como sería a de Xoán Paulo II, xa que o papa na ficción, Kiril Pavlovich Lakota, interpretado por Anthony Quinn, sufrira a persecución comunista na súa arquieparquía maior de Kíiv-Galicia, a mesma dureza que sofrira en carnes Karol Wojtyla.

Tensión, mais combinada con humor e ironía, ten tamén o filme Os dous papas, dirixido con mestría por Fernando Meirelles. A película evoca a relación entre Bieito XVI e o que sería o seu sucesor, Jorge Mario Bergoglio, logo Francisco. Trátase dunha comedia ben intelixente, irónica, con tintes dramáticos que, quizais, cae demasiado no tópico fácil de presentar Ratzinguer como un home ríxido e algo frío e a Bergoglio como un adaíl dos novos tempos. Porén, grazas á excelente dirección e a destreza dos dous actores principais, Anthony Hopkins na pel de Bieito XVI e Jonathan Pryce na do seu sucesor, todo pode ser perdoado.

As series de televisión convértense tamén nun espazo privilexiado para explorar os segredos e os excesos do papado. The Young Pope destaca como a máis lograda na conxunción entre narración, estética e interpretación, con Paolo Sorrentino ofrecendo unha visión provocadora e hipnótica dun papa novo, tradicionalista e hermético, encarnado por un magnético Jude Law.

Pola súa banda, Os Borgia mergúllanos nas tramas dunha das familias máis influíntes do Renacemento, coa presenza impoñente de Jeremy Irons no papel do maquiavélico Alexandre VI.